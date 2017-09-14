ЛАД написав:Пока что цена за 2 дня цена на брент выросла с примерно 72 до 82,08 долл, WTI 75,35 долл, а евро упал с 1,18 до 1,16 долл. Зато гривня держится почти непоколебимо. "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.03.2026" - 43,40. Кстати,по данным https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-02/ я как-то не вижу цены 40 долл за уралс, о которой здесь периодически сообщают и на её основе рассуждают, что у РФ исчезли нефтяные доходы.
взагалі то долар піднявся з 43,13 до 43,40, що відповідає з 1,18 до 1,17, але добре, вважаємо, що це без змін. а 1,16 це впало останні години, подивимось на курс ввечері. що там щодо акцентів, а ЛАД? чи дійсно не можете коректно співставляти, лише приблизно?
є нюанси - звідки інфо, й головне це ціна на якому базисі поставки?.. до речі, як й Brent та WTI - на якому базисі?
Shaman написав:................. й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати...
Наш газопровод работал без всякого перемирия вполне официально до 01.01.2025, т.е почти 3 года во время войны. Если Европе сильно припечёт, то заработает снова. И все повреждения чудесным образом исчезнут.
на північному теж щезнуть?..
відновлять постачання газу - так й ми поповнимо свої запаси. можна шукати лише негаразди, а можна - можливості. чим ми й відрізняємось...
Не знаю, насколько существенные повреждения на "Северном потоке", но надо будет, быстро восстановят. Но это вряд ли. А вот наш запустить можно быстро. А мы как пополнять свои запасы будем - опять по реверсу "европейским" газом? Не можем же мы покупать агрессорский москальский газ.
Banderlog написав: Це оптимістичний сценарій влади. Якщо в тебе є інший то розказуй, послухаєм.
оце твоє хибне припущення.
а навіщо тобі щось розповідати? "кожному по вірі його"
Нічого хибного в моєму припущенні нема. Зеленський збирається лишатись презедентом і воювати ще 4 роки мінімум. І ніхто крім нього права вести переговори не має, він всім заборонив.
а склад делегації на перемовинах - Зе, Зе, Зе? не фантазуй, це на Раші диктатура, там все від путіна залежить. в нас трохи по-іншому. й ще ми залежимо від думки союзників - але теж залежимо, а не підкоряємося...
а прихильникам РПЦ нема чого вести перемовини за Україну...
звісно ні, це буде газ німецьких та польських постачальників. а якщо його ще почнуть купувати на кордоні Україна-Раша, це взагалі буде чудово.
не поспішайте. я більше ставлю на те, що Ірану потоплять весь його флот, рознесуть пускові, й буде як з російською блокадою Чорного моря...