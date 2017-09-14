RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:07

  Banderlog написав: ))) а шо таке нравиться коли речі своїми іменами називають? ухилянта ухилянтом? То звикай не Олександр тобі перший каже шо пора тобі свій патріотизм доказувати в зсу

Проти Бетона ти мовчиш ...
Проти flyman ти мовчиш ...
Проти всіх номерних ти мовчиш ...

Заткни пельку, щодо "ухилянтів", коли ти відмазуєш справжніх ухилянтів )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:12

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто" :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:13

  Дюрі-бачі написав:pesikot
https://www.facebook.com/reel/1458902669168029
тим часом Орбан фіксує ціни не бензин 595 форинтів (75 гривень) і якщо він втримає ціну до виборів, то може й не пррограти

Це як, підвищення на 30 форінтів? :shock:
Бо зараз 95 Mol, Orlen, Eni біля 563 форінтів.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Угорщина так перевершує Україну?

мінімальна/середня зарлата
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто" :lol:

Ну так, точка відліку - Яник )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:19

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Угорщина так перевершує Україну?

мінімальна/середня зарлата

мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?

коли 30+, вже можеш
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:23

  Water написав:
  prodigy написав:
  Water написав:Вам дешевше, чи безкоштовно? Безкоштовно ми бачимо на прикладі мадярів.
Раніше возили літаком.

раніше літаком Відень-Борисполь, так можна сьогодні чи ні?

Ще раз, були гроші, а зараз шо? Віддадуть мадяри, чи нєбрала?
У мене є один знайомий "сервіс", там гроші віддаєте, у Києві забираєте, відсоток невеликий.

Це сервіс відомий, крипта))
Тільки законність там сумнівна 😅😅
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:23

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Угорщина так перевершує Україну?

мінімальна/середня зарлата

мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?

коли 30+, вже можеш

Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:26

  pesikot написав:
  Banderlog написав: ))) а шо таке нравиться коли речі своїми іменами називають? ухилянта ухилянтом? То звикай не Олександр тобі перший каже шо пора тобі свій патріотизм доказувати в зсу

Проти Бетона ти мовчиш ...
Проти flyman ти мовчиш ...
Проти всіх номерних ти мовчиш ...

Заткни пельку, щодо "ухилянтів", коли ти відмазуєш справжніх ухилянтів )


Бетон ухылянт по закону и частично по совести (хоть и против войны, но прыгал на майдане)
flyman - хз
Опять "номерные" спать не дают? Я не ухылянт ни по закону, ни по совести.
хуиз с анри как минимум против войны (хотя наверное в свое время в нулевых-десятых напотужниачали)и возраст как я понимаю у них околопенсионный, почти как у шамана.
А твой казанский ? Розовощекий увалень ретранслирует московскую пропаганду со своими ухмылками - вот такие раздражают народ, пока их не сгноят в окопах, люди будут считать что их наебывают
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:[
мінімальна/середня зарлата

мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?

коли 30+, вже можеш

Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...

Чернігів 1944 був знищений повністю. Є свідчення, що хто стояв на «Красній площі», той бачив околиці міста.
Але як би там не було, перед 2022 Чернігів був прекрасним містом. Не гірше поляцьких. Дороги, парки, все було. Жаль я за час війни там майже не бував, або транзитом на батьківщину.
Hotab
