Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 21:15

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 21:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

стільки слів... а заброньовані куди відносяться? а ті, хто мають відстрочку?.. адемобілізовані за станом здоров'я?
до ухилянтів. В основному до ухилянтів

А заброньовані 45-річні аспіранти? :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10476
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 21:24

До сліз

https://www.facebook.com/share/v/184WCw ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17799
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 21:25

  Shaman написав:


що ти постійно за всіх топиш? ти ж маєш скоро отримати підставу, добрі люди допомогли ж? так чого стільки галасу? ще раз - кожен відповідає за себе, не треба ховатися за іншими...
що ж ти робиш як не ховаєшся під спідницею за нашими плечима? :lol:
Галасу багато від тебе коли тебе називають тим ким ти і є- ухилянтом. Якшо ти думаєш шо коли мене звільнять в мене буде до тебе питань до ти парторг ошибаєшся. Відвоюєте з песікотом 4 роки тоді поговорим. А поки для мене ти не чоловік. Твій патріотичний галас нічого крім огиди і презирства в мене не викликає.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
