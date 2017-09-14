ЛАД
й якщо ми хочемо мріяти про космос, й ви такий прихильник мінімалізму - то зараз актуально "краще жити при свічках, але без росії"
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:03
ЛАД
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:08
твоє - це там, де ти працюєш. раз не відповідаєш - напевне не Ахметову.
про Деркача тебе влучно підказали він Енергоатом пиляє ще з часів Яника. чи раніше? але про нього ти анічичирк
це ти на американців натякаєш?.. так я тобі підкажу - щоб не розповідали, чого ми 30 років гальмуємо, й ти перший - так ще в 90х треба було приватизувати іноземцям. але тоді волав - "народное достояние". отака от шизофренія...
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:11
