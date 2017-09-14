Кого чекати? гундосих халамидників, поки вони парадом по червоній площі пройдуть?
2026 рік - рік української балістики. Так, червона площа і мавзолей під загрозою, якщо нас остаточно приймуть у клюб, але це останнє буде, поки ми цілемося у мавзолей і все на заваді то С400, то Адмірал Ессент, найближче було Надгробок ))))
stm написав:Так, ввп на душу населення. Воно менше ніж у Болгарії, яка прям була дуже бідною. Цей показник це показник відкриття бізнесів і притоку інвестицій. У мадярів воно іде на спад. Дешева нафта і газ мали б сприяти але тупа політика блокує розвиток. Хоча зебри і будинок у Орбана не гірше ніж палац у Геленжику.
Врать-то не надо. ВВП(ППС) на душу по жанным ВБ в 2024: Болгария - 41086 долл.; Венгрия - 47636 долл. Немного, но на 16% выше. У Венгрии. И в 2,6 раза выше, чем у Украины (18550 долл). Там шаман что-то писал о цифрах, как он их приводит и побеждает.
а ЛАД щось белькотів, що треба брати кілька країн, а не одну. але сам бере одну НАЙБІДНІШУ країну Європи й порівнює. а що таке динаміка ЛАД ти ще пам'ятаєш? не хочеш порівняти наприклад 10 років тому. а насправді візьми Чехія та Польщу й порівняй з Угорщиною зараз й 10 років тому - в тебе ж є час. чи раптово закінчився коли побачиш цифри. Угорщина була відносно розвиненою країною в 2000х порівняно з сусідами. а зараз? можна послухати для розвитку, але це протирічить поглядам ЛАДа
Кількість компаній з китайськими засновниками в Росії зросла під час війни проти України з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій з іноземною участю на російському ринку, збільшуючи економічну залежність від Китаю. Китайські підприємці займають ніші, звільнені західними постачальниками, і активно відкривають бізнеси в Росії. Китайці не тільки активно відкривають свій бізнес, але й стають власниками та керівниками російських компаній, що існували до них. Так, у 2025 році на три зареєстровані китайцями компанії в Росії припадала одна придбана. https://24tv.ua/business/kitay-vidkriva ... i_n3025232
Banderlog написав: так хто не на фронті то ухилянти окрім інвалідів. Це в тебе логіка що хтось має 5й рік без заміни воювати а мільйони патріотів сидять в тилу. Шос тут не так... тобі не здається?
так скоро й ти станеш ухилянтом, а головне Успіхом 2 - всі тобі винні...
це не моя логіка, це влада провалила питання мобілізації - бо воно важке й не популярне. у влади й питай, тут я з тобою згоден.
успіх на відміну від тебе воював. Влада провалила мобілізацію тому, що народ в нас складається з таких диванних патріотів як ти. Я дав вам достатньо часу як договоритись з росією так і підготувати мені заміну. Хватить, бо якось чим більше обовязок виконуєш тим більше вам винен.
влада провалила мобілізацію, бо це непопулярне рішення, а в нас популістська влада, яка намагається уникати непопулярних рішень. й ти правий, п'ятий рік війни - а вони все одно думають про вибори.
ти ж не проти, що Бетон не воює, нормальна людина - сам же писав. так чого жалішся, коли окремих ухилянтів виправдовуєш? та й не окремих - коли ти прирівнюєш ухилянтів до заброньованих - ти ж їх теж виправдовуєш? тому почни з - ухилянтів на фронт. а там вже й на ротацію вистачить...