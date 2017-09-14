killer_of_liars написав:stm скільки потрібно Укрзалізниці ви теж знаєте? Бо мене РЖД якось не дуже цікавить.
Так, як і те що ви збрехали. Чому був час коли орки побігли, полетіли, пішли пішки на всі кордони? Погуглити чи джипіті використайте, там був наказ про щось на росіі. Так ось, наказ той так і не відмінили )
«.... Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.
Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.
Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.
«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа (это за неделю)....»
напишіть відверто, скільки годин на добу саме у вашому будинку маєте енергію
Могу написать, но это не очень показательно - энергоснабжение сильно зависит от района. У меня не самый пострадавший. Где-то лучше, где-то значительно хуже. Если вам так интересно, то у мення лично света вчера не было с 8.00 до 16.10 и с 17.00 до 01.10. Сегодня вообще не отключали. У нас сейчас, к сожалению, нет графика плановых отключений, как было раньше. Есть какой-то "график" аварийных отключений, населению неизвестный. На сайте "1562" об отключении сообщают, постфактум. Там же пишут об ожидаемом времени включения, но полагаться на это нельзя. Например, по моему адресу обещали отключение с 8.00 до 12.00, но включили, как уже написал, в 16.10. То же самое бвло вечером - вместо обещанных 21.00 свет дали в 01.00. Сегодня сообщали об отключении с 7.40 до 11.40, но не отключали вообще.
я задав питання і навів факт що РЖД мене не цікавить. тут 100% немає брехні. а далі ви видали якийсь набір букв: чи летить, чи біжить, чи наказує, вже не зовсім зрозуміло
stm написав:Тому що на росіі вже і інтернету немає. Ні телеги, ні ютубу... це останіх магікан сьогодні відключили.
Перед сном ще вас запитаю: коли все це у нас відключать? Чи буде відповідь - ніколи?
Поки не заснув загуглив про РЖД, яке мене не цікавить, бо якби дійсно там були проблеми на трильйони - це б стало цікаво нажаль, ви помилились в тисячу разів або збрехали, там збитки 4 млрд, а не 4 трлн. в Укрзалізниці - все набагато гірше.