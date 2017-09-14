RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:51

  stm написав: Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим.

ну раз затормозив значить докази якісь має.
Було б все чисто то зеленський б подав в суд.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:56

  Banderlog написав:
  stm написав: Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим.

ну раз затормозив значить докази якісь має.

Ну якщо митрополітів засудили, або тримають під вартою, то докази якісь є ))
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:57

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  stm написав: Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим.

ну раз затормозив значить докази якісь має.

Ну якщо митрополітів засудили, або тримають під вартою, то докази якісь є ))
в угорщині європейський суд а не оця корумпована шобла
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:04

  Banderlog написав:
  stm написав: Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим.

ну раз затормозив значить докази якісь має.
Було б все чисто то зеленський б подав в суд.


не Зеленський, а банк Ощад вже подав позив в суд...не тупі
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:в угорщині європейський суд а не оця корумпована шобла


в Угорщині корупція при Орбані значна, ти не знав?

Корупція в Угорщині під керівництвом Віктора Орбана є системною проблемою, що характеризується захопленням державних інститутів, близьким до влади бізнесом та нецільовим використанням коштів ЄС. Нещодавні інциденти включають незаконне затримання українських інкасаторів із великими сумами готівки та золота, що свідчить про глибокі зловживання владою.

Ключові аспекти корупції:
Концентрація влади: Уряд Віктора Орбана встановив контроль над судовою системою та медіа, що мінімізує відповідальність за корупційні дії.
Відмивання коштів: Угорська влада використовує підозри у відмиванні грошей як інструмент, зокрема, затримавши інкасаторів Ощадбанку з цінностями на понад 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.
Зловживання державними ресурсами: Фіксуються випадки конфіскації чи незаконного утримання активів, що належать іншим державам.

Європейський Союз неодноразово критикував Угорщину за недостатню боротьбу з корупцією, що впливає на правовий стан у країні.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:стосовно маршруту:
Відень-Острава-Краків-Львів-Київ -1327км (Австрія-Чехія-Польща-Україна)

Відень-Будапешт-Львів-Київ- 1384км (менше кордонів/митниць)(Австрія-Угорщина-Україна)

в фейсбуці було багато питань, чому через Угорщину, а не Польщу?
тому що менше кордонів і швидше по часу виходить

А як щодо цього ?
співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що сполучає Будапешт із південно-східними регіонами країни

М-5 не по дорозі. Шкода що нема точної адреси затримання
P.S. Хоча в інших джерелах згадується вже М0
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:13

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: ну раз затормозив значить докази якісь має.

Ну якщо митрополітів засудили, або тримають під вартою, то докази якісь є ))
в угорщині європейський суд а не оця корумпована шобла

Справа вже в "еуропейському" суді ? Де докази ?

Навіть під варту не взяли по суду ...

28 годин у кайданках: МЗС розкрило, як угорці поводилися з українськими інкасаторами
Як йдеться у заяві відомства, після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

"Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима", - наголошується у заяві.


Так шо, про орбанівську корумповану шоблу - ти точно сказав
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:30

  prodigy написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: бусики з грошиками доречі не віддали. І чий то був баблосик теж чомусь не розголошується... шо не є логічним

Нелогічно, що то був бабосик не Ощадбанку ) Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим. У нього вибори і потрібен кеш на підкуп. А якраз орківськи політологи під'їхали)
Забула ви ж і статут церкви не читаєте... а може там сатана кінцевий бенефіциар? ))) затримаємо касу? )))


Український державний банк Ощадбанк заявив, що вимагатиме повернення свого майна та валютних цінностей, які були незаконно затримані в Угорщині 6 березня.

У банку повідомили, що працюватимуть на двох напрямках для поверненя коштів та захисту своїх прав:

оскарження безпідставних обмежувальних заходів щодо перебування співробітників Ощадбанку на території ЄС, накладених угорською міграційною службою;
правові кроки для повернення майна — двох інкасаторських автомобілів та цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
"Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей", — повідомили у банку.
У банку наголосили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

"Ощадбанк вимагає повернення своїх інкасаторських машин та цінностей у повному обсязі", — йдеться у заяві банку.

Для підтвердження правової позиції буде залучено міжнародну компанію для проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин.


стосовно маршруту:
Відень-Острава-Краків-Львів-Київ -1327км (Австрія-Чехія-Польща-Україна)

Відень-Будапешт-Львів-Київ- 1384км (менше кордонів/митниць)(Австрія-Угорщина-Україна)

в фейсбуці було багато питань, чому через Угорщину, а не Польщу?
тому що менше кордонів і швидше по часу виходить

А чому не через Словакію? Відень-Братислава-Кошице-Ужгород-Львів-Київ 1387 км?
Гугл маршрут не показує? Ну так мало хто чого не показує. А з такими сусідами маршрут потрібно краще готувать, мабуть через Польщу, бо в Словакії ще Фіцо шось викине.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:36

  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 18:43

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

Ну то дійсно, українці не хочуть вікторів у себе по 20 років тримати ))

А ти хочеш, щоб який-небудь вітя керував 20 років, щоб контрабас таскати, наверх відстьогувати
Розповідати про "еуропейський суд" ))

PS. То ти писав про "гроші трампа", то тепер пишеш, ще про чиїсь гроші
Не підкажеш, як можно по кирпичам готівки з"ясувати чия вона ? )

На готівці так і пишуть - "належить трампу", або "грязні гроші" ? ))
pesikot
