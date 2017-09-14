|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:04
Hotab написав:Vadim_
і да, в 2021 добровільно проходив ВЛК, совковое де*** и НЕ предложили КОНТРАКТ,
Ти звернувся
з запитом в ТЦК в 2021 році прийняти тебе на в.службу за контрактом? Чи що означає оце «нє прєложілі»? Чому мали прєдлагать?
яке воно кончене,і нажаль таких дуже багато
і воно не з окопавопрос в том , нахуя
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 11 лют, 2026 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:05
andrijk777 написав:
Ці цифри є відносно близькі до істини.
stm написав:
Давайте тепер у цифри. Вони приблизні. Є якійсь американській центр досліджень війни, він не наш генштабу. Вони якимось чином (впевнена що за допомогою неофіційних зливів 2х сторін) озвучили цифри. Україна 100-140тис загиблими. Орки 350-375тис загиблими. Загалом Україна біля 500тис з пораненими (це велика прям доля людей) і орки 1,2млн. Це з початку війни. Це коли ми не чекали, це коли у нас був хаос. З 2025 лютого мені ці цифри не дають. Але з ваших слів 5:1, ви думаю не ведете статистику з 2022. Це моя надія. Ті цифри американців загалом 2,5:1 мене не влаштовують
)
Але враховуючи що американці є нашими партнерами, цифри напевно скориговані на користь України.
Зокрема у нас є багато "зниклих безвісті", які по-факту є загиблі, а в статистиці - не враховуються.
Тому думаю більш реальним є співвідношення 1:2, можливо 1:2,2.
Цікаво було б побачити наприклад китайську статистику, нажаль такої немає.
І цікаве формулювання: "Ті цифри американців мене не влаштовують"
Якщо цифри не влаштовують - треба придумати свої/або знайти підходящі. Це класика.
а ти звідки знаєш? ти ЛИШЕ вважаєш, що "цифри напевно скориговані на користь України. ". а варіант, коли щось скореговано на користь Раші - ти взагалі не бачиш.
100 тис загиблих - це дуже багато. півмільйона на раші - це катастрофа. але чомусь на Раші з цим взагалі не паряться...
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:06
pesikot написав:
Ось, що є реальністю, то це той факт, що ти виїхав з країни, використовуючі корупційну складову
Такий самий "факт", як і те, що лише справжні "патріоти" - найпотрібніші в тилу, а інші нічого не роблять, податків не платять і не донатять? Ну, тоді, як кажуть: "факти в студію" - коли, куди і з якою корупційною складовою я виїжджав.
І знову ані слова про власне ухилянство і небажання воювати. Головне - щось там про когось іншого сказати, що він якось незаконно ухиляється, а ухилятися по закону - самий найпатріотичніший вид ухилянства.
Vadim_ написав:
Е інші , платять податки ,на харчі бійцям в окопах і інше
але якщо я зараз піду в тцк и сп , то у мене навряд чі виживуть дружина з дитиною,
даже без прихода "бурятив",
шо порадите?
Немає у мене для Вас порад, як і претензій немає; і ситуація, коли без Вас не виживе сім'я теж зрозуміла.
Питання до тих, хто вважають себе патріотами, а про інших пишуть якусь фігню, зовсім чи майже зовсім нічого не знаючи про тих людей. Коли людина виправдовує себе, що вона десь більше потрібна, ніж на фронті, але при цьому пише, що "нам залишається лише воювати, бо путін миру не хоче", то це викликає принаймні подив. Вони з одного боку - нібито патріоти, а з іншого до "нас" себе не зараховують. А хто ж тоді такі "ми", яким нічого не залишається, як воювати? Бо вже доходить до абсурду, коли "патріоти" відмовляються йти навіть на тилові посади, бо заважають вік, стать, важливість для економіки і т.д.
Тому до Вас питань немає, є питання для лицемірів, які вигадали собі, що війна, ота брудна, виснажлива, з ризиком для здоров'я і життя війна - для когось іншого, а не для себе.
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:11
fler написав: барабашов написав: fler написав:
ваш сын с мужем уже съЁ... в Молдову от нашей непереможной 425й бригады?
Барабашка, ви наполягаєте на перевірці законності вашого виїзду чи документів про придатність до мобілізації?
А давайте
Призом будет ваше фото в бикини
Имеем третью группу и списание в 15м по ранению после пи** под дебальцево
Дыра слева как раз до сердца достала и немного минус лёгкое(уже не бегун на 24й этаж как некоторые тоже пересекающие кордон с занзибарами и регулярно)
Кроме того бывших сотрудников, 50+ тем паче, не столько спрашивают о желании послужить, сколько убивают во время прогулок с собаками.
А теперь ваш ход в игре.
Шо там ваш молодой очередной муж и наследник 25+ ???
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:26
ЛАД написав: Shaman написав:
що саме виключного в євреях? що саме їх знищують? останній раз в жовтні 2023. та ні, прикладі геноцидів буди неодноразово - й в колишній Югославії, й під час вірмено-азербайджанської війни.
до німців багато хто погано відносився - але на форумі наводять приклад чехів - які молодці, не стали воювати, й фіни молодці - домовилися з Рашею - ну як домовилися, не треба було бути союзником гітлера.
а що, зараз українці в руській окупації добре живуть? як на мене, гірше, ніж слов'яни при німцях. звісно, якщо не русифікуються - але тут варіантів немає. так, ЛАД, визнаю, якби потрапив в окупацію, то розмовляв би російською . тому не стидайся, визнай, що нікуди з окупації ти не поїдеш - особисто для тебе взагалі не зміниться, ще й пенсія ще одна буде.
й ЛАД, якщо не побачив - що там щодо вірмен?..
Ещё раз - незнание не освобождает от ответственности.
А ваше незнание близко к абсолютному.
безглуздий накид
Жовтень 2023 не имеет ничего общего с нацистским геноцидом.
нічого - це як? що тоді, що зараз знищували евреїв лише за те, що вони євреї. тільки зараз євреї вже більш підготовлені, й можуть дати відсіч.
Финны домовлялись не "з Рашею", а с СССР, в который в то время входили и мы. И в 1940, когда домовлялись в первый раз, финны не были "союзником гітлера".
добре, фіни домовлялися з срср - але ви все зрозуміли. перший раз домовилися - але тоді лише віддали території, ніяких обмежень суверенітету. а другий раз - там, де обмеження - це вже як програвша сторона. й так, в 1991 році фіни послали Рашу з усіма обмеженнями
В оккупации жить плохо при любых оккупантах. Но вы не жили ни при немецкой, ни при росс. оккупации, так что не вам бы сравнивать.
А славяне при немцах, конечно, жили прекрасно - и поляки, белорусы, и украинцы, и русские. И чехи тоже были рады и счастливы.
Интересно, скоро вы напишете, что жалеете, что немецкая окупация продлилась относительно недолго.
це не вам вирішувати. мої родичі та знайомі були в окупації. що відбувається в окупації зараз - інфо достатньо. Бучі недостатньо? й не робить припущення про мене - як завжди схибите
а з приводу чехів - це ж ваші однодумці неодноразово писали, які вони молодці, що відразу здалися...
Об армянах.
Если вы не поняли, к чему я выкладывал ссылку об азербайджанских судах, то это не моя проблема. Повышайте уровень, хотя понимаю, что вам это вряд ли удастся.
а оце окремо - чого ви виклали, ні не зрозумів. це не фізика ЛАД, де яблуко падає на землі. навіть в фізиці світло то частинка, то хвиля. й взагалі все відносно
тому так, треба розкривати - я вважаю так, бо... я вам теж навів приклад - керівники днр, лнр, криму - якщо потраплять в Україну, теж отримають чималі строки. чим вірменські сепаратисти відрізняються? такий знавець історій знає, що під час війни за Карабах в 90х роках вірмени вигнали азербайджанців з азербайджанських районів навколо Карабаху. це як? там є нюанси, але тоді сформулюйте свою думку. це ви для початку, не те що рівень, навчиться просто формулювати свої думки. а то щось напишете, а замість аргументів - бе, ме та особисті накиди
P.s. Вы как-то рассказывали, что не надо приписывть другим свои мысли. Но для себя вы считаете это допустимым и нормальным?
Так "не стидайся" и признайся, что так же, как быстро отказался от русского языка, так же быстро при необходимости откажешься от украинского.
P.p.s. Пост написал давно, но не заметил, что он не отправился тогда из-за отключения ээ.
знову про що йде мова? вас здивувало, що під дулом автомата я буду розмовляти російською? добре, розповідайте казки, що вас вже декілька разів розстріляли
що значить відмовився - це те, що в Україні розмовляю українською? треба як руські - вже двадцять років в Америці, й досі дивуються, чого американці досі не розуміють російською?
просто не можете визнати, що просто важкувато ВАМ розмовляти українською - що було чесно..
якщо питання про те, що ЛАД не залишиться в еміграції? добре, сформулюємо так - багато пенсіонерів під час окупації залишись там. так коректно? навіть зараз, коли мвста просто знищують повністю - дехто намагається залишитися. це реалії ЛАД, а не писати на форумі...
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:38
sashaqbl написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку?
Я прийняв свідоме рішення не уникати мобілізації. Дехто прийняв свідоме рішення уникати її, хтось легальними методами, хтось не легальними.
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?
уникати можна лише нелегальними, а якщо є легальні підстави - це не уникнення. ви хочете сказати, що у вас є підстави не служити? от тому справжні ухилянти й намагаються доводити - якщо не в ЗСУ, це ухилянт - це типу трошки їх виправдовує. окремо намагаються бігунці комусь щось довести замість того, щоб адоптуватися на новому місці...
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:38
Hotab написав:Vadim_
і да, в 2021 добровільно проходив ВЛК, совковое де*** и НЕ предложили КОНТРАКТ,
Ти звернувся з запитом в ТЦК в 2021 році прийняти тебе на в.службу за контрактом? Чи що означає оце «нє прєложілі»? Чому мали прєдлагать?
ДеZeртир, ты когда встретишься с Мариняком?
Четыре года как он в могиле а ты жрёшь крокодилятину с папаей как не в себе.
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:42
Banderlog написав: Shaman написав: BeneFuckTor написав:
...
Повторю що до Вас перетензій
немає. Є притензії
до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)
...
а щодо претензій
- а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.
а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
ти такий самий ухилянт як і вони.
А щодо останньої верби то парадокс, но ці заклики придумали не ухилянти а такі патріоти як ти. А тепер вже задню даєте. Добре, не до останньої верби а до коли маєм воювати? Путіна питати? Ти тут ні причом? Нікого не посилав, кушав мацу та грався з мячом?
То коли нас замінять?
заклик до останньої верби - це саме придумали руські ІПСОшники й постійно це розганяють, а корисні ідіоти допомагають в цьому. на цьому форумі не пам'ятаю, щоб хтось взагалі писав "до останньої верби" - окрім капітулянтів.
що ти постійно за всіх топиш? ти ж маєш скоро отримати підставу, добрі люди допомогли ж? так чого стільки галасу? ще раз - кожен відповідає за себе, не треба ховатися за іншими...
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:45
барабашов написав: Hotab написав:Vadim_
і да, в 2021 добровільно проходив ВЛК, совковое де*** и НЕ предложили КОНТРАКТ,
Ти звернувся з запитом в ТЦК в 2021 році прийняти тебе на в.службу за контрактом? Чи що означає оце «нє прєложілі»? Чому мали прєдлагать?
ДеZeртир, ты когда встретишься с Мариняком?
Четыре года как он в могиле а ты жрёшь крокодилятину с папаей как не в себе.
Кабанчик, накликаєш на себе... помиляться з діаметром, а ти й верескнути не встигнеш...
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:51
АндрейМ написав:
є питання для лицемірів, які вигадали собі, що війна, ота брудна, виснажлива, з ризиком для здоров'я і життя війна - для когось іншого, а не для себе.
вот так андрейМ(Ж?) и вышел сам на себя
классика...
