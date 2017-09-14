RSS
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:54

  Shaman написав:

а яка ж має бути концепція ?..

концепція мала бути багатовекторність як була при кучмі.
Поки нікого хто б був за демобілізацію на горизонті нема, хіба в порошенківському таборі олексій гончаренко, але чи стане він презедентом прогнозувати не берусь
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:00

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
а яка ж має бути концепція ?..

концепція мала бути багатовекторність як була при кучмі.
Поки нікого хто б був за демобілізацію на горизонті нема, хіба в порошенківському таборі олексій гончаренко, але чи стане він презедентом прогнозувати не берусь

багатовекторності ВЖЕ не буде. треба визначатися. за останні 20 років багато що змінилося, й через агресію Раші - теж. Фіни в НАТО, яка багатовекторність. наш шлях - Європа. й то, Європа має здобути/зберегти суб'єктність. й якраз Україна одна зі складових суб'єктності.

та частина України, що залишиться під Рашею - це буде суцільна деградація...
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:05

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
а яка ж має бути концепція ?..

концепція мала бути багатовекторність як була при кучмі.
Поки нікого хто б був за демобілізацію на горизонті нема, хіба в порошенківському таборі олексій гончаренко, але чи стане він презедентом прогнозувати не берусь

багатовекторності ВЖЕ не буде. треба визначатися. за останні 20 років багато що змінилося, й через агресію Раші - теж. Фіни в НАТО, яка багатовекторність. наш шлях - Європа. й то, Європа має здобути/зберегти суб'єктність. й якраз Україна одна зі складових суб'єктності.

та частина України, що залишиться під Рашею - це буде суцільна деградація...

Це ти видаєш бажане за дійсне європі не потрібна Україна як повноправний член євросоюзу інакше нас б вже прийняли тому наш шлях це тупік -фортеця. А мали ми бути мостом між сходом і заходом перехрестям торгових шляхів.
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сталин плохо убеждал союзников открыть второй фронт?
Убеждал бы лучше, они открыли бы раньше?

А Ви сумніваєтесь, що Сталін був жахливим керівником? Звісно, якщо б він був нормальним, то він би домовився про другий фронт. А ще краще взагалі не грав союзника Гітлера в 39-41 рр. і сам би відкрив другий фронт ще до поразки Франції

Об "игре в союзника Гітлера" и о "39-41 рр" Banderlog вам уже ответил.
Обсуждать, был ли Сталин хорошим или жахливим керівником, не буду. Добавлю только - для того, чтобы объяснять открытие второго фронта летом 1944, а не раньше жахливим руководством Сталина, надо быть уж очень наивным человеком. На вас не похоже.
А я писал именно об этом, а не о качесте руководства.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:13

  pesikot написав:Чому російській армовір потрібно прийняти, а українській ні?


Молодец! Самую суть говнопропаганды кремля помножил на ноль!!! Жаль, что ты не харьковчанин.
:)
buratinyo
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:13

  Banderlog написав:Це ти видаєш бажане за дійсне європі не потрібна Україна як повноправний член євросоюзу інакше нас б вже прийняли тому наш шлях це тупік -фортеця. А мали ми бути мостом між сходом і заходом перехрестям торгових шляхів.

Європі потрібно вижити? ) І так, Ви і Олександр коштуватиме дешевше в Україні.
stm
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:15

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: концепція мала бути багатовекторність як була при кучмі.
Поки нікого хто б був за демобілізацію на горизонті нема, хіба в порошенківському таборі олексій гончаренко, але чи стане він презедентом прогнозувати не берусь

багатовекторності ВЖЕ не буде. треба визначатися. за останні 20 років багато що змінилося, й через агресію Раші - теж. Фіни в НАТО, яка багатовекторність. наш шлях - Європа. й то, Європа має здобути/зберегти суб'єктність. й якраз Україна одна зі складових суб'єктності.

та частина України, що залишиться під Рашею - це буде суцільна деградація...

Це ти видаєш бажане за дійсне європі не потрібна Україна як повноправний член євросоюзу інакше нас б вже прийняли тому наш шлях це тупік -фортеця. А мали ми бути мостом між сходом і заходом перехрестям торгових шляхів.

нас не прийняли в Європу, бо ми не відповідаємо базовим параметрам - й це очевидно, але продовжуємо розповідати що "не хочуть брати". чому наш шлях - фортеця? так, кордон з Рашею - але це більше буфер. в якийсь момент Раші стане не до нас.

загалом поки в світі йде така собі контрреволюція проти глобалізації - тому перехрестя поки не буде. а далі подивимось. глобалізація все одно це напрямок розвитку. але це вже складні речі.

головна хибна думка - для розвитку Україні треба мати зв'язок з Рашею. оскільки Раша обрала напрямок - прірва, то треба триматися подалі - а далі подивимось 8)
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Залежність від торгівлі газом і нафтою з заходом переоцінена

ИМХО тут Ви не праві. Якщо б Захід просто виконував свої санкції на 100%, то москалі б збанкрутували ще в 2024. Але на разі санкції навіть на 20% не виконуються.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Щодо розгрому економіки - я не знаю війн де б була досягнута перемога методом "розгрому економіки".

Німці в першій світовій, як приклад.
Також москалі першу чеченську програли в основному через економіку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 16 лют, 2026 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://24tv.ua/zatrimannya-galushhenka ... o_n3010892
Герман Галущенко розповів, що його зняли з потягу о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.

Він заявив, що не згоден із затриманням. Він каже, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, які там живуть і вчаться. Ексміністр запевнив, що законно купив квиток на потяг і нікуди не тікав.

А пересічному так можна?
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

