|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 13 лют, 2026 07:21
Xenon написав:
❗️Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану, – Зеленський.
Меседж позитивний, якщо пригадати, як Зе виконав майже всі свої попередні обіцянки - виконав навпаки.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5420
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|211843
|
|
|1493
|414973
|
|
|6076
|1130988
|
|