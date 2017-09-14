Banderlog написав:Прохожий Який в нас план досягнення миру?
Остання версія з 20 пунктів все ще обговорюється на переговорах, нам вже не повідомляють про деталі. Термін встановлено миротворцем до 4 липня 2026. Оскільки ми - проксі країна, то рішення приймають за нас.
Все ще обговорюється... Ну почекаємо ще пару років.
Ми ніяка не проксі країна. Що за брєд? Просто сильніша країна напала на значно меншу і слабшу. А керівництво меншої країни оцінило ситуацію і прийшло до висновку що продовження війни - найкращий вихід з ситуації. Благо по вулицях ще ходить багато народу M25-M60. Ніхто "за нас" рішення не приймає. Можуть хіба прийняти рішення без нас.
Banderlog написав:Факт один- зеля умудрився розсваритись й з корбаном в хлам. А решту буде видно потом, після суду.
Вже призначенно судове засідання ? )
нє, для чого суд? зеленський дав телефон корбана українським військовим щоб вони поспілкувались. Шо ти пропонуєш замість суду? Публічно осудити орбана? Обявити війну угорщині? Так ще рф не обявили за 4 роки... Стратеги...
В Україні через демографічні втрати, війну та трудову міграцію все більше людей будуть змушені працювати до 70–75 років, адже пенсійних виплат може не вистачати для життя. Про це заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в інтерв’ю The Page.
За його словами, Україна вже стикається з високою передчасною смертністю серед чоловіків, а повномасштабна війна лише посилила цю тенденцію.
"На українців чекає робота до 70–75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме", – сказав економіст.
Ще одним фактором структурних змін на ринку праці Вишлінський назвав виїзд освічених жінок середнього віку за кордон. Через це компаніям стає складніше знаходити працівників на адміністративні та офісні посади, а частину функцій, які раніше виконували допоміжні співробітники, тепер доводиться брати на себе висококваліфікованим фахівцям.
Він зазначив, що в умовах дефіциту робочої сили економіка буде змушена адаптуватися кількома способами.
"По-перше, зростатиме автоматизація та механізація виробництва. Ми це бачимо вже зараз: коли немає чоловіків, бізнес змушений ставити роботизовані лінії на сортувальних центрах чи виробництвах. Це виглядає навіть дешевше, попри всі ризики. Але тут постає питання інвестицій – без них переоснащення неможливе", - сказав Вишлінський.
Прикладом такої трансформації експерт називає промислове рослинництво, де для виробництва тієї ж кількості продукції потрібно дедалі менше людей.
Також директор ЦЕС зазначив, що Україні доведеться змінювати міграційну політику. За його словами, поширений страх, що мігранти "заберуть робочі місця", тільки ілюзія, адже на багато вакансій просто немає українських працівників. Водночас залучення іноземної робочої сили може супроводжуватися новими соціальними та культурними викликами.
Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи Елла Лібанова вважає, що втрати України внаслідок війни становлять 10 мільйонів осіб. За її словами, в цю цифру вкладено не лише незворотні втрати, а й кількість тих, хто емігрував.
Також вона розповіла, що в Україні почався "срібний вік" економіки, бо роботодавці зрозуміли, що їм потрібні люди старші за 50 років.
stm написав:Так, ввп на душу населення. Воно менше ніж у Болгарії, яка прям була дуже бідною. Цей показник це показник відкриття бізнесів і притоку інвестицій. У мадярів воно іде на спад. Дешева нафта і газ мали б сприяти але тупа політика блокує розвиток. Хоча зебри і будинок у Орбана не гірше ніж палац у Геленжику.
Все, кто не за зеленского у вас хуже. Это напоминает росию, где бабка в валенках из болота кричит, что их хотят захватить весь мир.
Ввп Венгрии на треть выше. Венгрия офигенная страна
Ну спірне питання. Судячи з https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD Рівень життя майже рівний. Так, зарплати в Угорщині трішки вищі, але і ціни вищі ніж в Болгарії. Ви оцінюєте Угорщину "як турист" чи "як житель"? А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
У бюджеті Росії на цей рік базову ціну нафти марки Urals було закладено на рівні близько 59 доларів за барель. Однак уже на початку року доходи від енергетики впали до мінімуму з 2020-го. На економіку також тиснули західні санкції, високі процентні ставки та дефіцит робочої сили.
Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Сергій Вакуленко зазначив, що уряду доводилося розглядати непопулярні рішення – скорочення витрат, підвищення податків і навіть можливе зменшення військових видатків.
Після початку ударів по Ірану та подальшої ескалації конфлікту ситуація різко змінилася. Зупинка судноплавства через Ормузьку протоку спричинила новий стрибок цін на нафту.
Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов назвав це "подарунком для Москви". За його словами, високі ціни фактично стали "рятівним кругом" для російського бюджету.
Він зазначає, що Росія вже отримує вигоду від війни з Іраном. Зростання цін на нафту (понад 100 доларів за барель у неділю порівняно з 73 доларами за барель напередодні війни) і рішення Трампа послабити санкції проти Індії за купівлю російської нафти допоможуть фінансувати російську військову машину ... При цьому вся енергія і увага, які США спрямовують на Близький Схід, є ще одним відволікаючим фактором від зростаючого економічного і військового виклику з боку Китаю. ... "Поки що рано говорити про те, хто переможе у війні між Сполученими Штатами та Іраном. Але на даний момент я б поставив на Росію і Китай", – підкреслює аналітик.
Може ти перестанеш розмовляти з голосами в своїй голові ...
Ти написав "решту буде видно потом, після суду" Я запитав "Вже призначенно судове засідання ?"
Якщо нічого не призначенно, то перестань брехати і ляпати язиком )
Бо ти сам, своїм ляпанням язиком, визнаеш, що ніякого суду не буде, що це було пограбування на рівні держави Угорщини по прямому наказу Орбана