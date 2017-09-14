Украина создала дешевую лазерную систему ПВО "Sunray" – The Atlantic Оружие работает бесшумно и не излучает видимого света. Во время демонстрации лазер за считанные секунды поджег дрон, после чего тот упал на землю.
Shaman Ти коли щось пишеш, то пиши що у тебе означають базові речі. Наприклад "економіка впаде" - це що? Може впасти стакан, може впасти стіна, це усі розуміють. А економіка може "впасти" тільки у таких дилетантів як ти.
Бетон написав: В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
Це ви називаєте сміливістю??
Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже. Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
в нас бувають не проплачені заходом і не ініційовані владою мітинги?
А ви там свічку тримали, що знаєте що всі проплачені?
Shaman написав:...... ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
Вот просто интересно, откуда вы знаете, что у меня вышло, а что нет? Балабол и "наполнитель бюджета".
й головне, бажаючі відправити Будівельника на війну (хоча вже по віку не проходить) - для держави набагато ефективніше - Будівельник в тилу, а andrijk777 - пише свої простині десь зі Сходу
Тоже интересно. Не буду говорить о Союзе, где Будівельників просто не было, Но в США, Великобритании и пр. капстранах во время 2МВ призывали только "трактористов"? К владельцев магазинов была бронь? Иканамист.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лют, 2026 15:40, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:Вы вчера "типа не заметили" - давайте я еще раз повторю вопрос: ВГК уверен, что эБронирование стране вообще не нужнО. Вы сейчас с ВГК хотите поспорить?
hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
Мне очень нравятся ваши пропозиції. Обеими руками "за". Вот только у них один недостаток - все они фантастические.
Shaman написав:........... а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.
а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
Накидати почали на вас не ухилянти, а самые что ни на есть воины. Уже объяснял - с уъилянтами всё понятно, они честно признают это, говорят, что всеми силами от армии будут отлынивать и выступают за окончание войны. А другие (в т.ч. и вы) требуют продолжать войну, но сами в армию не идут и прикрываются бронёй или своей "экономической важностью и незаменимостью". sashaqbl правильно написал:
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?
Летусрока и бетон жействительно не посылают никого на фрогт. А вы посылаете других, когда ратуете за продолжение войны, но сами прикрываетесь бронёй (?). Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям? И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.