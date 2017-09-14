RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:34

  Hotab написав:ЛАД

  Hotab написав:ЛАД
Но проще было


Не вмикати андріку дурачка. І «не било б обсуждєній».

Текст явна публіцистика блогерів.
Шапка вказує на мої сумніви, що так і буде. Це називається не «можна догадаться», а «поза сумнівом».
Не обязательно.
Я иногда пишу и добавляю, что не уверен в своей правоте.
Можно высказать на форуме и предположения, в которых не уверен.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:36

  Banderlog написав:
  pesikot написав:а зараз диви, як голос прорізався ...

) я не переймаюсь ні за вбитих іранців ні за вбитих євреїв.
Війну на близькому сході ОДОБРЯЮ.
Бажаю успіху всім учасникам і хай бються поки не досягнуть справедливого миру.
Це ти чогось розкудахтався. Яке тобі діло до них? В тебе родичі в ірані? Чи в ізраелі?

Цікаво
Якби так мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то де б зара були кацапи - в Ужгороді чи далі?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?


стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:39

  Banderlog написав:
  pesikot написав:а зараз диви, як голос прорізався ...

) я не переймаюсь ні за вбитих іранців ні за вбитих євреїв.
Війну на близькому сході ОДОБРЯЮ.
Бажаю успіху всім учасникам і хай бються поки не досягнуть справедливого миру.
Це ти чогось розкудахтався. Яке тобі діло до них? В тебе родичі в ірані? Чи в ізраелі?

Як зайшла мова про вбитих росією, так ти одразу задню вмикнув - "я не я і кобила не моя" ... )

До того, як переймався вбитими іранцями, як засуджував іудеїв ...

PS. То коли знайдешь американську військову базу біля Бурдж-Халіфа ? )
Сподіваюсь, ти все ж таки шукаеш
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:39

  fox767676 написав:
  Xenon написав:Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?


стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну

Докази можеш навести ? ...
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:41

Ну що панове, які прогнози стосовно цін на нафту, газ і само собою бензин в Україні?!

Схоже - "Тегеран за 3 дні" плавно може перерости в 3-4 роки
Трамп:

Мы хотели закончить все за 3-4 недели, но операция может продлиться дольше
Востаннє редагувалось Xenon в Пон 02 бер, 2026 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:42

  Shaman написав:

  Shaman написав:
про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?

хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД? 8)

ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:43

  fox767676 написав:
  Xenon написав:Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?


стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну

Хтось бачив цей договір оурім заяви х...?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:46

fler Простите пани докторша, отвечать на вашу чушь - себя не уважать.
Ни логики, ни мысли.Ну, а то, что в Украине есть военные базы Велиобритании, прочитал с интересом. Не знал такого. :)
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:49

  pesikot написав:

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?


стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну

Докази можеш навести ? ...


до 29 березня 2022 Україні поставляли лише птрк, пзрк, гранатомети
зброя для партизанської війни.
Перші раднянські танки та інша важка техніка з Польщі та Словаччини пішли вже після заморозки стамбульського процесу, в обмін на більш сучасну заміну з США.
Форум:
