Єбать ти при***.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:06
Так вы это на любое "озвучивание" любого случая заявите
Тут тоже "нюансы" были?
Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:09
я там ниже/выше ответил - тоже можете решение суда изучить
"как-то" оказалось возможно повестку зарегистрировать
Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:10
Тепер спробую пояснити без емоцій:
- повістка написана від руки на листочку паперу не канає, є електронний документообіг, відповідно повістка має бути згенерована в "Оберезі" з відповідним номером
- "Оберіг" не згенерує тобі бойову повістку, якщо в тебе бронь/відстрочка
- в людей в бусиках є КПІ, він визначається не кількістю привезених людей, а кількістю мобілізованих. Ніхто не буде витрачати свій час на того, кого апріорі мобілізувати не вийде.
