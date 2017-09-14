fox767676 написав:Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все" Зараз цими конвертами ракети хай посбивають В Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939
Ну що за дурна логіка. По такій логіці найкраще живе Китай.
Між-іншим в свій час Китай впав від кочівних монголів, які мали ВВП напевно в сотню разів менше ніж китайці. І не помогло їм це, відгрібли по повній.
Это потому, что тогда никто не знал, что такое ВВП 😁
fler написав:......... Оскільки ми - проксі країна, то рішення приймають за нас.
Та що ж ви таке кажете, жіночка! Це ж путинські наративи!
Швиденько доведіть мені, що я помиляюся. З вашої улюбленої Вікіпедії: "Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними. Основні характеристики проксі-країни: Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави. Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."
Сперечатися не буду, але дуже схоже на путинське failed state. Якби я таке написав, на форумі було б гівновиверження.
ЛАД написав:Для сбора ягод нужно примерно 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч рабочих. Некоторые предприятия готовы повышать оплату до уровня европейских стран до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев. Другие применяют механизацию сбора или предлагают покупателям собирать ягоды самостоятельно по более низкой цене.это проблемы переходных процессов, но тем не менее. Эти проблемы не решаются за 1-2 года.
Вже давно існують ягодозбиральні комбайни, а в нас звикли 70 тис. народу на місяць набирать за кіло малини на день.
Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні. Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
ДОПОВНЕНО о 20:10. Генеральний штаб підтвердив, що був уражений завод "Кремній Ел" і саме ракетами Storm Shadow. Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей, однак масштаби завданих збитків уточнюються.
Ударів було завдано в рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.
Неспокійно в Брянську ... ------------------------------ фуфл..фламінго в резерві? Чи дуже руйнівні, москалів пожаліли?
Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
Достают дальше, но они, вроде, дешевле? И они собственного производства, не надо выпрашивать.
ЛОНДОН, 10 марта (Reuters) - По данным источников, знакомых с ситуацией, с начала войны с Ираном ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив , заявляя, что риск нападений в настоящее время слишком высок. Оценки ВМС указывают на продолжающиеся сбои в экспорте нефти с Ближнего Востока и отражают расхождение с заявлениями президента Дональда Трампа о том, что США готовы предоставлять военно-морское сопровождение всякий раз, когда это потребуется для возобновления регулярных поставок по этому ключевому водному пути. ......Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что пролив закрыт, и Иран откроет огонь по любому судну, пытающемуся пройти, сообщили иранские СМИ на прошлой неделе . Несколько судов уже получили попадания. Как сообщили три источника в судоходной отрасли, знакомые с ситуацией, ВМС США регулярно проводят брифинги с представителями судоходной и нефтяной отраслей и в ходе этих брифингов заявляют, что в настоящее время не могут предоставлять сопровождение. Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности вопроса, сообщили, что представители судоходной отрасли почти ежедневно обращаются с просьбами о военно-морском сопровождении через пролив. .........Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что американские военные еще не сопровождали через пролив ни одного коммерческого судна. Ранее в тот же день министр энергетики США Крис Райт удалил сообщение на X, в котором он утверждал, что ВМС успешно сопроводили одно судно через пролив.
Выпрашивать надо все, что дают, а потом использовать все, что есть, максимально эффективно (по назначению). Полного изобилия нет и никогда не будет ни у кого.
Бесспорно. Я написал только к тому, что Storm Shadow тоже стоит/приходится экономить. Поэтому при тех сообщениях, которые были о данных и выпуске "Фламинго", их есть смысл применять и на относительно малых дальностях.
Интересно, Трамп на форексе не балуется? Легко мог бы стать самым богатым человеком в мире. Маск бы ему пятки лизал. Сказал, что война продлится недели 4, - нефть взлетела до 110. Сказал, что война "скоро закончится", - нефть чуть ли не моментально упала до 91.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европейский союз совершил «стратегическую ошибку», отказавшись от развития атомной энергетики, и завуалированно раскритиковала решение Германии закрыть свои реакторы.
«Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня этот показатель составляет всего около 15%», — заявила она во вторник на Саммите по атомной энергетике в Париже. «Я считаю, что для Европы было стратегической ошибкой отказаться от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов».