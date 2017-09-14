andrijk777 написав:Shaman Ти коли щось пишеш, то пиши що у тебе означають базові речі. Наприклад "економіка впаде" - це що? Може впасти стакан, може впасти стіна, це усі розуміють. А економіка може "впасти" тільки у таких дилетантів як ти.
коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......
Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде. Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...
Shaman написав:........... а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.
а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
Накидати почали на вас не ухилянти, а самые что ни на есть воины. Уже объяснял - с уъилянтами всё понятно, они честно признают это, говорят, что всеми силами от армии будут отлынивать и выступают за окончание войны. А другие (в т.ч. и вы) требуют продолжать войну, но сами в армию не идут и прикрываются бронёй или своей "экономической важностью и незаменимостью".
коли людина накидає через особисті комплекси, то не залежить де ця людина? я пам'ятаю коли почалися накиди, й там було щось особисте. а визнати неправоту - чомусь на форумі вважається, що це слабкість. ЛАД, навіть коли ви не праві, ви ще жодного разу це не визнали
головна брехня вас та ваших соратників - ви приписуєте мені та іншим те, що самі вигадали/додумали - "требуют продолжать войну". жодної цитати, лише недолугі припущення. а дехто ведеться. якщо запитати воїнів, а чого вони на мене накидають, то почую банальні фрази про пропаганду (що вигадка) - ніякої конкретики. бо я намагаюсь описувати факти - а коли факти не на користь Раші, то в декого, й особисто у вас, починає палати нижче пояса
а обговорюю умови, на яких країна може припинити війну, й це рішення все одно буде приймати влада, а не особисто я. я ніде не агітував, "воюємо до кінця" - ще раз, це брехня, яку ви теж розносите. але здатися на умовах Раші - в масштабах країни це буде набагато більше жертв - й влада це розуміє. й в окоп ви її не загоните.
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?
Летусрока и бетон жействительно не посылают никого на фрогт. А вы посылаете других, когда ратуете за продолжение войны, но сами прикрываетесь бронёй (?). Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям? И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.
ще раз збрехати про "продолжение войны". ваших умов перемовин ми так й не почули, лише загальні фрази - а обговорюють ті речі, про які я казав ще рік тому. ось й вся різниця між нами.
ви ж все одно цього не визнаєте, й далі будете накидати через свої вигадки. якось за цими особистими наїздами випало, що перемовини затягуються, й схоже не на місяць. й винна в цьому лише Раша - влада якої відірвано від реальності намагається воювати далі - така реальна картина на поточний момент
зберігай. швидке погіршення ситуації почалося після осінніх нафтових санкцій. затримання танкерів теж туди ж (й показує, що на Рашу вже кладуть великий болт). спостерігаємо далі - можна й далі тиснути.
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у республіці Комі за 1750 кілометрів від кордону України. Це новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ та власні джерела LIGA.net в СБУ.
Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
stm написав:........ Вибори і референдум готуються. Виплати педагогам, підвищення пенсій, виплати постраждалим домівкам у Києві. Це не тому що турбота.
За годы войны средние зарплаты сильно выросли. В январе 2021 было 12337 грн., в январе 2025 - 22992 грн. (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2021-11/). В январе 2026 будет ещё выше. У педагогов она не росла. Им поднимать не надо? Где вы увидели "підвищення пенсій"? Или вы так называете индексацию? "виплати постраждалим домівкам" в Харькове идут уже очень давно. Сейчас стало много в Киеве и вы узнали, наконец, о таких выплатах.
Офіційна інфляція за 2021-2024 роки 65%. Реальна десь 70%-75%. У "вас" ріст зарплати 86%. Цей ріст зумовлений а) військовими б)бронюванням і деяким відбіленням через це зарплат в)деякою нестачею робітників через війну. Пенсії і зарплати бюджетників напевно впали в реальному вираженні.