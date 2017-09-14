RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17033170341703517036>
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Отже, поки що проблем нема, процес рухається.

у зворотньому напрямку
кожен день війни віддаляє Україну від західного світу і збільшує шанси повернення у російську орбіту
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:56

Дональд федорыч делает всё чтобы спасти своего расейского любовника

Трамп хоче послабити санкції проти російської нафти на тлі зростання цін, – Reuters.
Xenon
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 22:14

  ЛАД написав:...
2. Вы как-то писали о моей "зашоренности". Да по сравнению с вами, я от этого абсолютно свободен. Так получается, что я полжизни прожил при советском социализме (не говорю о сталинских временах) и уже почти столько же при украинском капитализме. Так что могу сравнивать.
И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там.
Но писать об этом не буду.
Кроме лишнего срача это ничего не вызовет.
Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше.
Не жил в "развитом" капитализме (ни в Германии, ни в Швеции, ни в США). Туризм не в счёт. Возможно, там иначе.

3. Ещё о "зашоренности".
У вас (и не только) заложены пропагандой только две мысли: Союз - зло, "Раша" - абсолютное зло, США - "сияющий град на холме". Любые сомнения в этих "истинах" недопустимы.
Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется.
...

тексту багато, але якщо прибрати спроби накинути лайно на мене - то майже нічого не залишиться. видно лише скільки лайна в тобі.

"Но ваши ограниченные мозги, напрочь забитые дешёвой пропагандой, даже этого не способны понять."
"Но от моего образования остались требования к точности, объективности и критичности. У вас всё это отсутствует напрочь."
ви ж розумієте, що все просто навпаки. й це видно, коли ми переходимо до цифр. на цьому ви й щезаєте - коли цифри замість лозунгів 8)

коли ви порівнюєте соціалізм та капіталізм, то пишете "И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там." а коректно писати й у капіталізма є недоліки, й є певні позитивні моменти при соціализмі - але загалом це не порівняні системи. це наочно демонструють як розвинені капіталістичні країни - США, Західна Європа, Японія, Корея, Австралія, так й соціалістичні - що там залишилось - Куба та КНДР з Венесуелою. срср сконав. й зараз в Китаї та на Раші - такий собі державно-націоналістичний капіталізм.

я готовий обговорити недоліки капіталізму - але я намагаюсь відразу визначити, як це поліпшити. а ви лише "клеймите капитализм и буржуазию". якщо цікаво, можемо обговорити. але ви наперед пишете що? правильно - "Но писать об этом не буду. " оце вся ваша дискусія. й висновок "Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше." - хибний. наведіть для прикладу хоч одну країну...

якщо я "Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется. " - так наведіть ці факти, які я відкидаю. а то ви багато пишете, але факти не наводите - може їх немає? а свої факти я наводжу.

й сучасна Раша - так, не набагато відрізняється від нацистської Німеччині часів 2СВ за політикою та ідеологією. так ядерна зброя потужніша (й то не власна), а загалом потенціал набагато менший. але з Німеччиною для вас все зрозуміло, а от сучасна Раша викликає якусь ностальгію. ще раз ЛАД - сучасна Раша - це не соціалістичний срср, це вже тоді більше реакційний царизм російської імперії - один цар, одна церква, один народ...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11966
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 22:54

  fler написав:
  Banderlog написав:То шо там Шаман скажеш? ... а коли в європу візьмуть?

Заспокойся, Тигренятко, читай новини - було ж написано, що переговорні кластери вже відкрилися, робота кипить. Від себе додам, що мої колеги, які працюють у переговорних групах, тиждень тому повернулися з ЄС, зараз опрацьовують матеріали в Україні. Отже, поки що проблем нема, процес рухається.
пані флер те що в ваших колег переговорників проблем нема я охоче вірю.
Питання просте.
Коли ?
Ну от так шоб точняк,
бо процес кипит вже 12 років.
Кластери в неї открились... :oops:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 23:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: чи спеціально перекручуєте - тут купа ухилянтів вештається, з них й починай. але можеш на мене повиступати за відсутності аргументів. :lol:
вони не строять з себе патріотів.
Додому я повернусь раніше ніж ви собі думаєте.
Но це не значить шо я буду проти демобілізації тих хто вже воює ці роки. Рора б вже людей і поміняти. мобілізовути не по 30 тисяч в місяць а по 100 тоді за півроку можно буде відпустити тих хто воює з 22го

тобто 90% людей, як і не на фронті не мають бути патріотами? якась дуже хибна руська логіка, бо звичайне ІПСО. 8)

..
так хто не на фронті то ухилянти окрім інвалідів. Це в тебе логіка що хтось має 5й рік без заміни воювати а мільйони патріотів сидять в тилу. Шос тут не так... тобі не здається?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 23:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не бывает "высокотехнологичных" войн "безвредных" для населения.
И большой вопрос, не принесёт ли война больше бед населению, чем самый людожерский режим. Тем более, когда не очень известно отношение большинства населения к этому самому режиму.

Та ні, апетит приходить під час їжі. Будь який людожерський режим ставатиме дедалі більш людожерським. Тому війна для іранців у даному випадку менше зло.

Я бы не был так уверен.
С этим режимом они живут уже 37 лет. Хорошо ли, плохо ли, можно обсуждать, но живут. Как везде, есть недовольные, но режим держится достаточно устойчиво и как-то не видно какой-нибудь силы внутри страны, способной его свергнуть.
Обычно людожерські режимы после смерти диктатора тоже заканчивают своё существование. В Иране этого не заметно.
В войне наверняка будут погибшие и пока не известно сколько. И любая война, тем более, с превосходящим по силам противником, приносит народу массу страданий. Жители Тегерана вряд ли радуются нефтяным пожарам в городе. Я приводил цитаты с мнениями противников режима, которые хотели бы его краха. Тем не менее, они явно не рады происходящему.
И не известно, что будет потом, даже если режим будет уничтожен.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 23:59

  prodigy написав:......
стосовно Фіцо викине-
1)це порушення міжнародного права,
2)прем"єр-міністр Канади Марк Карну Давосі сказав , що міжнародного права давно не існує і ніколи не існувало (а була імітація виконання МП), майже те саме минулого тижня сказав президент Фінляндії

https://www.facebook.com/watch/?v=1278644684075814
Да что ж вы такое говорите!
Нет на вас шамана. Он сейчас быстро объяснит этим премьерам и президентам!"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 00:09

Скоро и в странах ЕС такие меры?

Пакистан вводит меры по экономии топлива после резкого роста цен на нефть, вызвавшего широкую обеспокоенность:

- Четырехдневная рабочая неделя, сокращение рабочей силы наполовину.

- Государственные расходы сокращены на 20%, а потребление топлива - на 50% в течение двух недель.

- Школы закрыты на две недели, университеты переходят на онлайн-обучение.
Xenon
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 00:14

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:То шо там Шаман скажеш? ... а коли в європу візьмуть?

Заспокойся, Тигренятко, читай новини - було ж написано, що переговорні кластери вже відкрилися, робота кипить. Від себе додам, що мої колеги, які працюють у переговорних групах, тиждень тому повернулися з ЄС, зараз опрацьовують матеріали в Україні. Отже, поки що проблем нема, процес рухається.
пані флер те що в ваших колег переговорників проблем нема я охоче вірю.
Питання просте.
Коли ?
Ну от так шоб точняк,
бо процес кипит вже 12 років.
Кластери в неї открились... :oops:

Я когда её читаю, про кипение работы, кластеры, про якусь працю, про її колег, ржу дико
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 17.12.22
Подякував: 222 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 00:18

  fox767676 написав:
  fler написав:Отже, поки що проблем нема, процес рухається.

у зворотньому напрямку
кожен день війни віддаляє Україну від західного світу і збільшує шанси повернення у російську орбіту

Флер, не волнуйтесь. Когда вы полностью сдадите страну и убежите, я сдам вам за полторы штуки баксов квартиру в Польше
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 17.12.22
Подякував: 222 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
  #<1 ... 17033170341703517036>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 235094
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 440110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1165083
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (152)
09.03.2026 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.