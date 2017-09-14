|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:24
stm написав: Letusrock написав:
Приблизно десь так років через 50 відповість інша stm з Ростова, коли її спитають чи були українці в Мелітополі
Якщо росію не спіткає доля союза, де мільйони молодих ЛАДів незрозуміли, що вже декілька десятків років, за розгорнутою фін.звітністю їх праця була марною справою)
Тому що просрати 20 років фнб за остані 4 роки, навіть блондинці було б складно. Це великі кошти )
Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть.
Результатами этой "марної справи" вы во многом пользуетесь до сих пор.
Тем, что не просрали за 30 лет.
2
6
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:24
Banderlog написав:
Русини це альтернативна назва українців і історично давніша. Взагалі національна ідентичність штука лабільна
Так я саме це і намагаюсь летусроку пояснити.
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:31
Faceless написав:
Від того, що ЄСВ б перекочувало у відрахування з нарахованої зарплати, ні витрати роботодавця б не змінилися, ні, зарплати, ні надходження в ПФ.
Не змінилися б лише надходження в ПФ, а витрати роботодавця і розмір отриманої ЗП на руки змінилися.
Я вже зрозумів чому Ви та багато інших так вважаєте. Ви та інші говорите про українську "специфіку". Ось є якісь "чисті" ЗП, а все інше - "проблема" роботодавця.
Справа в тому, що в інших країнах не існує поняття "чиста" ЗП. Працівнику пропонується ЗП, і все. З цієї ЗП працівник сплачує податок на дохід. З цієї ЗП працівник сплачує соціальний внесок. Тобто, сума отриманих ним на руки грошей зменшується на суму цього внеску. Відповідно, роботодавець сплачує менше соціального внеску і залишить собі більше грошей. Аналог нашого пенсійного фонду отримає ту ж саму суму, але з двох різних джерел. Жодний роботодавець не буде дораховувати частину соціального внеску працівника, щоб той отримав якусь "чисту" суму. Жодний працівник про це не попросить; з нього просто посміються.
Ніхто в США, наприклад, навіть згадки не має що то воно є "чиста" ЗП. Ніхто не буде рахувати скільки потрібно брутто ЗП намалювати у звітності, щоб працівник отримав на руки певну бажану суму. По-перше, її просто неможливо прорахувати, тому що при умовній ЗП в розмірі 100 000 доларів на рік, отримана на руки сума може варіюватись від 99 000 до 80 000 або менше в залежності від купи факторів. Тобі пропонується ЗП, а усе інше - твої проблеми. "Бажана сума" і є та ЗП брутто, з якої працівник сплачує усе сам.
В Україні склалася традиція обговорювати "чисту" ЗП, частина якої взагалі часто "у тіні", але у нас і ціни часто в якихось у.о. виставляються. Ви вважаєте, що навіть якби в Україні переклали частину обов'язку із сплати ЄСВ на найманого працівника, то це б нічого не змінило, бо цю частину все одно сплачував би роботодавець, щоб працівник все одно отримував оту саму "чисту" ЗП.
Моя компанія так не працює. У нас пропонуються брутто ЗП, з яких ми сплачуємо податки і на руки отримуємо меншу суму. Якби я мав сплачувати частину ЄСВ (наприклад половину), то на руки я б почав отримувати ще на 11% менше, а роботодавець заощаджував би на нас ці 11%.
Faceless написав:
А тому заявляти, що в Україні не сплачуються внески в ПФ і на лікарняні (це теж ПФ) - цинічна брехня
Ви називаєте брехнею те, що я не стверджував. ЄСВ в Україні сплачується, але не працівником, а роботодавцем, за рахунок власних коштів роботодавця і є його додатковими витратами, окремими від фонду ЗП, оренди, інших податків і т.д. Ви із цим згодні?
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:34
ЛАД написав: stm написав: Letusrock написав:
Приблизно десь так років через 50 відповість інша stm з Ростова, коли її спитають чи були українці в Мелітополі
Якщо росію не спіткає доля союза, де мільйони молодих ЛАДів незрозуміли, що вже декілька десятків років, за розгорнутою фін.звітністю їх праця була марною справою)
Тому що просрати 20 років фнб за остані 4 роки, навіть блондинці було б складно. Це великі кошти )
Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть.
Результатами этой "марної справи" вы во многом пользуетесь до сих пор.
Тем, что не просрали за 30 лет.
ЛАД, чи ви дійсно вважаєте що заводи, тец і ГЕС не змінювали програмне забезпечення, станки, і спеціалістів згідно з нормою часу? Тец/Аес союзу і тец/аес України це 2 дуже різні тец і аєс.
Наразі у школах дійсно не вистачає викладачів фізики. Але ви з Франтом незамінні вже 30 років, навіть не цікавитесь 0,5 ставки для молодого покоління. Бо не союзні підручники і норми, краще на мінімальній пенсії розповідати як 100 років тому великі кораблі борозлили простори, а зараз тих кораблів і немає...
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:42
в е...ба..нариуме
всё стабильно
Дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент, противник не брезгует никакими средствами, — путін.
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:48
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
---------------------------Letusrock
Приблизно десь так років через 50 відповість інша stm з Ростова, коли її спитають чи були українці в Мелітополі
---------------------------
Якщо росію не спіткає доля союза, де мільйони молодих ЛАДів незрозуміли, що вже декілька десятків років, за розгорнутою фін.звітністю їх праця була марною справою)
Тому що просрати 20 років фнб за остані 4 роки, навіть блондинці було б складно. Це великі кошти )
Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть.
Результатами этой "марної справи" вы во многом пользуетесь до сих пор.
Тем, что не просрали за 30 лет.
ЛАД, чи ви дійсно вважаєте що заводи, тец і ГЕС не змінювали програмне забезпечення, станки, і спеціалістів згідно з нормою часу? Тец/Аес союзу і тец/аес України це 2 дуже різні тец і аєс.
Наразі у школах дійсно не вистачає викладачів фізики. Але ви з Франтом незамінні вже 30 років, навіть не цікавитесь 0,5 ставки для молодого покоління. Бо не союзні підручники і норми, краще на мінімальній пенсії розповідати як 100 років тому великі кораблі борозлили простори, а зараз тих кораблів і немає...
Простите, но вы сказали глупость.
АЭС остаётся АЭС. Она построена и работает в том виде, в котором построена. От того, что она из советской стала украинской, она не изменилась. И не изменится до вывода из эксплуатации. Или вы полагаете, что там реакторы поменяли?
Как много знатоков-блондинок разного пола развелось!
Вот только почему-то при таком количестве "знатоков" страна в ж***.
И на хрена Украине физика? Это всё западные развлечения. И атом, и термояд. Великой с/х державе они ни к чему.
Нам бы "садок вишневмй біля хати" і щоб бджоли гули і більше нічого не треба.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 24 лют, 2026 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:54
Faceless написав: АндрейМ написав: Faceless написав:
Можливо, люди були б більш обізнані, скільки вони сплачують, якби порядок нарахування ЄСВ був такий самий, як і ПДФО. Проте дізнатися то не складно, кожен може зайти в кабінет ПФ. А так різниці як такої немає, і це банальна брехня, що робітники не сплачують в ПФ
Ми не у перше обговорюємо це питання і я думаю, що Вашу думку не змінити вже, але мені здається, що саме в українців якась дивна економічна теорія стосовно податків. Є ті, хто вважають, що ПДФО сплачується роботодавцем, а дехто навпаки вважає, що ЄСВ сплачується працівником.
В інших країнах, де я працював все просто - є моя ЗП, а все інше - гроші роботодавця. Американець здивується, якщо йому сказати, що його податок на дохід сплачується не ним, а його компанією, а американська компанія здивується, якщо їй сказати, що 6,2% соціального податку, які вона сплачує на додаток до ЗП працівника - гроші працівника. Ні, це - гроші компанії, які б вона воліла додатково на працівника не витрачати, а залишати собі. Американський працівник сплачує свої 6,2% соціального податку зі своєї ЗП. Ось ці 6,2% - його гроші.
Я так само бачу ситуацію в Україні. У мене є ЗП, а решта - то гроші компанії. Я ніколи не скажу, що 22% ЄСВ сплачуються з моїх грошей. Ні, то є кошти мого роботодавця, і я знаю, що мій роботодавець дуже незадоволений тим, що має їх платити, оскільки ЗП у нас «білі». Я не знаю скільки я заробляю для свого роботодавця. Нам цю інформацію не надають. Можливо, хтось із нас «дотаційний», але фірмі все одно потрібний.
Це називається нерозуміння суті речей.
Від того, що ЄСВ б перекочувало у відрахування з нарахованої зарплати, ні витрати роботодавця б не змінилися, ні, зарпоати, ні надходження в ПФ. Так, було б більш прозоро, от і все.
А тому заявляти, що в Україні не сплачуються внески в ПФ і на лікарняні (це теж ПФ) - цинічна брехня
Не уверен, что перенос отчисления ЄСВ на зарплату работника предприятия можно осуществить прямолинейно. Допустим брутто-зарплата работника 100 грн, нетто-зарплата 80 грн. Казалось бы сделай брутто (с учетом необходимости вычета ЄСВ) - 122 грн и нетто сохранится 80 грн. Но я так понимаю, что увеличится сумма вычета, связанная с налогами ПДФО и ВЗ. По всей видимости потребуется к 122 грн накидывать еще сумму, чтобы сохранить нетто 80 грн. Если ошибаюсь, то подскажите где.
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:03
tumos написав:
...........
Не уверен, что перенос отчисления ЄСВ на зарплату работника предприятия можно осуществить прямолинейно. Допустим брутто-зарплата работника 100 грн, нетто-зарплата 80 грн. Казалось бы сделай брутто (с учетом необходимости вычета ЄСВ) - 122 грн и нетто сохранится 80 грн. Но я так понимаю, что увеличится сумма вычета, связанная с налогами ПДФО и ВЗ. По всей видимости потребуется к 122 грн накидывать еще сумму, чтобы сохранить нетто 80 грн. Если ошибаюсь, то подскажите где.
Это легко отрегулировать порядком начисления налогов - например, просто оговорить, что ПДФО и ВЗ начисляются после
отчислений в ПФ (уплаты ЕСВ).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 24 лют, 2026 16:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:05
ЛАД написав:
Простите, но вы сказали глупость.
АЭС остаётся АЭС. Она построена и работает в том виде, в котором построена. От того, что она из советской стала украинской, она не изменилась. И не изменится до вывода из эксплуатации. Или вы полагаете, что там реакторы поменяли?
Как много знатоков-блондинок разного пола развелось!
Вот только почему-то при таком количестве "знатоков" страна в ж***.
Ні ЛАД, ви впали у моїх очах. Бетон залишається, але як працює АЄС і як контроль безпеки це прям дуже різне, і спеціалісти і норми безпеки, протоколи і ще багато чого. Як ви можете бути таким сліпим? Може і потрібно відкривати якісь музеї було/стало. Бо це прям дуже не дуже...
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:06
ЛАД написав:
Простите, но вы сказали глупость.
АЭС остаётся АЭС. Она построена и работает в том виде, в котором построена. От того, что она из советской стала украинской, она не изменилась. И не изменится до вывода из эксплуатации. Или вы полагаете, что там реакторы поменяли?
Как много знатоков-блондинок разного пола развелось!
Вот только почему-то при таком количестве "знатоков" страна в ж***.
Ви прям впевнені?
