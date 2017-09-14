барабашов написав:Наверно ФБР кому то из нашего высшего "изг'аильського г'уководства" сделал лёгкое "мапуту" Как Корбан бусикам Ощада
бусики з грошиками доречі не віддали. І чий то був баблосик теж чомусь не розголошується... шо не є логічним
Нелогічно, що то був бабосик не Ощадбанку ) Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим. У нього вибори і потрібен кеш на підкуп. А якраз орківськи політологи під'їхали) Забула ви ж і статут церкви не читаєте... а може там сатана кінцевий бенефіциар? ))) затримаємо касу? )))
Нелогічно, що то був бабосик не Ощадбанку ) Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим. У нього вибори і потрібен кеш на підкуп. А якраз орківськи політологи під'їхали) Забула ви ж і статут церкви не читаєте... а може там сатана кінцевий бенефіциар? ))) затримаємо касу? )))
Український державний банк Ощадбанк заявив, що вимагатиме повернення свого майна та валютних цінностей, які були незаконно затримані в Угорщині 6 березня.
У банку повідомили, що працюватимуть на двох напрямках для поверненя коштів та захисту своїх прав:
оскарження безпідставних обмежувальних заходів щодо перебування співробітників Ощадбанку на території ЄС, накладених угорською міграційною службою; правові кроки для повернення майна — двох інкасаторських автомобілів та цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. "Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей", — повідомили у банку. У банку наголосили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.
"Ощадбанк вимагає повернення своїх інкасаторських машин та цінностей у повному обсязі", — йдеться у заяві банку.
Для підтвердження правової позиції буде залучено міжнародну компанію для проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин.
стосовно маршруту: Відень-Острава-Краків-Львів-Київ -1327км (Австрія-Чехія-Польща-Україна)
⚡️ «Украина направила перехватчики и группу экспертов для защиты американских военных баз в Иордании», — заявил Зеленский.
концепція змінилися, Трамп наш?
ти вже давно не дитина, чому поводишся наче тобі 17років? [quote]Україна отримала 11 запитів на підтримку в сфері безпеки від країн — сусідів Ірану, європейських держав і США — Зеленський
«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова позитивно реагувати на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців і незалежність України. На частину запитів ми відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою».
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що тривалі бойові дії на Близькому Сході ризикують вдарити по ринках та економіці, водночас створюючи неочікувані виклики, які вимагатимуть від політиків підготовки до "нової нормальності".
Видання Bloomberg пише, що голова МВФ зазначила, що у випадку зростання цін на енергоносії на 10%, яке триватиме протягом року, світова інфляція підскочить на 40 базисних пунктів, а економічне зростання сповільниться. Нові потрясіння можуть виникнути навіть після закінчення конфлікту, продовжуючи загальну невизначеність, додає вона.
"У цьому новому глобальному середовищі подумайте про немислиме та готуйтеся до нього", – каже Георгієва.
шось вона якось дуже оптимістична
нафта вже зросла на 30%, а газ на 100%; а до кінця року очікують зростянная ціни на нафту понад 200 за барель, а газ більше 1000 очікується
П.С. - але не засмучуємось; адже Дональд Федорович скоро "фсё порешает" , - Тегеран за 3 тижні, і мир в Україні вже майже на 99,99% наближений
За його словами, "серйозною загрозою" для Угорщини і Словаччини є не лише війна на Близькому Сході, але й "українська нафтова блокада, запроваджена Зеленським". Йдеться про нібито блокування перекачки російської нафти нафтопроводом "Дружба" територією України.
За словами Орбана, це загроза не тільки для двох згаданих ним країн, але й для всього Європейського Союзу. Він зазначив, що звернувся з листом до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому закликав Євросоюз "призупинити всі санкції, запроваджені щодо російської енергетики", щоб запобігти зростанню цін на дизельне паливо та бензин.
Підгорає у Орбана, підгорає ... Може втратити владу ... І гра на боці РФ, звісно
я з ясель розмовляв мовою, потім садік і школа де більшість дітей намагались цькувати мене за мову але отримували пі.дюлей , але потім у школі майже усе преподавання було па русски и я майже забув мову ..., якось так
Мову забув, але з правописом російською теж отака (.) срака
Марина Васильевна, классная руководительница, челюсть и пальцы сломала (с) на самом деле - "не знав, не знав, та і забув"
prodigy написав:«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова позитивно реагувати на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців і незалежність України. На частину запитів ми відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою».
Хз, сьогодні пів дня по розвіддрону пуляли. Як завжди не влучили, проте детально шлях описали по всій області) Як би не обісралися перед "партнерами" як і з Фламінго перед українцями. Балачок багато, толку нуль. Мабуть спробують взяти кількістью, кароче нам тут у прикордонних областях сподіватися нема на що. Після київської зими ясно, що з людьми можна робити що завгодно, і воювати як та скільки "партнери" скажуть.
на жаль, між совістю і гаманцем Європейці вибирають гаманець, тому майже 2 роки війни вони не вводили санкції на російські енергоресурси (нафту і газ) німці ще минулої неділі ломанулись в Польщу заправлятись (навіть з каністрами), тому що поляки зволікали до понеділка з ціною.
відео від Яніни Соколової (там в кінці, вона висловлює побоювання, що якщо Ормузська протока буде перекрита ще декілька тижнів і більше, ЄС буде схилятися до того, що дозволити країнам ЄС купувати нафту і газ рф в значному обсязі (хоч і поправкою "тимчасово"(на рік) (я казав про це минулого тижня)
ще одна деталь: країни Перської затоки витратили за тиждень більше 800 ракет від Patriot (яких в Україну за три роки поставили 600)
