Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрейМ написав:І тоді питання - інші країни мають же і ППО і засоби ураження. Хто за це платить?

Впевнений на 100%, що жодна країна в Європі не відбила б атаку десятків балістичних ракет і сотень шахедів. Жодна
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:13

альянс

  Faceless написав:
АндрейМ написав:І тоді питання - інші країни мають же і ППО і засоби ураження. Хто за це платить?

Впевнений на 100%, що жодна країна в Європі не відбила б атаку десятків балістичних ракет і сотень шахедів. Жодна

А якщо альянс?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:
АндрейМ написав:І тоді питання - інші країни мають же і ППО і засоби ураження. Хто за це платить?

Впевнений на 100%, що жодна країна в Європі не відбила б атаку десятків балістичних ракет і сотень шахедів. Жодна

А якщо альянс?
А шо Альянс? Хіба що з усієї нати включно з США все позвозять в одну країну.
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:27

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Стоит признать, что вероятность гибели/инвалидности достаточно высокая.
Для более-менее объективной оценки, понятно, информации нет.
Но очень грубо - пусть около 100 тыс. погибших и 2 млн, прощедших армию.
В таком случае вероятность - 5%. Не очень мало.
У пехоты может быть заметно выше.
багато залежить від армії(командуючих), в червоній армії навіть 44-45рр піхотинець в штурмах від 20 до 40 днів, бо "бабы нарожают"
Вам ещё не надоело вспоминать РККА?
Мы говорим о сегодняшней войне и о нашей армии.
Черговий
Труси-Хрестик....
Якщо заявляти про те що всіх мобілізовували і контрактна армія не воювала - то тоді приклади 2 світової проходять
А якщо порівнювати мясника жукова і сьогоднішніх командирів - тоді не можна..

То як
Я кажу що приклади 2 світовою - не проходять і ПІСЛЯ Вєтнаму ВСЮДИ воювали контрктними арміями
Ти кажеш що 2 світова проходить для порівняння але не проходить ркка?
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:55

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Стоит признать, что вероятность гибели/инвалидности достаточно высокая.
Для более-менее объективной оценки, понятно, информации нет.
Но очень грубо - пусть около 100 тыс. погибших и 2 млн, прощедших армию.
В таком случае вероятность - 5%. Не очень мало.
У пехоты может быть заметно выше.

багато залежить від армії(командуючих), в червоній армії навіть 44-45рр піхотинець в штурмах від 20 до 40 днів, бо "бабы нарожают"

Вам ещё не надоело вспоминать РККА?
Мы говорим о сегодняшней войне и о нашей армии.

о срср згадуємо, щоб показати, що поточний рівень втрат не є таким катастрофічним, як тут розписують - а саме - потрапив в бусик, значить через місяць вб'ють.

можна навіть подивитися на сучасну руську армію. мені навіть цікаво, як їх змушують йти в ці самовбивчі атаки?..
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:12

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:........
базовим параметрам? :lol: а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? )
то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем.
Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала? :lol: головне ціни на електрику німецькі зробити?
Кажеш допомогло фінляндії вступ в нато? І шо там з ростом економіки? Набагато краще росте ніж в росії падає? :lol:

раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервує ;)
До чого "до цього"?
до приборкання корупції. багато що зроблено, процес рухається. й незалежні антикорупційні структури для цього потрібні...
з 2013 року - великі зміни. цього ти теж не хочеш бачити. й не забувай, що з 2014 року ми в стані війни...
Які великі зміни?
И не надо преувеличивать "стан війни" в 2014-2021.

зміни, необхідні для вступу в ЄС. якщо уважно прочитаєте, було написано, що не зробили жодного кроку...

що не треба перебільшувати? що окупували частину країни? доволі промислово розвинену? девал 2014 року пам'ятаєте? це теж через війну.
Раша обрала шлях в нікуди - й вона з нього не зверне, поки не станеться глобальних потрясінь. будемо з Рашею - це вирок для країни. але на щастя, більша частина країни не буде. а окуповані території - затягне в цей вир до звільнення.
Не надо перекручивать чужие слова.
Banderlog не писал "бути з Рашею", а говорил о том, чтобы быть мостом между РФ и Европой.
И финны тоже не "були з СРСР", а просто не выдрючивались и поддерживали нормальные отношения. Так же, как с Европой.

"выдрючиваетесь" саме ви (або ти). небажання будувати союз з Рашею (а союз там неможливий, лише підпорядкування) - це право України, й не різним совкам давати цбоиу оцінку. на Раші багато місця, всі бажаючі можуть поїхати. але чомусь сидять - "страждають", але на Рашу ніхто не їде...

нам не треба бути мостом, не середні віки. сучасна логістика вже всі ці мости не передбачає. нам треба бути з Європою. крапка. Раші це не подобається - це їх проблеми.
по фінам - подивись зростання економіки з 1991, коли вони остаточно позбавилися московського ярма. але так, Швецію ще не наздогнали... а НАТО - це лише захист від скаженого сусіда...
Вы любите рассказывать сказки? (Это чтобы не обижать вас обвинениями в откровенной лжи :) ).
Посмотрите, например, здесь - https://statbase.ru/data/fin-gdp-growth/ - данные по росту ВВП с 1961 по 2023. Очень неплохо росли и до "позбавлення московського ярма" в 1991. А после 1991 у них как раз был серьёзный кризис в связи с развалом Союза. На уровень 1990 по ВВП они вышли только в 1994, а по ВВП(ППС) в 1995 (https://surl.lt/fxjtwr. И не видно никакого особого ускорения темпов роста и позже.

й що це доводить? давайте спитаємо фінів - коли вони вважають було краще жити - до 1991 чи після? й з 1995 року вже перегнали? бачите, як вільні країни швидко оговтуються. ще раз - після 2СВ фінів нагнули, й США з Великобританією на це погодились. але зараз гітлер сидить на Раші, тому ситуація зовсім різна. для України аналог - це Судети, все.
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:20

  АндрейМ написав:
Слухай, я не хочу переходити на особистості. Ти просто цього не вартий, але людина, яка вважає себе патріотом, але не може дійти до ЗСУ четвертий рік, не може інших називати лицемірами. Я, на відміну від тебе, не кажу одне, а роблю інше. Ти теж міг би почати це робити.

Тут нема ніякого лицемірства він вважає що його тушка особливоцінна і держава щоб її сохранити має заставляти вмирати інших. Він вважає це щиро як і будівельник за звоїх синочків... тільки обяснити чим він такий цінний будівельник хоч намагається. А а ні песікіт ні шаман і не пробує.

Тут кажуть про економічне бронювання ) ну давайте його зробим і для тих хто в зсу. відвоював півроку, викупився на рік :lol:
Побачим скільки людей захоче воювати і як солдати будуть скидатись на війну.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:27

  Shaman написав:


то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ?
"выдрючиваетесь" саме ви (або ти). небажання будувати союз з Рашею (а союз там неможливий, лише підпорядкування) - це право України, й не різним совкам давати цбоиу оцінку. на Раші багато місця, всі бажаючі можуть поїхати. але чомусь сидять - "страждають",

А не скажеш мій демократичний друже, в який пень ти вдарився головою що рішив що твій голос важливіший за голос "совка"? І чом би тобі самому не забратись з України з чумайданом кудись до міндіча?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:38

  Faceless написав:
АндрейМ написав:І тоді питання - інші країни мають же і ППО і засоби ураження. Хто за це платить?

Впевнений на 100%, що жодна країна в Європі не відбила б атаку десятків балістичних ракет і сотень шахедів. Жодна

до сих пор на этой ветке так россию никто не хвалил. Жалкая никчемная Европа ничего не сможет сделать 70ти летнему деду, если он решит напасть.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 23:38

очікувано... кацапи не просто так клоуна-Мединського відправили туди

❗️Переговори в Женеві сьогодні зайшли в глухий кут, – інсайдер Axios з посиланням на два джерела, обізнані з перебігом переговорів.

«Причина – позиції, які представив новий російський очільник делегації Мединський».

https://x.com/BarakRavid/status/2023859082093097002
