Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #17050
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За сотку в час твои таксёры с малой родины $-чика будут пахать как сантехник сыгранный Куравлёвым в фильме "Афоня"
Дальнобой или водитель Д+Е наверно у вас 120 в час как с куста с барского плеча получает?
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5705
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:54

  барабашов написав:За сотку в час твои таксёры с малой родины $-чика будут пахать как сантехник сыгранный Куравлёвым в фильме "Афоня"
Дальнобой или водитель Д+Е наверно у вас 120 в час как с куста с барского плеча получает?

У тебе хіба є такі категорії? Навіщо це питання?
Бери Ланоса (крутого, з гідрачом керма і кондьором) і вперед. 🤭🤭
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18107
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:У тебе хіба є такі категорії? Навіщо це питання?
Дурні на те вони й дурні, щоб задавати дурні питання
Водій з категорією Д+Е у Львові отримає 250+ грн /година роботи... при умові що він ВМІЄ використовувати ці права, а не просто купив їх в колгоспі.
Бо це важка техніка, тягачі, автобуси.....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28113
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:02

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.

А монголи були прям соборні-соборні.
питання у Вас правильні, но розуміння історичного процесу нема.
Ви рівняєте ввп монголів і ввп китаю. :shock:
Тут не в тім річ, що було троєцарствіє.
секрет в тому що держава це не всі " МИ" :
в китаї була піраміда - напіврабська народна маса та панівна верства. монгольська орда не воювала проти гігантського ввп китаю, вона воювала проти місцевої еліти.
Монголи замістили собою верхівку піраміди, а китай лишився китаєм і під владою ханів тільки розрісся.
Мобілізаційний потенціал орди був вищим за мобілізаційний потенціал древньокитайської еліти.
Ідея рівноправя всього населення і те що всі жителі=громадяни = зобовязані захищати державу, доволі пізня.
на даний момент не очевидна навіть в Україні.
Як по вашому конкіскадори завоювали мезоамерику? Невже іспанія змогла сфокусувати в нещасних сотнях завойовників своє ввп?
Як пала римська та візантійська імперія? Тільки через відмову мас воювати.
Як варяги завоювали проторуські племена і створили работоргівельну державу? Їх ж був мізер порівняно з тубільцями?
Тільки замінивши собою місцеву еліту і долучивши народну масу до вигодного бізнесу торговлі ближніми :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:05

  барабашов написав:Таксисты сейчас во Львове работают с пяти утра до комендантского часа за 20кгрн чистыми???

Це фантазії будівельника, як завжди.

Там взагалі весь пост - це суцільні фантазії.
Якісь "бунти таксистів". Ні разу не бучив ніяких бунтів в Україні. А ось наприклад у Франції я постійно чую про бунти, регулярно страйкують там то залізничники то вчителі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Чому ви називаєте це "фактом"? Прикольно - власну суб'єктивну думку називати фактом.

ок, припущення. але припущення яке підкріплене стастистикою(хоч вона вам і не подобається) вже ближче до факта
рахувати зарплати - то хлопоманська хвороба
я кажу про комплексний вимір якості життя
то шо там щось підвищували в Україні з популістичних міркуваннь у підсумку пішло прахом, на ліки, хабарі прикордонникам та тцк. А Білорусь свій ВВП витрачала у т.ч. на аналоги Хаймерса - "Полонез", який в них на озброєнні з 2015. То на старті у 1991 Україна була в 5 разів більше за Білорусь, а зараз наближається до однакових габаритних показників.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 11 бер, 2026 13:06, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:06

1 Машина за 800 000 і мерс EQS це трошки різні автомобілі
2 Ніхто не застрахований від ДТП , але поки що все нормально+ для того і існує страховка, до речі вже 20000 грн/рік страховка на цивілку для таксі
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28113
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:19

  andrijk777 написав:.........
Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
.........
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:27

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.

А монголи були прям соборні-соборні.
питання у Вас правильні, но розуміння історичного процесу нема.
Ви рівняєте ввп монголів і ввп китаю. :shock:
Тут не в тім річ, що було троєцарствіє.
секрет в тому що держава це не всі " МИ" :
в китаї була піраміда - напіврабська народна маса та панівна верства. монгольська орда не воювала проти гігантського ввп китаю, вона воювала проти місцевої еліти.
Монголи замістили собою верхівку піраміди, а китай лишився китаєм і під владою ханів тільки розрісся.
Мобілізаційний потенціал орди був вищим за мобілізаційний потенціал древньокитайської еліти.
Ідея рівноправя всього населення і те що всі жителі=громадяни = зобовязані захищати державу, доволі пізня.
на даний момент не очевидна навіть в Україні.
Як по вашому конкіскадори завоювали мезоамерику? Невже іспанія змогла сфокусувати в нещасних сотнях завойовників своє ввп?
Як пала римська та візантійська імперія? Тільки через відмову мас воювати.
Як варяги завоювали проторуські племена і створили работоргівельну державу? Їх ж був мізер порівняно з тубільцями?
Тільки замінивши собою місцеву еліту і долучивши народну масу до вигодного бізнесу торговлі ближніми :lol:

Не треба мене вчити історії, я сам її знаю(те що мені потрібно).
Тема(початкова) - порівняння рівня життя між країнами.
До чого тут конкіскадори і варяги? :D :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 бер, 2026 13:36, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:29

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Чому ви називаєте це "фактом"? Прикольно - власну суб'єктивну думку називати фактом.

ок, припущення. але припущення яке підкріплене стастистикою(хоч вона вам і не подобається) вже ближче до факта

Якою статистикою? Конкретно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

