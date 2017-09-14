Додано: Сер 11 лют, 2026 19:26

ЛАД написав: Shaman написав: що саме виключного в євреях? що саме їх знищують? останній раз в жовтні 2023. та ні, прикладі геноцидів буди неодноразово - й в колишній Югославії, й під час вірмено-азербайджанської війни.



до німців багато хто погано відносився - але на форумі наводять приклад чехів - які молодці, не стали воювати, й фіни молодці - домовилися з Рашею - ну як домовилися, не треба було бути союзником гітлера.



а що, зараз українці в руській окупації добре живуть? як на мене, гірше, ніж слов'яни при німцях. звісно, якщо не русифікуються - але тут варіантів немає. так, ЛАД, визнаю, якби потрапив в окупацію, то розмовляв би російською . тому не стидайся, визнай, що нікуди з окупації ти не поїдеш - особисто для тебе взагалі не зміниться, ще й пенсія ще одна буде.



Ещё раз - незнание не освобождает от ответственности.

Жовтень 2023 не имеет ничего общего с нацистским геноцидом.

Финны домовлялись не "з Рашею", а с СССР, в который в то время входили и мы. И в 1940, когда домовлялись в первый раз, финны не были "союзником гітлера".

В оккупации жить плохо при любых оккупантах. Но вы не жили ни при немецкой, ни при росс. оккупации, так что не вам бы сравнивать.

А славяне при немцах, конечно, жили прекрасно - и поляки, белорусы, и украинцы, и русские. И чехи тоже были рады и счастливы.

Интересно, скоро вы напишете, что жалеете, что немецкая окупация продлилась относительно недолго.

Об армянах.

Если вы не поняли, к чему я выкладывал ссылку об азербайджанских судах, то это не моя проблема. Повышайте уровень, хотя понимаю, что вам это вряд ли удастся.

P.s. Вы как-то рассказывали, что не надо приписывть другим свои мысли. Но для себя вы считаете это допустимым и нормальным?

Так "не стидайся" и признайся, что так же, как быстро отказался от русского языка, так же быстро при необходимости откажешься от украинского.

P.p.s. Пост написал давно, но не заметил, что он не отправился тогда из-за отключения ээ.

безглуздий накиднічого - це як? що тоді, що зараз знищували евреїв лише за те, що вони євреї. тільки зараз євреї вже більш підготовлені, й можуть дати відсіч.добре, фіни домовлялися з срср - але ви все зрозуміли. перший раз домовилися - але тоді лише віддали території, ніяких обмежень суверенітету. а другий раз - там, де обмеження - це вже як програвша сторона. й так, в 1991 році фіни послали Рашу з усіма обмеженнямице не вам вирішувати. мої родичі та знайомі були в окупації. що відбувається в окупації зараз - інфо достатньо. Бучі недостатньо? й не робить припущення про мене - як завжди схибитеа з приводу чехів - це ж ваші однодумці неодноразово писали, які вони молодці, що відразу здалися...а оце окремо - чого ви виклали, ні не зрозумів. це не фізика ЛАД, де яблуко падає на землі. навіть в фізиці світло то частинка, то хвиля. й взагалі все відноснотому так, треба розкривати - я вважаю так, бо... я вам теж навів приклад - керівники днр, лнр, криму - якщо потраплять в Україну, теж отримають чималі строки. чим вірменські сепаратисти відрізняються? такий знавець історій знає, що під час війни за Карабах в 90х роках вірмени вигнали азербайджанців з азербайджанських районів навколо Карабаху. це як? там є нюанси, але тоді сформулюйте свою думку. це ви для початку, не те що рівень, навчиться просто формулювати свої думки. а то щось напишете, а замість аргументів - бе, ме та особисті накидизнову про що йде мова? вас здивувало, що під дулом автомата я буду розмовляти російською? добре, розповідайте казки, що вас вже декілька разів розстрілялищо значить відмовився - це те, що в Україні розмовляю українською? треба як руські - вже двадцять років в Америці, й досі дивуються, чого американці досі не розуміють російською?просто не можете визнати, що просто важкувато ВАМ розмовляти українською - що було чесно..якщо питання про те, що ЛАД не залишиться в еміграції? добре, сформулюємо так - багато пенсіонерів під час окупації залишись там. так коректно? навіть зараз, коли мвста просто знищують повністю - дехто намагається залишитися. це реалії ЛАД, а не писати на форумі...