Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:20

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Ви про що? У мене штампів(як у 99% людей) немає.
Я пишу те, що бачу.
В Україні Трамп реально хоче миру. І Трамп є на боці України, а не на боці РФ.

І написав штамп, що Трамп хоче миру ...

так хоче, що нічого для цього не робить

Не на боці РФ ?
Передивись відео з Анкоріджа )

Ти надто тупий(або куплений) щоб зрозуміти для чого(і чому) Трамп це робив.

По суті є що сказати ? )

Ти перейшов на мою особистість, тим визнав, що ти неправий )
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:20

  andrijk777 написав:.
Я пишу те, що бачу.
В Україні Трамп реально хоче миру. І Трамп є на боці України, а не на боці РФ.

Трамп вже майже 1,5 року у керма.
Які реальні дії він зробив за цей час для миру в Україні? )ну окрім пустопорожнього п..і..деша") ?
І що він за ці 1,5 року для України зробив?
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:22

  Xenon написав:
  andrijk777 написав:.
Я пишу те, що бачу.
В Україні Трамп реально хоче миру. І Трамп є на боці України, а не на боці РФ.

Трамп вже майже 1,5 року у керма.
Яке реальні дії він зробив ха цей час для миру в Україні? )ну окрім пустопорожнього п..і..деша") ?
І що він за ці 1,5 року для України зробив?

Головне, що у номерного Андрія "штампів немає" )

PS. От пан Hotab зранку слушно зауважив, що вони використовують терміни, значення яких не розуміють, але вони вважають, що так вони виглядають "розумнішими"
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:27

  ЛАД написав:
  Schmit написав:

Где вы находите всякий мусор?
Очередной балабол, рассуждающий с умным видом о том, в чём абсолютно не разбирается.
Почему он взял за пример Одессу?
По Харькову дроны врагу запускать значительно ближе - расстояние от центра города до границы всего примерно 30 км. От Харькова до Белгорода - 80 км по трассе. И ничего, наши пвошники умудряются сбивать.
Конечно, не всё. Но всё не удаётся сбить никому. Даже реально хорошая и надёжная израильская ПВО при несравнимо меньшей площади, которую надо прикрыть, что-то пропускает.

Этот "балабол" вполне просто объяснил почему Одесса не в состоянии поставить преграду гераням. Работа по группе дронов может в лучшем случае начаться с кромки берега. Какая прицельная дальность пулемета при стрельбе ночью ? Если в качестве ориентира берете центр города, то от кромки берега до
центра будет киллометр-два. Так что мобильные группы фактически пытаются работать по целям, которые находятся уже на городом.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:28

  flyman написав:............
бо ППО діє з моря, кеп.

С моря летят ракеты и, возможно, шахеды.
ПВО как раз действует с земли. Хотя там хватает и кораблей США, у которых тоже есть ПВО.
А мобильные группы, о которых говорит блогер... У них дальность обстрела до 4–5 км. Жто если вооружены ЗУ-23-2, Gepard. Или меньше, если вооружены зенитными пулемётами.
Располагаются они в Харькове в лучшем случае на окраинах города, выносить их вперед просто некуда - слишком близко граница. Так что ситуация ничуть не лучше, чем у арабов. Даже хуже - время подлёта явно меньше, тяжелее успеть среагировать.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:33

  Hotab написав:Американська субмарина потопила іранський ваєнний корабль

https://www.facebook.com/share/r/16VaQf ... tid=wwXIfr

СлабЭнько, слабЭнько))) Кучніше треба працювати)) Ось так:
5 кораблів пошкоджені у результаті однієї атаки БПЛА на Новоросійськ (у ніч на 02.03.26). Серед цих кораблів 2 носія калібрів (один з них фрегат класу "Адмірал Григорович). Інші кораблі - суттєво пошкоджений морський тральщик "Валентин Пікуль", а також "Єйск" і "Касімов".
