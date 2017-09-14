RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:58

fox767676


Я п'ю раз на місяць чи щось таке


Знач щось інше тебе знищує. До Віталі звернись, якщо не поставить псих діагноз, так хоч простинями від ШІ заіпе і тобі не буде коли розлагатись.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:нач щось інше тебе знищує. До Віталі звернись, якщо не поставить псих діагноз, так хоч простинями від ШІ заіпе і тобі не буде коли розлагатись.


Віталя безпомічний зайчик
"Москва з Трампом хочуть винищити Україну під корінь" а що робити він не знає, і уж точно нічого не буде.
Мене "розлагає" що я (не) розумію що відбувається
Є 28 пунктів Трампа без будь-якої фактичної демілітаризації. Так треба, вийти з Краматорську та Славянську. А з Криму у 2014 що не виходили, та ще й на хвилі патріотичного дурману ? З піснями-плясками, високо піднятими прапорами, "Америка з нами", "зато у нас антикорупція та ЄС скоро". Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 лют, 2026 08:47, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:47

fox767676


А з Криму у 2014 що не виходили


Вийшли. І що далі було?
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:49

  Hotab написав:fox767676


А з Криму у 2014 що не виходили


Вийшли. І що далі було?


Тоді був дурачок Обама, який казав, що невидима рука ринку та міжнародного права сама покарає Путіна.
Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:53

  ЛАД написав:А знания и информация, безусловно, нужны, но тогда, когда есть, что обсуждать.
А обсуждать среднюю себестоимость в соответствии с вашими предположениями просто нет смысла. Разве что не о чем больше поговорить.

При отсутствии у вас знаний по поднятой теме, не может быть смысла в обсуждении с вами.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ізраїль почав наносити удари по Ірану ...
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:03

  fox767676 написав:...... Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт

Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:03

  pesikot написав:Ізраїль почав наносити удари по Ірану ...

Это точно????
buratinyo
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:07

  buratinyo написав:
  pesikot написав:Ізраїль почав наносити удари по Ірану ...

Это точно????

Ізраїль розпочав "превентивну атаку" на Іран, оголосивши надзвичайний стан по всій країні: у Тегерані прогриміли вибухи. Усі подробиці (оновлюється)
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:12

  fox767676 написав:Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків

Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте?
Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити.
Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф?
Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни.
Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну.
Який ви бачите вихід з ситуації?
1.Вибори?
І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати?
Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка?
2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю.
3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...
Banderlog
