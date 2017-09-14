RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:06

  Banderlog написав: в деяких місцях мечетей більше ніж сінагог, так шо ... запасаємся попкорном.

Всегда еврей легко везде заметен,
еврея слышно сразу от порога,
евреев очень мало на планете,
но каждого еврея - очень много.

(с) Губерман

Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:10

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  stm написав:Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))

согласні на "тройнічок"?
все в шейхів нормально. Головне не тертись біля американських баз та ізраїльського посольства.

Десь я це вже чув ... згадав, російська пропаганда теж пише приблизно таке "украинцы, не стоит пребывать рядом с военными объектами и вы не пострадаете. Россия не бьет по гражданским объектам"

може підкажеш, біля якої війською американської бази знаходится Бурдж-Халіфа ?
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:14

❗️Відтепер Підприємства критичної інфраструктури можуть створювати групи ППО незалежно від форми власності, — Свириденко.

Держава надасть їм зброю і забезпечить навчання.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:15

  ЛАД написав:...
Но человек, сумевший почти 37 лет управлять не самой простой страной и не с самыми плохими результатами (приводил данные - по ВВП(ППС) на душу то же, что Украина, при этом достаточно сильная и неплохо вооружённая армия), наверное, чего-то стоит.

за такими критеріями й гітлер чогось вартий - за кілька років створив армію, що захопила пів-Європи. й відношення до хаменеї має бути відповідне - власне народ цей продемонстрував...

upd й нагадую, знову забули, підприємницький талант - холдинг на багато мільярдів не кожен створить. хоча майже за сорок років...
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 02 бер, 2026 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:17

  ЛАД написав:Любое действие США, даже если оно явно незаконно по его же признанию, в любом случае правильно и оправданно. Законы действительны для всех, кроме США.
"Вьетнам был давно".
Да и вообще, всё, что было до его рождения, это "седая старина", о которой не надо вспоминать. Кроме Гулага.
Ирак тоже не аргумент, хотя обвинения, которыми обосновывалась необходимость свержения, оказались ложными.
Но остальные, вроде, не пропагандисты (почти все).
Если они и ретранслируют пропаганду, то, похоже, потому что именно такие "простые", что поверили в неё.

й лише військові злочини Раші залишаються поза увагою такої прискіпливої людини - чого б це? :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:23

  Xenon написав:
❗️Відтепер Підприємства критичної інфраструктури можуть створювати групи ППО незалежно від форми власності, — Свириденко.

Держава надасть їм зброю і забезпечить навчання.

"Дати цивільним крупнокаліберні кулемети?" (с).
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:25

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:бОльшего подарка от США ,в виде нападения на Иран, рф наверное и не ожидала

- резкий рост цен на нефть и газ, (что даст возможность закрыть зияющие дыры в бюджете)
- ркзкая сиена фокуса всего мира с Украины на Ближний Восток
- все возможные ресурсы что были в США и Европе теперь будут приоритетно переключены от Украины
- прецедент и повод для рф тыкать США носом во всяких заседаниях в ООН (ну вам же можно , нам то почему нельзя)

А місцевий форумчанин року сказав таке:
  Hotab написав:Тепер найголовніше: що з цього Україні.
На мою думку, для нас це абсолютний джекпот. ...

А хто не згідний - той наркоман.

Тобто і для РФ це подарунок і для України джекпот. А де ж правда? :D :D
Видно в кожного своя правда!



У Андріка схоже куплений тур в Дубай на 3 березня, що від жаху почалися плутатися думки і зʼявилась нездатність бачити авторство слів. Ну або дійсно під коксом
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:26

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно
.........
Пам'ятаю.
А вот вы, видимо, забыли, что резня, устроенная Антоном - Руматой, никак не предотвратила и не уменьшила "кількість жертв, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли".
Вы уверены, что так же не получится в результате нынешних иранских событий?

я бачу ви вже точно забули хронологію подій у творі - нічого, буває.

але головне - там був проміжний висновок - щоб не сталося різанини, треба було свого часу прибрати цього Ребу/Ребію. вчасно. бо після вкорінення диктатури це може й не дати цього ефекту. власне зараз ми наочно спостерігаємо це, декілька локацій - Сирія, Венесуела, тепер Іран. дуже чекаємо подивитися на прикладі Раші ;)

а головний висновок - якщо населення не готове до розвитку, не має критичної маси назвемо середнього класу, то його до цивілізації важко навернути. багато кому подобається одружуватися з малолітніми дівчатами, знущатися з жінок, які не мають прав, вбивати різних розумників. це ми бачимо на прикладі Афганістану й частково Іраку.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:30

  Schmit написав:
  Xenon написав:
❗️Відтепер Підприємства критичної інфраструктури можуть створювати групи ППО незалежно від форми власності, — Свириденко.

Держава надасть їм зброю і забезпечить навчання.

"Дати цивільним крупнокаліберні кулемети?" (с).



Також запроваджуються кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

Окрім цього, оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.


Як зазначила Свириденко, усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.


Це точно «колгоспник Петро вирішив сьогодні пополювати, але потім передумав і не пішов», чи саме те, про що вас тут тикали обличчям: під командуванням військових, в загальній системі ППО , з вимогами до навчання, сертифікації, порядку зберігання і отримання зброї?? Саме там ДЕ скажуть, тоді КОЛИ скажуть. І виконання наказів про припинення вогню (чи заборону відкривати) .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 бер, 2026 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:31

  pesikot написав:Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
не застав єврейських погромів. І не бачу звязку між іраноізраїльською війною і погромами які робили на території царської росії. Я тут при чім? Ти іще розкажи що я хочу повторити відстріл індіанців апачі чи різню ордою чингісхана китайців.
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру.
Banderlog
