Shaman написав:........ все ж чекав, коли з'являться захисники. оце дуже цікавий приклад, чому це не одне й теж. головне, від чого має відмовитися Іран - це від ідеї знищення Ізраілю, про що він неодноразово декларував. тому яедрну й ракетну програму знищують, щоб Іран не був загрозою для Ізраілю. для кого ми були загрозою до війни? для хворого мозку путіна та його посіпак? а зараз нам так, ПОТРІБНА ракетна програма - але для захисту. це очевидна різниця, але прихильники Раші та загалом автократій оце будуть постійно перекручувати.
путін хоче проросійську Україну, яка буде її васалом. мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим. фінансування терористів Іраном - це про що? ще головна різниця - в нас влада змінюється - в Ірані вже ворок років ні. в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників? але напевне це для вас складно ЛАД, хоча насправді це дуже прості речі.
про школу - по-перше, я не вірю іранцям. коли Ізраіль влучив в автостоянку біля лікарня, там згоріло кілька машин - а вони волали - п'ятдесять загиблих. там брехня на брехні. й головне - американці якщо й влучили в школу, то це реально було випадково. а коли Раша стріляє ракетами з точністю +/-500 метрів по обласному центру - це вже трохи інше - там тема терор. але коли мова йде про Рашу ЛАД теж це не розрізняє. він чітко лише розбирається в злочинах нацистів чи США, а от в злочинах срср - взагалі ніяк. отака от куряча сліпота.
так, удар по Ірану - це порушення міжнародного права. але коли це почалося - в 2022? а пів світа робить вигляд, що не бачить, розповідає про внутрішний конфлікт? то нехай тепер не дивуються, що й іншим на це байдуже.
США та Ізраіль не розповідають - це не ми, це зелені чоловічки. теж важлива різниця - коли люди готові відповідати за свої вчинки, а не брехати...
камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює - не плутай ЛАД
Сегодня ваш пропагандонский бенефис. Двоемыслие 90 лвл. США сегодня влезли в Иран ради защиты Израиля? Даже не смешно. Иран представляет угрозу для США? Ещё смешнее. "в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників?" - вы, насколько понял, любитель Стругацких. Наверное помните, чем закончилось в "Трудно быть богом". Сколько будет убитых в результате вмешательства США пока гадать сложно. "мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим" - это ваша очередная шутка? Трамп занялся благотворительностью? Тратит средства американских налогоплательщиков на защиту кого-то от Ирана? А, может, просто не хочет, чтобы существовало антиамериканскон государство на Ближнем Востоке? Примерно так же, как Путин не хочет антироссийское государство у себя под боком? Иран давно имел основания опасаться амнриканского вторжения. Кроме того, шиитский Иран имеет достаточно напряжённые отношения с окружающими его суннитскими государствами. В такой ситуации ему ракетная программа не нужна? "по-перше, я не вірю іранцям" - Hotab процитировал не иранские СМИ. Как эти сообщения проверялись, я не знаю, но обычно серьёзные западные СМИ проверяют такие сообщения или оговаривают, что проверить не удалось. Здесь такой оговорки нет. "це реально було випадково" как-то уменьшает горе родителей и оправдывает преступление? "камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює" - в прошлом году Израиль и США, действительно, обстреляли атомные центры Ирана и военные объекты. Сегодня обстреляли города. И получили ответ Ирана по многим объектам. Кстати, вы не в курсе, что на Кипре находится военная база Великобритании? Во Вьетноме США сильно стеснялись с напалмом и бомбёжками?
P.s. Всё это не отменяет реакционности иранского режима.
Banderlog написав:З чого ти ітогі рішив підводити?
Ось тебе не запитував, про що мені писати )
Banderlog написав: Війна закінчилась? Розсекретили втрати? Зеля обявив демобілізацію?
Путін закінчив війну ?
Асада Путін захистив ?
Мадуро Путін захистив ?
Аятолу Путін захистив ?
Це все були "стратегічні партнери" )
і? До чого тут ми ?) То все трамп зробив на якого ви соросята постоянно батон крошите
Копита дійсно стучать, але хотілося б трохи північніше
Пастернак-Тарнушенко написав:Еще один говорил, но без уважения. О закономерном финале подавляющих смыслы репрессиями. ******* Напомню свои старые посты. Еще одно мое пророчество-прочтение, которое сбылось. В очередной раз.
К сути происходящих вещей, ребята, надо обращаться, к сути. Не к пыли. Чтобы что-то в этом мире понимать и видеть. Трудно, я понимаю. Но знание - это не про количество грантов, которые вы проели и чего-то там пафосного, что вы «прослушали», не про количество эфиров, в которых вам поподдакивали ведущие, не про посады и армии ботов, надувавшие ваше Эго. Добрая ирония * Теперь к текучке
Помните «Крестного отца»? Так вот, еще один поговорил, но поговорил без уважения. И даже не один.
Еще один, и даже не один, думал, что так будет продолжаться вечно.
Современный мир забыл это волшебное чувство — уважения. Настолько многое в современном мире превратилось в пустые ритуалы, посредством которых людей гоняют по кругу, удерживая в рабстве, бесправии и пустоте. Подавляя смыслы репрессиями.
Ниже просто повтор моего поста. Извините за небольшой эффект рекурсии. Он необходим, чтобы было нагляднее видно, что речь идет не о случайности, не о чем-то единичном.
«1. Если кто не верил. Помните мой пост от 20 ноября 2025 г.? Конечно, не помните. Цитирую начало:
«Месседж американцев клептократам на понятный язык переводится просто: «Хватит нам пиз*еть». Или, как говорили во времена «лихих 90-х»: «Будешь пи*деть — будем прощаться».
Так вот, аббревиатура FAFO, со страницы Белого дома, в развернутом виде выглядит так: "Fuck Around and Find Out".
Примерно:
«Повыё*ывайся и огребешь» (учитывая начало фразы, стилистически вполне можно перевести «получишь пи*ды»).
Что практически буквально соответствует упомянутому мной: «Будешь пи*деть — будем прощаться».
2. Произошедшее в Венесуэле (Прим. Теперь не только там) — предельно четкий месседж по поводу защиты американских интересов, американского мнения, собственности американских инвесторов, американских граждан по всему миру и т.п.
3. Как я уже писал сегодня, история и картинка сложнее. Но месседж очень четкий. И исполнено на беспрецедентном уровне. С полной демонстрацией превосходства страны-лидера XXI века над теми, кто застрял хз где.
4. Можно вернуться к моему посту о двух стилях. Пафосно-бестолковом и совершенно предметном американском».