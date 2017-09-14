|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:38
flyman написав:
........
і що?
Флай, не катит.
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?
ЛАД
2
Повідомлень: 38859
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:44
ЛАД написав: flyman написав:
........
і що?
Флай, не катит.
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?
а до чого тут брент? нема з ким побалакати? стм вам в помощь
flyman
Повідомлень: 42413
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:45
stm
Вы всё ещё мечтаете о "молодом ЛАДе"?
Я вам уже написал - или соглашайтесь на старого, или прекращайте мечтать.
Неудовлетворённые мечты плохо сказываются на здоровье.
ЛАД
2
Повідомлень: 38859
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:46
flyman написав:
а до чого тут брент?
ЛАД написав: flyman написав:
........
і що?
Флай, не катит.
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?
нема з ким побалакати? стм вам в помощь
Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?
ЛАД
2
Повідомлень: 38859
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:09
ЛАД написав:
Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?
ви недавно скаржились, що пишу тільки коли ціна WTI падає.
flyman
Повідомлень: 42413
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Профіль
