Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:07

Сибарит

Сибарит
Так це якраз гарний приклад який показує що таке ВВП послуг і як його можна надути...
В мене все таки ВВП товарів(послуг)
Тому є ОЦІНКА у ВАЛЮТІ
А є ОЦІНКА в СПОЖИВЧИХ якостях...

Оцінка у валюті може відрізнятись в десятки разів..
А порівняти мою каву і каву в якомусь старбаксі - різниця в ціні від 5 і вище разів, різниці в якості кави -не буде, різниця в додаткових послугах (стаканчик і так далі) - буде..
Але ми що споживаємо
Каву як товар
Чи каву як враження...
Так от -враження це і є різниця в валютних цінах

тому
Якщо вміємо створити враження-значить розвинуті
Вміємо поки що створювати тільки товар -у нас всі шанси щоб розвинутись
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:14

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а угорці навіть не приховують
В Угорщині заявили, що не повернуть Ощадбанку гроші, поки Україна не відновить постачання нафти через Дружбу
Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба. Про це повідомляє Telex.

Лазар фактично визнав, що затримання українських інкасаторів та вилучення коштів були відповіддю Угорщини на припинення роботи нафтопроводу Дружба.

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми не випадково зробили те, що зробили, і гроші їм не повернемо», — сказав він.

Міністр натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції у майбутньому, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.

«Кошти поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину»,

куди поховалися наші казкарі - є підстави, треба перевірити...

Які казкарі? Це ти переказуєш казки від влади а я в них не схильний вірити. Думаю щось в тих перевозках не чисто... те що угорці вдались до шантажу не значить що в перевезеннях все законно.
Факт один- зеля умудрився розсваритись й з корбаном в хлам.
А решту буде видно потом, після суду.

казки від угорської влади? це все їх заяви

думай далі - думкою багато хто багатіє. але транзитні перевезення грошей банками - рутина процедура. не буде суду - коли воно шите білими нитками...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:14

Кейнсіанізм

Кейнсіанізм

  Сибарит написав:Считаем ВВП:
В городок приехал богатый турист.
Оставив в залог $100 хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля...
Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг... Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает...
Никто ничего не получил — но весь городок теперь живёт без долгов и с оптимизмом смотрит в будущее...
😁

коротко про теорію так звного кейнсіанізма,
богатий турист, це держава
flyman
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog, країни ЄС не забирають бабло просто так, не викрадають людей на вулицях, не заливають очі жінкам балоном. А прокурори не фабрикують справи. Так, вам не почулося. А поліція не підкидують наркотики, як щойно затримали подіцейських в Україні. Ти це їм не поясниш. Вони думають, що скрізь так, як у них вдома

І ніде в світі друзі президента не крадуть гроші з оборони держави)))
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:36

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:
Тут другая тема намечается - Дональд Дак или позорно завязнет в Иране или ещё позорнее проиграет Ирану

Когда Иран устроит штатам аналог 11 сентября, то рыжего не просто пристрелят и вынесут из Белого Дома вперед ногами со всем его семейством и назначенной кодлой, а линчуют в прямом эфире телеканалов под радостные улюлюкания 90% населения США
щось ви до дональда не рівнодишете, його 3 рази вибирали американським презедентом то напевно яка не яка а народна підтримка за ним є.

3 рази ?

Альтернативна реальність ))
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:43

  Letusrock написав:Якщо вже прям «Go West» то вже краще якась Ісландія чи навіть Аргентина або Чілі, щоб нащадки дивились на цю незламність і самознищення Європи виключно по ТВ

Враховуючі те, що відбувається на земній кулі, я б не був такий впевненим

хіба що, до пінгвінів

Бо деякі жителі України переїзжали в Ізраїль, ховаючись від війни ... війна їх і там дістала
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:47

  pesikot написав:
  Xenon написав::twisted:

Трамп про рф: США тимчасово знімають частину нафтових санкцій, щоб знизити ціни.

.
.
рыжий продолжает уничтожать Украину и людей Украины


Тут другая тема намечается - Дональд Дак или позорно завязнет в Иране или ещё позорнее проиграет Ирану




Иран притримується свого плана, цікава інфа
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:49

  Shaman написав:а угорці навіть не приховують
В Угорщині заявили, що не повернуть Ощадбанку гроші, поки Україна не відновить постачання нафти через Дружбу
Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба. Про це повідомляє Telex.

Лазар фактично визнав, що затримання українських інкасаторів та вилучення коштів були відповіддю Угорщини на припинення роботи нафтопроводу Дружба.

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми не випадково зробили те, що зробили, і гроші їм не повернемо», — сказав він.

Міністр натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції у майбутньому, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.

«Кошти поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину»,

куди поховалися наші казкарі - є підстави, треба перевірити...

Те що, нафтопровід "Дружба" працював - це був якийсь нонсенс під час війни
Його потрібно було зупиняти

Але, де зараз отой хор, який критикував(справедливо) Україну за нафтопровід, але мовчить про шантаж Угорщині, щодо відновлення нафтопроводу ? ...
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а угорці навіть не приховують
В Угорщині заявили, що не повернуть Ощадбанку гроші, поки Україна не відновить постачання нафти через Дружбу
Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба. Про це повідомляє Telex.

Лазар фактично визнав, що затримання українських інкасаторів та вилучення коштів були відповіддю Угорщини на припинення роботи нафтопроводу Дружба.

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми не випадково зробили те, що зробили, і гроші їм не повернемо», — сказав він.

Міністр натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції у майбутньому, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.

«Кошти поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину»,

куди поховалися наші казкарі - є підстави, треба перевірити...

Які казкарі? Це ти переказуєш казки від влади а я в них не схильний вірити. Думаю щось в тих перевозках не чисто... те що угорці вдались до шантажу не значить що в перевезеннях все законно.

Викрали людей, викрали гроші, шантажують ... "опять эта неопределенность" )

  Banderlog написав:Факт один- зеля умудрився розсваритись й з корбаном в хлам.
А решту буде видно потом, після суду.

Вже призначенно судове засідання ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:56

  Бетон написав:І ніде в світі друзі президента не крадуть гроші з оборони держави)))

Я щось не зрозумів, що тобі не подобається ?

Факти крадіжок чи факти, що викрили крадіжки ?

Я думаю, що в твоєму випадку - це друге)
pesikot
