Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 19:43

Думал, писать или нет.
Решил всё же написать.
К сожалению, у нас в армии тоже хватает долбо...
Я уже как-то рассказывал о знакомом, которго призвали (без бусификации, он честно приходил по повесткам, "годен к нестроевой", 45 лет, болячек хватает, но, в общем, вполне работоспособный мужчина).
В учебке заболел воспалением лёгких.
Сначала "лечили" дня три аспирином и освобождением от службы. Потом некого было отправить в наряд на кухню - оставались туберкулёзники и с гепатитом. Наряд, сами понимаете, это не три-четыре часа.
После этого вечером во время разговора по телефону с матерью потерял сознание. Тогда уже отправили в госпиталь. Подлечили и в мед. заключении при выписке записали рекомендацию что-то типа: "рекомендуется месячный (?, вроде бы) отпуск".
Командир в учебке решил, что это баловство, и разрешения не дал. Отправил в часть.
В итоге через несколько дней он снова попал в госпиталь, но уже в значительно более тяжёлом состоянии. Там его уже долго лечат, делали операцию, к сожалению не помогает, состояние тяжёлое, без улучшений. Теперь предлагают операцию - удаление 7 (!) рёбер. После этого человек инвалид. Мне показывали фото из интернета последствий такой операции...
Завтра мать едет в Киев (он сейчас там в госпитале), поговорить с врачами и разобраться есть ли другие варианты (она сама хирург поликлиники, проработала 40+ лет).
И как назвать того командира, который не разрешил отпуск?
Это уже не ТЦК.
Так что не стоит шутить на эту тему и рассказывать о чьей-то бесчеловечности.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 19:58

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Как и трамваем/троллейбусом/... - но ничего, справляются.

Оно-то, наверное да, но "полковник Кольт" - давным-давно был уже...
......
И сегодня физические данные солдату нужны, несмотря на "полковника Кольта".
Для общего представления попробуйте надеть броник и просто походить в нём хотя бы полдня.

Так никто ж не говорит, что "не нужны" - о чем говорят: "какой то" процент безусловно-годных (по мнению влкшников) ими ровно так же не обладает. А из этого очевидный вывод: если влкшники вообще всех годными считают - почему бы пул в два раза не увиличить?..
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 19:59

  ЛАД написав:И как назвать того командира, который не разрешил отпуск?

Запрошуйте командира на форум та питайте, подивимость шо відповість.

Я вже писав, знайомий при обстрілі отримав перелом хребта, після лікування у госпіталі не міг сидіть, тільки стоять, або лежать. Виписали знеболююче та перевели викладать у навчальний центр. Він був у відпустці, звернувся до звичайного лікаря. Зараз лікують за його рахунок, будуть шось робить з хребтом, шось титанове ставить. Ніяких гарантій лікарі не дають.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 20:00

Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Примечательно, что в разгар нарушений прав мужчин, женщины выходят на митинг защиты своих прав
4
3
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 21:20

АРП

  Бетон написав:Примечательно, что в разгар нарушений прав мужчин, женщины выходят на митинг защиты своих прав

АРП - Атлант розправляє плечі
1
4
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Примечательно, что в разгар нарушений прав мужчин, женщины выходят на митинг защиты своих прав

Тем временем Верховный суд Украины оставил в силе решение о признании однополой пары семьёй.
Параллельно действует закон, что если один из членов семьи в ВСУ, второй не подлежит мобилизации....
Песня
А я люблю военных — красивых, здоровенных.
заиграла новыми красками 8) :wink:
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 21:46

Сьогодні був чудовий пост про вислуженого "офіцера запасу" який мабуть цілих 4 роки шукав вакансію начальника ФЕС, та обурювався що його теж бусифікували. Жаль що відправили на перенавчання, а не командувати взводом в умовній Скелі.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 22:38

  ЛАД написав:Думал, писать или нет.
Решил всё же написать.
К сожалению, у нас в армии тоже хватает долбо...
Я уже как-то рассказывал о знакомом, которго призвали (без бусификации, он честно приходил по повесткам, "годен к нестроевой", 45 лет, болячек хватает, но, в общем, вполне работоспособный мужчина).
В учебке заболел воспалением лёгких.
Сначала "лечили" дня три аспирином и освобождением от службы. Потом некого было отправить в наряд на кухню - оставались туберкулёзники и с гепатитом. Наряд, сами понимаете, это не три-четыре часа.
После этого вечером во время разговора по телефону с матерью потерял сознание. Тогда уже отправили в госпиталь. Подлечили и в мед. заключении при выписке записали рекомендацию что-то типа: "рекомендуется месячный (?, вроде бы) отпуск".
Командир в учебке решил, что это баловство, и разрешения не дал. Отправил в часть.
В итоге через несколько дней он снова попал в госпиталь, но уже в значительно более тяжёлом состоянии. Там его уже долго лечат, делали операцию, к сожалению не помогает, состояние тяжёлое, без улучшений. Теперь предлагают операцию - удаление 7 (!) рёбер. После этого человек инвалид. Мне показывали фото из интернета последствий такой операции...
Завтра мать едет в Киев (он сейчас там в госпитале), поговорить с врачами и разобраться есть ли другие варианты (она сама хирург поликлиники, проработала 40+ лет).
И как назвать того командира, который не разрешил отпуск?
Это уже не ТЦК.
Так что не стоит шутить на эту тему и рассказывать о чьей-то бесчеловечности.

Сразу оговорюсь, что не собираюсь никого выгораживать. Дятлов хватает, не меньше, чем на гражданке, откуда мы все пришли. Умнее армия ещё никого не сделала.
Проблемы со своевременностью и полнотой медицинской помощи существуют, особенно в учебках.
Что же касается конкретного случая, тут наложилось много проблем.
Начнем с того, что фельдшер в учебке вряд ли способен распознать воспаление лёгких на ранней стадии. Аспирином лечили от простуды, с которой все обычно начинается. На гражданке мы тоже редко идём к врачу при первых симптомах простуды.
С отпуском все значительно сложнее. Я не знаю, предусмотрена ли вообще возможность отпуска для рекрута? Командир этого тоже мог не знать. Если и предусмотрена, там геморрой шире ж***, ибо нужно оставлять на повторный курс. Т.о. не понятно, это незнание, халатность или пробел в нормативной базе.
В нормальных частях отпуск для реабилитации обычно дают.
А дальше все становится для меня совсем сложным. Я не понимаю, чем поможет удаление ребер в лечении воспаления лёгких? Тут нужен комментарий врача для понимания вероятности связи возникшей проблемы с непредоставлением отпуска.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 22:43

Ветка, похоже, окончательно превратилась в мусорную яму.
Так что позволю себе отвязаться.
Писать об откровенных ухилянтах, смысла не вижу.
Там всё понятно.
Скажу о пропагандонах.
  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...... все просто ЛАД. але на цій простоті вас й корячить...

Пошёл на хер вместе со своей простотой и прапорщиком.
Надоели уже оба.
Один просто фашист, а другой не пойми что. Ударенный американским сиянием. Вместо иконы - Белый дом?

я ж кажу - корячить... як так, про Рашу написали так, як воно є 8)

а взагалі пошкрябаєш фізика, який вважає себе кращим за лірика - а знайдеш звичайне радянське ракло ;) бо аргументів немає, а за Рашу абидно :lol:
Шаман, от вашего гордого звания пропагандона вполне можно отнять первые 5 букв.
"корячить" меня совсем не от того, что "про Рашу написали так, як воно є".
Но ваши ограниченные мозги, напрочь забитые дешёвой пропагандой, даже этого не способны понять.

1. Я давно не считаю себя физиком. Да, диплом у меня физика. Но человек, хотя бы лет пять не работавший по специальности (физиком, математиком, инженером...), диплом спокойно может повесить на стенку в туалете. Не знаю, возможно, у гуманитаериев это не так.
Но от моего образования остались требования к точности, объективности и критичности.
У вас всё это отсутствует напрочь.

2. Вы как-то писали о моей "зашоренности". Да по сравнению с вами, я от этого абсолютно свободен. Так получается, что я полжизни прожил при советском социализме (не говорю о сталинских временах) и уже почти столько же при украинском капитализме. Так что могу сравнивать.
И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там.
Но писать об этом не буду.
Кроме лишнего срача это ничего не вызовет.
Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше.
Не жил в "развитом" капитализме (ни в Германии, ни в Швеции, ни в США). Туризм не в счёт. Возможно, там иначе.

3. Ещё о "зашоренности".
У вас (и не только) заложены пропагандой только две мысли: Союз - зло, "Раша" - абсолютное зло, США - "сияющий град на холме". Любые сомнения в этих "истинах" недопустимы.
Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется.
Например, вы привели сравнение Ирана и Турции.
Да, Турция намного обогнала Иран. Чистая правда.
И произошло это за последние 15 лет
Ещё в 2011 ВВП(ППС) на душу в Иране было 19275 долл, а в Турции 19717 долл.
Сегодня (в 2024) у Турции в 2,3 раза выше - 45123 против 19874 долл у Ирана (данные отсюда - https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija-wb.php). В причинах надо разбираться, но вы сходу уверенно объясняете "метою влади й обраними союзниками".
Но интересно, почему вы сравниваете только с Турцией?
Там есть и ещё соседи - Афган с 2202 долл, Пакистан - 6287 долл, Туркменистан - 20408 долл, Азербайджан - 25089 долл.
Сирию и всякие Эмираты по понятным причинам приводить не буду.
Но вот Ирак, успешно освобождённый от "людожерного" режима ещё в 2003 и с завершённой американской военной кампанией в Ираке 15 декабря 2011.
Его ВВП(ППС) на душу в 2024 - 14464 долл - на 27% ниже, чем в Иране. В 2002 они были чуть впереди Турции - на 6% и очень неплохо развивались. При мерзавце Саддаме.

4. И последнее.
В отличие от вас я уже давно усвоил истину - "не читайте советских газет".
Хотя там хотя бы между строчек можно было что-то прочитать. Сегодня это практически невозможно.
Вы пишете о жуткой жизни в Иране и тяжелом положении женщин.
Да, тяжёлое. С нашей точки зрения. Для них, возможно, это нормально. Другая религия, идеология и психология.
Смерть девушки, задержанной полицией нравов за "неправильную" одежду, вызвало масовое возмущение в Иране. Наверное, это всё же исключительный случай, иначе такое возмущение вряд ли появилось бы. Нельзя делать выводы по частным случаям.
Я сегодня написал о случае со знакомым, но не делаю на этой основе выводы о всей нашей армии. Так же не делаю далеко идущих обобщений о "рабстве" в Украине на основе уже даже не единичных случаев незаконного поведения ТЦК.
И о "жуткой жизни" в Украине тоже при желании можно много рассказать. Поставили бы задачу пропагандистам и об Украине через год в мире будет мнение не лучше, чем об Иране.

То, что вы тоже ухилянт, вам уже писали многие.
И то, что вы посылаете других на фронт вместо себя, тоже. Но до вас не доходит. Хотя я давно предупреждал вас, что диванным патриотам стоит быть несколько скромнее.

Не знаю, зачем я всё это писал. Просто надоело сдерживаться.
Скорее всего, удалят, как пост, на который вы ответили и который, благодаря вам, сохранился в вашей цитате. :)
Больше вам так подробно писать не буду.
Жаль потраченного впустую времени.
