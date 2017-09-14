ЛАД написав:Флай что-то тормозит. Выложу одного из его любимых комментаторов: Интересно на 14-й минуте о количестве обстрелов Ираном окружающих стран и потраченных ими зенитных ракет. И на 28-й минуте о новой ракете для Хаймарсов с дальностью до 600 км. На 26-й мин. для шамана об обстрелах гражданских объектов в Иране. Кстати, к вопросу, куда иранцам бежать, уже встречал сообщения о толпах на турецкой границе (пока незначительно).
ЛАДУ дякую, відео бачив, тільки наразі форумчани-фінансисти схвильовані цінами на WOG заправках та чи ще взяти до вчорашнього повного баку і 2х каністр ще дві на хаях, чи вже наступного тижня заправлятись нікомунепотрібним
странно что не в Азербайджан ,Туркменистан и Афганистан , там же рай
Banderlog написав: тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни. Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.
Так, вже віп літаки орків вивозять еліту з Дубаїв. Цікаво куди? У ростові погодні умови з дронами не дуже ) То ж перший жест доброї волі Іран. Далі хто? )
вам же радили іти в компаньонки італійського дідуся, а ви знову вибрали нового старого руського, а тепер бідкаєтесь, що в РнД погодні умови не підходять
вам же радили італійського дідуся, а ви знову вибрали нового старого руського
Тобі ж радили мріяти вже про камбоджійку, бо філіппінка протухла за 11 років мрій. Там вже 7 дітей, і всі записані на Флаймана. Щоб знав як необережно мріяти.
Риторика Вашингтона щодо Кремля стає гранично жорсткою, змушуючи російську верхівку всерйоз готуватися до найгіршого сценарію. Останні натяки Дональда Трампа про «радикальні рішення» спровокували паніку серед ідеологів РФ, а Олександр Дугін уже відкрито заявляє, що після атак на Іран наступною ціллю стане російський диктатор. Політтехнолог Михайло Шейтельман стверджує, що в американських спецслужб є готовий план фізичної ліквідації Володимира Путіна. Це не просто теорія, а резервний інструмент, який Вашингтон тримає на випадок повного провалу дипломатії або прямої ядерної загрози. https://expert.in.ua/polityka/plan-b-tr ... =156200284
Навіщо? коли є молодші і там просто обирати по карті світу, моя посмішка і блакитні очі дуже оманливі )
Російські війська активізували обстріли української залізничної інфраструктури. Серед головних цілей — рухомий склад та об’єкти, що забезпечують перевезення. Від початку березня зафіксовано щонайменше 18 ударів по залізниці. Унаслідок атак пошкоджено 41 об’єкт, що вплинуло на роботу інфраструктури та безпеку перевезень. Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів. https://ua.news/ua/war-vs-rf/rf-posilil ... u-bereznia Десь тиждень тому бпла атакував у нас тепловоз. Мабуть, енергетика вже не цікава, перемкнулися на залізницю?