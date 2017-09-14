RSS
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Еще раз: мы же, вроде, про бусики говорили - им повестка нафиг не нужна.
Но если уж мы про мобилизацию говорим - так обычная бумажная (от руки написанная и подписанная) повестка все еще актуальность не потеряла.

Єбать ти при***.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:06

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:ну вот недавний случай с бывшим ВСУ из-под Одессы - там какие "нюанси" были?

Не знаю. Але знаю що зазвичай люди не озвучують "нюанси" і інтерпретують факти на свою користь.

Так вы это на любое "озвучивание" любого случая заявите ;)
Тут тоже "нюансы" были? ;)
https://www.lawyer-catalog.com.ua/ru/po ... 0%BF%D1%80
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:09

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Еще раз: мы же, вроде, про бусики говорили - им повестка нафиг не нужна.
Но если уж мы про мобилизацию говорим - так обычная бумажная (от руки написанная и подписанная) повестка все еще актуальность не потеряла.

Єбать ти при***.

я там ниже/выше ответил - тоже можете решение суда изучить
"как-то" оказалось возможно повестку зарегистрировать :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Еще раз: мы же, вроде, про бусики говорили - им повестка нафиг не нужна.
Но если уж мы про мобилизацию говорим - так обычная бумажная (от руки написанная и подписанная) повестка все еще актуальность не потеряла.

Тепер спробую пояснити без емоцій:
- повістка написана від руки на листочку паперу не канає, є електронний документообіг, відповідно повістка має бути згенерована в "Оберезі" з відповідним номером
- "Оберіг" не згенерує тобі бойову повістку, якщо в тебе бронь/відстрочка
- в людей в бусиках є КПІ, він визначається не кількістю привезених людей, а кількістю мобілізованих. Ніхто не буде витрачати свій час на того, кого апріорі мобілізувати не вийде.
