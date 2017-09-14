Додано: Сер 25 лют, 2026 15:28

ЛАД написав: Ну да, накрыть все АЭС саркофагами и загасить реакторы.

А stm будет освещать дома свечками или коптилками на подсолнечном масле и гордиться своими досягненнями.

При этом её сердце (а, возможно, и она сама) была бы на берегу какого-нибудь итальянского моря.

А промышленность в Украине... Да кому она на фиг нужна!?

Польский унитаз купим за зерно и мёд, а больше нам ничего и не нужно.

Ну, вам не крінж, що 30+ років незмінне користуються всім досягненням есересер, нічого взагалі окрім корупції, що залишилось, то є божество незмінне АЄС, прям як побудували так і користуємося. А те що закрилося - це не тому, що років з десяток вже існувало завдяки тому що у розвитку забирали, а потім як перестали забирати так одразу і не вистачило покупців за грош-ціну, навіть )Ось фнб - гарна ціль, збирати на покоління наперед валюту конвертовану(не фублі) для міні і ненароджених ЛАДів. Але молоді ЛАДи підтримали, що бомбити, то як діди воювали і все... за 4 роки у міні поколінь повна ж***, а у молодих ЛАДів - безробіття. Але ж вонохтож буде розуміти 😁І наступні 35 років молодий ЛАД з Єлабуги буде дітям і онукам розповідати що то все завдяки йому, а те що звільнили, то хтось (рептилоїди, англосакси, олігархи майбутні). Те що Єлабуга за кредити і банкрот вже, молодий ЛАД до смерті не визнає)