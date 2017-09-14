RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1703917040170411704217043 ... 17045>
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишуть, що в Брянську дуже неспокійно ... неспокійно на заводі "Кремній"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:06

  pesikot написав:Пишуть, що в Брянську дуже неспокійно ... неспокійно на заводі "Кремній"

А я за Славянск переживаю наш. Разбивают город - славный курорт.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:15

  fler написав:
  Banderlog написав:Прохожий
Який в нас план досягнення миру?

Остання версія з 20 пунктів все ще обговорюється на переговорах, нам вже не повідомляють про деталі. Термін встановлено миротворцем до 4 липня 2026. Оскільки ми - проксі країна, то рішення приймають за нас.

Все ще обговорюється... :D :D Ну почекаємо ще пару років.

Ми ніяка не проксі країна. Що за брєд?
Просто сильніша країна напала на значно меншу і слабшу. А керівництво меншої країни оцінило ситуацію і прийшло до висновку що продовження війни - найкращий вихід з ситуації. Благо по вулицях ще ходить багато народу M25-M60. Ніхто "за нас" рішення не приймає. Можуть хіба прийняти рішення без нас.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:16

  andrijk777 написав:Просто сильніша країна напала на значно меншу і слабшу.

"Я ніколи не вихваляю Росію" (с) andrijk777
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:23

  pesikot написав:

  Banderlog написав:Факт один- зеля умудрився розсваритись й з корбаном в хлам.
А решту буде видно потом, після суду.

Вже призначенно судове засідання ? )
нє, для чого суд? зеленський дав телефон корбана українським військовим щоб вони поспілкувались. :lol:
Шо ти пропонуєш замість суду?
Публічно осудити орбана?
Обявити війну угорщині? Так ще рф не обявили за 4 роки...
Стратеги...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні через демографічні втрати, війну та трудову міграцію все більше людей будуть змушені працювати до 70–75 років, адже пенсійних виплат може не вистачати для життя. Про це заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в інтерв’ю The Page.

За його словами, Україна вже стикається з високою передчасною смертністю серед чоловіків, а повномасштабна війна лише посилила цю тенденцію.

"На українців чекає робота до 70–75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме", – сказав економіст.

Ще одним фактором структурних змін на ринку праці Вишлінський назвав виїзд освічених жінок середнього віку за кордон. Через це компаніям стає складніше знаходити працівників на адміністративні та офісні посади, а частину функцій, які раніше виконували допоміжні співробітники, тепер доводиться брати на себе висококваліфікованим фахівцям.

Він зазначив, що в умовах дефіциту робочої сили економіка буде змушена адаптуватися кількома способами.

"По-перше, зростатиме автоматизація та механізація виробництва. Ми це бачимо вже зараз: коли немає чоловіків, бізнес змушений ставити роботизовані лінії на сортувальних центрах чи виробництвах. Це виглядає навіть дешевше, попри всі ризики. Але тут постає питання інвестицій – без них переоснащення неможливе", - сказав Вишлінський.

Прикладом такої трансформації експерт називає промислове рослинництво, де для виробництва тієї ж кількості продукції потрібно дедалі менше людей.


Також директор ЦЕС зазначив, що Україні доведеться змінювати міграційну політику. За його словами, поширений страх, що мігранти "заберуть робочі місця", тільки ілюзія, адже на багато вакансій просто немає українських працівників. Водночас залучення іноземної робочої сили може супроводжуватися новими соціальними та культурними викликами.

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи Елла Лібанова вважає, що втрати України внаслідок війни становлять 10 мільйонів осіб. За її словами, в цю цифру вкладено не лише незворотні втрати, а й кількість тих, хто емігрував.

Також вона розповіла, що в Україні почався "срібний вік" економіки, бо роботодавці зрозуміли, що їм потрібні люди старші за 50 років.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:26

  Бетон написав:
  stm написав:Так, ввп на душу населення. Воно менше ніж у Болгарії, яка прям була дуже бідною. Цей показник це показник відкриття бізнесів і притоку інвестицій. У мадярів воно іде на спад. Дешева нафта і газ мали б сприяти але тупа політика блокує розвиток. Хоча зебри і будинок у Орбана не гірше ніж палац у Геленжику.

Все, кто не за зеленского у вас хуже. Это напоминает росию, где бабка в валенках из болота кричит, что их хотят захватить весь мир.

Ввп Венгрии на треть выше. Венгрия офигенная страна

Ну спірне питання. Судячи з
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
Рівень життя майже рівний. Так, зарплати в Угорщині трішки вищі, але і ціни вищі ніж в Болгарії.
Ви оцінюєте Угорщину "як турист" чи "як житель"?
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Politico: Путін може стати "найбільшим переможцем" війни в Ірані
У бюджеті Росії на цей рік базову ціну нафти марки Urals було закладено на рівні близько 59 доларів за барель. Однак уже на початку року доходи від енергетики впали до мінімуму з 2020-го. На економіку також тиснули західні санкції, високі процентні ставки та дефіцит робочої сили.

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Сергій Вакуленко зазначив, що уряду доводилося розглядати непопулярні рішення – скорочення витрат, підвищення податків і навіть можливе зменшення військових видатків.

Після початку ударів по Ірану та подальшої ескалації конфлікту ситуація різко змінилася. Зупинка судноплавства через Ормузьку протоку спричинила новий стрибок цін на нафту.

Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов назвав це "подарунком для Москви". За його словами, високі ціни фактично стали "рятівним кругом" для російського бюджету.


У війні в Ірані є два переможці, і жоден з них не Америка, - оглядач WP
Він зазначає, що Росія вже отримує вигоду від війни з Іраном. Зростання цін на нафту (понад 100 доларів за барель у неділю порівняно з 73 доларами за барель напередодні війни) і рішення Трампа послабити санкції проти Індії за купівлю російської нафти допоможуть фінансувати російську військову машину
...
При цьому вся енергія і увага, які США спрямовують на Близький Схід, є ще одним відволікаючим фактором від зростаючого економічного і військового виклику з боку Китаю.
...
"Поки що рано говорити про те, хто переможе у війні між Сполученими Штатами та Іраном. Але на даний момент я б поставив на Росію і Китай", – підкреслює аналітик.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:38

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

  Banderlog написав:Факт один- зеля умудрився розсваритись й з корбаном в хлам.
А решту буде видно потом, після суду.

Вже призначенно судове засідання ? )
нє, для чого суд? зеленський дав телефон корбана українським військовим щоб вони поспілкувались. :lol:
Шо ти пропонуєш замість суду?
Публічно осудити орбана?
Обявити війну угорщині? Так ще рф не обявили за 4 роки...
Стратеги...

Може ти перестанеш розмовляти з голосами в своїй голові ...

Ти написав "решту буде видно потом, після суду"
Я запитав "Вже призначенно судове засідання ?"

Якщо нічого не призначенно, то перестань брехати і ляпати язиком )

Бо ти сам, своїм ляпанням язиком, визнаеш, що ніякого суду не буде, що це було пограбування на рівні держави Угорщини по прямому наказу Орбана
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:45

Детонація

https://www.facebook.com/share/r/1MMC6T ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 1703917040170411704217043 ... 17045>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 235497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 440723
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1165671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10949)
10.03.2026 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.