Shaman написав:
що ти постійно за всіх топиш? ти ж маєш скоро отримати підставу, добрі люди допомогли ж? так чого стільки галасу? ще раз - кожен відповідає за себе, не треба ховатися за іншими...
що ж ти робиш як не ховаєшся під спідницею за нашими плечима?
Галасу багато від тебе коли тебе називають тим ким ти і є- ухилянтом. Якшо ти думаєш шо коли мене звільнять в мене буде до тебе питань до ти парторг ошибаєшся. Відвоюєте з песікотом 4 роки тоді поговорим. А поки для мене ти не чоловік. Твій патріотичний галас нічого крім огиди і презирства в мене не викликає.