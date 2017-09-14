Бетон написав:Banderlog, країни ЄС не забирають бабло просто так, не викрадають людей на вулицях, не заливають очі жінкам балоном. А прокурори не фабрикують справи. Так, вам не почулося. А поліція не підкидують наркотики, як щойно затримали подіцейських в Україні. Ти це їм не поясниш. Вони думають, що скрізь так, як у них вдома
І ніде в світі друзі президента не крадуть гроші з оборони держави)))
як я полюбляю слово "ніде". в усіх нерозвинених країнах саме цим й займаються. й в розвинених автократіях - теж. в Китаї чого так багато генералів познімали?
budivelnik написав:Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться .. ........... Але якби вони знали що З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів? ............... Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,
Очень много слов, но не вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", ответа нет. И второе. Я, конечно, понимаю, что лавочнику или владельцу небольшого таксопарка хочется, чтобы работники работали за низкую зарплату (а лучше вообще бесплатно) ради того, чтобы НЕ "ТОРМОЗИТЬ покращення їх місць праці" и чтобы НЕ "відставати по продуктивності праці від розвинутих країн". А он ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим, що він входить до верзніх і найбільш важливих 5%. Но так не бывает. В Союзе работали за низкую зарплату, но хнал, что остальное идёт на укрепление обороноспособности страны и на обзественные фонды потребления. Из которых получали бесплатно квартиры (пусть и долго порой приходилось ждать), путёвки по низким ценам и многое другое.
ну не може ЛАД відповідати без особистих накидів...
ЛАД же полюбляє точність - так давай, пиши коректно - квартири отримували, але не всі... путьовки треба було домовлятися, й багато іншого треба було доставати "по блату". сама радянська система НЕ МОГЛА в вприниципі забезпечити ВСІХ. тому отримували - або по черзі - роки-десятки років, або хто як зміг домовитися. а відповідно ті, хто не могли домовитися - не отримували...
"чтобы работники работали за низкую зарплату" - обґрунтування є? чи може визнає ЛАД, як порядна людина, що доказів цьому немає? хоча ЛАД - й визнає...
Ти провтикав історію, як сімя Трампа закупляє дрони в Україні і продає їх в США.
budivelnik написав:Мухи окремо-котлети окремо 1 Порівнювати можна тільки порівнювальне. 2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати 3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА
Простий приклад Є педерація, є Польща педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..
На одну людину -вони виготовляють на однакову суму Але поляки їдять те що створили а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.
Тому якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму То по ВВП вони однакові А по життю?
А по життю Полбша сейчас сидит и ртусится, чтобы мы подольше воевали, чтобы РФ на них не напала. И "те що створили" будут продавать, чтобы купить истребители и Патриоты и прочие "игрушки", которые они не створили.
нема вже чим Раші нападати. сил вистачить лише на країни Балтії чи на Сувалки. а те, що Раша зараз створює Польща просто купує в тій же Кореї.
коли вже ЛАД зрозуміє, що не можуть ВСІ країни створювати танки чи винищувачі... але чомусь вважає, що жити можна лише в тих країнах, які можуть створювати. а жити в Польщі чи Чехії - не комільфо
andrijk777 написав:......... Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь. Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни) І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько. ......... Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель. Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни? Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути. Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое. Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.
На все дивлюсь. В основному на зарплати/ціни. Між 16% і 50%-60%(згідно ВВП) не бачите різниці? А я бачу. Для мене 16% набагато ближче до правди ніж 50%-60%.
Не на то смотрите...
По данным на середину 2025 года, около 29% населения (примерно 9 миллионов человек) проживает за чертой бедности
для сравнения:
уровень малообеспеченности (доход ниже бюджета прожиточного минимума — БПМ) составил 3,3% населения, что составляет около 300 тысяч человек.
На все дивлюсь. В основному на зарплати/ціни. Між 16% і 50%-60%(згідно ВВП) не бачите різниці? А я бачу. Для мене 16% набагато ближче до правди ніж 50%-60%.
На все дивлюсь. В основному на зарплати/ціни. Між 16% і 50%-60%(згідно ВВП) не бачите різниці? А я бачу. Для мене 16% набагато ближче до правди ніж 50%-60%.
Вы написали:
Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ!
Т.е. хотите иметь оценку только по одному параметру. Теперь вы говорите, что смотрите на numbeo.com на много параметров, хотя в основном (если я правильно понял) "на зарплати/ціни". Но это тоже показатель не очень. Это как в больнице - санитарка получает 100 грн, а главврач 1000, но средняя зарплата 200 (понятно, цифры условные). Надо бы, например, добавить к рассмотрению коэффициент Джинни, о котором написал fox767676. Точно так же и ВВП не может однозначно охарактеризовать уровень жизни в стране. Надо учитывать и ешё многое. К сожалению, пока что никто не придумал, как можно оценить уровень жизни каким-то одним параметром.
А ваши примеры из истории не очень работают. Для победы в войне надо сравнивать не "ВВП(ППС) на душу" а просто ВВП (скорее всего по ППС). Можно иметь высокий ВВП(ППС) на душу, но легко потерпеть поражение от большей страны со значительно более низким значением этого параметра. Люксембург с 150772 долл. и населением 680 тыс. чел. легко проиграет условной Украине с 18550 долл. но населением 40 млн. Ещё лучше пример Монако с ВВП(ППС) на душу 169 694 долл. и населением 37 308 чел. - проглотили бы, даже не заметив.
Во-первых Powerus - еще ничего не покупает, а только планируюи. Во-вторых: это классическая проблема "импортозамещения" - китайские дроны напрямую покупать - зашквар. А налепить сначала шильдик третей страны - а уже потом покупать - вполне ОК. Вспоминаем "беларусские креветки"...