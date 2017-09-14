RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 167791678016781167821678316784>
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сталин плохо убеждал союзников открыть второй фронт?
Убеждал бы лучше, они открыли бы раньше?

А Ви сумніваєтесь, що Сталін був жахливим керівником? Звісно, якщо б він був нормальним, то він би домовився про другий фронт. А ще краще взагалі не грав союзника Гітлера в 39-41 рр. і сам би відкрив другий фронт ще до поразки Франції
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 29.07.22
Подякував: 939 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 14:43

  _hunter написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:контрактная армия африканцев/бангладешцев. 3куе для них зарплата за год. 2-3 месяца в ЗСУ и это богатые уважаемые люди. 2й вариант объявить войну США и сдаться. Им ничего не останется кроме как завоевать нас без единого выстрела. Зачем им та ледышка?
Історія показує, що з найманців армію для оборони не зробиш. Мотивація закінчується в той самий момент як вони оцінять що за ті гроші ризикувати не готові, або якщо інша сторона пропонує більше. За 3куо на рік вони радо будуть марширувати в тилу але не воювати

А у бусифицированных мотивация, стало быть, зашкаливает? 🤔


Разные варианты бывают. Причем полное отсутствие мотивации служить я встретил лишь однажды. Мужик был не подлежащим мобилизации по причине серьезной криминальной статьи. Одеть форму для него означал позор в криминальном мире. Полиция, при дежурных остановках его, быстро это понимала, проверяя по своим каким-то реестрам. Но и на старуху бывает проруха. Людоловы как-то целой толпой остановили его без участия полиции и ... он оказался где-то под Покровском. После бурных эмоциональных разбирательств с ним в течении недели ему вернули документы и дав пинка и немного денег подсказали как добираться домой.

Все остальные дальние и близкие знакомые, будучи классически бусифицированными, с той или иной степенью доблести служат в ВСУ. Кто-то из них даже с рядового дошел до занятия офицерской должности. Кто-то погиб. Кто-то вернулся после ранения для лечения. Один списывается по возрасту. Молодым, конечно, воевать легче. Всегда все индивидуально. Мотивацию хорошего военного раскрыл когда-то генерал Лебедев, царствие ему Небесное.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 14:45

  ЛАД написав:Уже объяснял - с уъилянтами всё понятно, они честно признают это, говорят, что всеми силами от армии будут отлынивать и выступают за окончание войны.
А другие (в т.ч. и вы) требуют продолжать войну


дешева 3,14*** маніпуляція. це 3,14*** почали цю війну і це вони не хочуть її припиняти. а українцям типу дуже подобається коли їх вбивають?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2719 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:06

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:В 2022-2023 москалі пускали по нам 10 снарядів а ми по ним 1, сьогодні паритет по снарядам і виграш по дронам

Нема паритету по снарядах. В москалів значна перевага.
Не в 5-10 разів, як в 22, але в 1.5 - 2 рази зберігаєтсья.
1 Я не на передовій , тому конкретних співвідношень на кожній ділянці фронту знати не повинен
2 Якщо було 5-10 разів , а стало 1,5-2 рази то це ПОКРАЩЕННЯ чи погіршення?
бо дюра-бачі заявляв про ПОГІРШЕННЯ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27940
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сталин плохо убеждал союзников открыть второй фронт?
Убеждал бы лучше, они открыли бы раньше?

А Ви сумніваєтесь, що Сталін був жахливим керівником? Звісно, якщо б він був нормальним, то він би домовився про другий фронт. А ще краще взагалі не грав союзника Гітлера в 39-41 рр. і сам би відкрив другий фронт ще до поразки Франції
ти забуваєш що весь "цивілізований світ" був проти сталіна, що в недалекому минулому війська антанти здійснювали інтервенцію на територію ссср з метою повалення влади комуністів а після здійснював економічну блокаду, що в 21 році ссср програв війну польщі і віддав значну частину України.
Граючи в союзника гітлера сталін проводив індустріалізацію а з початком 2 ї світової приєднав до України відібравши в польщі львівську, іванофранківську тернопільську рівненську і волинську область а також західну білорусь. Та віджавши в румунії північну буковину.
Ти вважаєш що пакт молотова рібентропа був невдалим і цього робити було не можно?
Потом сталін іще при нападі гітлера на чехословаччину пропонував відкрити 2й фронт. Але "демократичний захід " йому не дозволив. Зокрема польща відмовилась пропускати війська ссср через свої землі в чехословакію.
При жахливих керівниках територія україни та її населення росло, була створена ядерна зброя а при сучасних прекрасних керівниках все чомусь не так. Україна втратила авіаційне ракетне танкове виробництво.
В мене пістолет тт зроблено в 1947 році при розквіті сталінізму :lol:
як так? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4702
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Я не на передовій , тому конкретних співвідношень на кожній ділянці фронту знати не повинен
2 Якщо було 5-10 разів , а стало 1,5-2 рази то це ПОКРАЩЕННЯ чи погіршення?
бо дюра-бачі заявляв про ПОГІРШЕННЯ

Тоді може не варто стверджувати, якщо нема інформації?
Останні два роки БЕЗ ЗМІН. Перевага у росіян і це не міняється.
По дронам теж покращення НЕМА.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2709
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:проблеми з енергетикою і ріст тарифів не бачить тільки сліпий. Як і суттєвий ріст податків, як і закручування гайок з відстрочками і бронею працівників, як і відсутність хоча б індексації виплат військовим. І найгірше - урізання допомоги Україні партнерами...


Оу що є то є. Але не всі таке бачать.
Ось в дні сьогоднішні у Вашому гарному місці знаходяться 'туристи'. То кажуть яка красота, світло є, дрони не літають, прильотів нема, як інший світ. Деякі раму не вдупляють що в деяких містах немає світла по 20годин, який нах бізнес. Яке порівняння до 22 року. Хоча у Львові ріст точно є, з вищезгаданих причин і міграції потужностей промислових, але чи він пропорційний - точно ні.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 448
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:24

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:1 Я не на передовій , тому конкретних співвідношень на кожній ділянці фронту знати не повинен
2 Якщо було 5-10 разів , а стало 1,5-2 рази то це ПОКРАЩЕННЯ чи погіршення?
бо дюра-бачі заявляв про ПОГІРШЕННЯ
Тоді може не варто стверджувати, якщо нема інформації?
Останні два роки БЕЗ ЗМІН. Перевага у росіян і це не міняється.
По дронам теж покращення НЕМА.
1 Що таке
НЕМА ІНФОРМАЦІЇ ?
Точної -нема і не може бути , в противному разі мною б вже зайнялась контрозвідка і шукала витоки інформації.
Але тієї що є - мені достатньо для того щоб побачити
Перевага в 5-10 разів по артвогню зменшилась до переваги в 1,5-2 рази по кількості... але по якості Західна зброя точніша.
2 Що таке тиснуть ?
В 2022 році тиснули так що МИ ВТРАТИЛИ за 2 місяці 80 000 км2 території...
За 2025 рік втратили 4000км2 територій...

Коли для нас було ГІРШЕ ? в 2022 чи в 20225

Тому ще раз
Війна це не забавка і ми поки що не перемогли....
Але казати що в 2022 році ми були в кращих умовах ніж в 2025 - може тільки
а - неадекват
б - проплачений троль.
Ви до яких себе відносите?
Бо куди я відношу дюра-бачі - надіюсь зрозуміло.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27940
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:28

  барабашов написав:
Ведь всё что хватается на улице как вшивая котособака, проходит 5минутное ВЛК с глухослепыми "врачами", которые сразу пойманное мясо отправляют на обучение ВУС "100".
Списанного по ожирению 52х летнего Залужного кто будет бусифицировать и в бункер к румыну побитым доставлять? На смену румыну.

Поки румину в бункері не тільки зміни нема, а є тільки половина від тих хто б мав бути в бункері. Як так? :lol:
І йде нівроку без зміни 4й рік а влада обіцяє що ще 2, 3 роки бункерної жизні, це якщо справлятимусь, а нє то тут до ржавого кулемета в посадці ближче ніж з бусіка :lol:
То як ти гадаєш має ставитись румин до того що вас в бусик піджопниками заганяють? Бункер шоб ти розумів в населеному пункті по якому фпв літає не говорячи про каби.
Привезуть діабетика чи інсультника румуну теж добре)))
бо вибір не між больним і здоровим, а між є і нема.
Щодо залужного так він ж не один списався, зараз кажуть командувач штурмовими військами манько теж приболів...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4702
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Що таке
НЕМА ІНФОРМАЦІЇ ?
Точної -нема і не може бути , в противному разі мною б вже зайнялась контрозвідка і шукала витоки інформації.
Але тієї що є - мені достатньо для того щоб побачити
Перевага в 5-10 разів по артвогню зменшилась до переваги в 1,5-2 рази по кількості... але по якості Західна зброя точніша.
2 Що таке тиснуть ?
В 2022 році тиснули так що МИ ВТРАТИЛИ за 2 місяці 80 000 км2 території...
За 2025 рік втратили 4000км2 територій...

Ви не оцінюєте динаміку. А вона постійно міняється. В лютому 22 була одна динаміка, в березні 22 інша.
Останні 2 роки ситуація зі снарядами для нас НЕ ПОКРАЩУЄТЬСЯ. З дронами - ТЕЖ. Якщо у вас цієї інформації нема - то навіщо ви про це пишете?
Тому ви можете надрочувати на те, що ми не в найгіршій дупі, і в березі 22 були в гіршій, але по факту динаміка не надто для нас позитивна.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2709
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 167791678016781167821678316784>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Banderlog, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 219771
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 424050
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1141798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.