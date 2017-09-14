Я п'ю раз на місяць чи щось таке
Знач щось інше тебе знищує. До Віталі звернись, якщо не поставить псих діагноз, так хоч простинями від ШІ заіпе і тобі не буде коли розлагатись.
|
|
|
Додано: Суб 28 лют, 2026 07:58
fox767676
Знач щось інше тебе знищує. До Віталі звернись, якщо не поставить псих діагноз, так хоч простинями від ШІ заіпе і тобі не буде коли розлагатись.
Додано: Суб 28 лют, 2026 08:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Віталя безпомічний зайчик
"Москва з Трампом хочуть винищити Україну під корінь" а що робити він не знає, і уж точно нічого не буде.
Мене "розлагає" що я (не) розумію що відбувається
Є 28 пунктів Трампа без будь-якої фактичної демілітаризації. Так треба, вийти з Краматорську та Славянську. А з Криму у 2014 що не виходили, та ще й на хвилі патріотичного дурману ? З піснями-плясками, високо піднятими прапорами, "Америка з нами", "зато у нас антикорупція та ЄС скоро". Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 лют, 2026 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 08:49
Додано: Суб 28 лют, 2026 08:53
При отсутствии у вас знаний по поднятой теме, не может быть смысла в обсуждении с вами.
Додано: Суб 28 лют, 2026 08:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ізраїль почав наносити удари по Ірану ...
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:03
Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:03
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:07
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:12
Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте?
Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити.
Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф?
Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни.
Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну.
Який ви бачите вихід з ситуації?
1.Вибори?
І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати?
Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка?
2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю.
3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...
|