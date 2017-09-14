|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:12
Схоже, що у зрадунців з фламінго сталось обломінго, бо стільки написали про фламінго-фуфломінго
Що зараз згадають фламінго кожного разу ))
Навіть, коли це навіть не доречно
pesikot
Повідомлень: 13568
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:17
Banderlog написав:
Євреї там почали одгрібати від ірану
hxbbgaf написав:
Що хочуть американці з євреями? Ми їм відправляємо людей, коли самі стікаємо кров'ю, ще й нашу техніку хочуть, коли по нам самим кожен день летять дрони. .
і надумались що україна може бути фортецею не тільки для європи но і для ізраелю та його мусульманських союзників в регіоні.
Ну як додумались ..? Зеля прєдложив.
Тепер хотілось б почути що він там наміняв і скільки петріотів дали взамін.
а шо омериканцы? победили уже?
и шо таки там с погибшими девочками в школе, разобрались?
Прохожий
Повідомлень: 14321
З нами з: 05.06.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1465 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:20
andrijk777 написав: _hunter написав:
Яиц - может и нет. А вот, например, колбасосодержащих продуктов - вполне может.
Банально: в какой еще стране европейской части Евразии на дорогах столицы можно рикши-переростки встретить? — это ж, наверное, показатель заможности?
В статистиці з numbeo.com немає "колбасосодержащих продуктов".
Так отож: а в АТБ - есть...
_hunter
Повідомлень: 11668
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:22
Прохожий написав: Banderlog написав:
Євреї там почали одгрібати від ірану
hxbbgaf написав:
Що хочуть американці з євреями? Ми їм відправляємо людей, коли самі стікаємо кров'ю, ще й нашу техніку хочуть, коли по нам самим кожен день летять дрони. .
і надумались що україна може бути фортецею не тільки для європи но і для ізраелю та його мусульманських союзників в регіоні.
Ну як додумались ..? Зеля прєдложив.
Тепер хотілось б почути що він там наміняв і скільки петріотів дали взамін.
а шо омериканцы? победили уже?
и шо таки там с погибшими девочками в школе, разобрались?
досі розповідають про три тисячі загиблих в Цхінвалі в 2008 році. за умови жорсткої цензури та відсутності журналістів правда стане відома не скоро...upd
та й розмістити школу для дівчат у будівлі, яка раніше належала військовій базі - таке собі рішення. довбні або свідомо?..
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 11 бер, 2026 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 11985
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1740 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:23
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Що хочуть американці з євреями? Ми їм відправляємо людей, коли самі стікаємо кров'ю, ще й нашу техніку хочуть, коли по нам самим кожен день летять дрони. .
Євреї там почали одгрібати від ірану
Ти ж писав, що "США на шмаття рознесли стратегічного партнера Росії"
То як євреї можуть щось одгрібати, коли все США "на шмаття рознесли" ? ))
PS.
Xenon написав:
:mrgreen:
«Трамп заявил Axios, что в Иране «практически нечего больше бомбить»: Война в Иране может скоро завершиться.
ще і це враховуючи )
pesikot
Повідомлень: 13568
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:25
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Яиц - может и нет. А вот, например, колбасосодержащих продуктов - вполне может.
Банально: в какой еще стране европейской части Евразии на дорогах столицы можно рикши-переростки встретить? — это ж, наверное, показатель заможности?
В статистиці з numbeo.com немає "колбасосодержащих продуктов".
Так отож: а в АТБ - есть...
а шо там в пятерочке?
Прохожий
Повідомлень: 14321
З нами з: 05.06.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1465 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:28
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Яиц - может и нет. А вот, например, колбасосодержащих продуктов - вполне может.
Банально: в какой еще стране европейской части Евразии на дорогах столицы можно рикши-переростки встретить? — это ж, наверное, показатель заможности?
В статистиці з numbeo.com немає "колбасосодержащих продуктов".
Так отож: а в АТБ - есть...
в АТБ нет, "немецкий бегунець" снова спалился на мелочах )
pesikot
Повідомлень: 13568
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:39
ЛАД написав:
...
То, что вы тоже ухилянт, вам уже писали многие.
И то, что вы посылаете других на фронт вместо себя, тоже. Но до вас не доходит. Хотя я давно предупреждал вас, что диванным патриотам стоит быть несколько скромнее.
Не знаю, зачем я всё это писал. Просто надоело сдерживаться.
Скорее всего, удалят, как пост, на который вы ответили и который, благодаря вам, сохранился в вашей цитате.
Больше вам так подробно писать не буду.
Жаль потраченного впустую времени.
а оцю брехню треба викривати. як вам не хочеться, я не ухилянт. але чомусь ви підспівуєте тим (в першу чергу ухилянтам) - якщо в тилу, то ухилянт. а ухилянти цьому звісно радіють - бо вони вже наче й не ухилянти. так, я не доброволець на фронті - це визнаю. але більшість дописувачів з ЗСУ - теж не добровольці...
я на фронт НІЧОГО не посилаю... ніхто так й не зміг хоч щось схоже знайти. окрім випадків Кабанчика, коли він зовсім пускається берегів (а це майже постійно). тому це ваша брехня й інших зрадофілів.
й що значить "быть скромнее"? читати дописи зрадофілів, які постійно розповідають всьо пропало або дописи ухилянтів, які постійно розповідають про жахи мобілізації - й нічого не відповідати? "не дождетесь" - краще переставайте свою маячню писати. а то як мова про Іран - то суцільні дописи - це нормально не поступатися США, а Україна Раші має прогнутися - такі от подвійні стандарти...
Shaman
Повідомлень: 11985
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1740 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:51
ЛАД написав:
...
4. И последнее.
В отличие от вас я уже давно усвоил истину - "не читайте советских газет".
Хотя там хотя бы между строчек можно было что-то прочитать. Сегодня это практически невозможно.
Вы пишете о жуткой жизни в Иране и тяжелом положении женщин.
Да, тяжёлое. С нашей точки зрения. Для них, возможно, это нормально. Другая религия, идеология и психология.
Смерть девушки, задержанной полицией нравов за "неправильную" одежду, вызвало масовое возмущение в Иране. Наверное, это всё же исключительный случай, иначе такое возмущение вряд ли появилось бы. Нельзя делать выводы по частным случаям.
Я сегодня написал о случае со знакомым, но не делаю на этой основе выводы о всей нашей армии. Так же не делаю далеко идущих обобщений о "рабстве" в Украине на основе уже даже не единичных случаев незаконного поведения ТЦК.
И о "жуткой жизни" в Украине тоже при желании
можно много рассказать. Поставили бы задачу пропагандистам и об Украине через год в мире будет мнение не лучше, чем об Иране.
.
а це приклад, як влада перевзувається, й як використовує подвійні стандарти. й головне, як він знайомиться з темою. за США вишукує дрібниці. а коли мова за Іран - "Наверное, это всё же исключительный случай". загибель дівчини - це рідкий випадок. а під заворушень через це - загинули десятки людей. й до дівчат регулярно чіпляються.
що значить інша релігія? це точно радянський ЛАД? чи хтось замінив? гноблення жінки на підставі релігії - це 19 сторіччя. й реалії в окремих мракобісних країнах. й так, для для неосвічених селян в Афганістані - непотрібна освіта для жінок, бо тоді вони на них й не глянуть, й ому потрібна дівчинка років в 12, щоб вона з 14-16 народжувала йому дітей. читати вміє - достатньо. а може й це не потрібне. в срср вчили трохи іншому ЛАД. на Раші теж намагаються щось розповідати, що жінці освіта не потрібна - "но поезд уже ушел". тому це не інша релігія, а стан розвитку суспілсьтва - хто де застряг. а Раша успішно деградує...
але так, не все так погано в Ірані, так ЛАД. а в КНДР як? теж скажете - 10 років в армії це дуже потрібно для чоловіків, без цього ніяк... як втомили ці ліцеміри...
Shaman
Повідомлень: 11985
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1740 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:13
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Може, і не дорівнює, але, хоч і не дуже добре, характеризує.
Мухи окремо-котлети окремо
1 Порівнювати можна тільки порівнювальне.
2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати
3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА
Простий приклад
Є педерація, є Польща
педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї
Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..
На одну людину -вони виготовляють на однакову суму
Але поляки їдять те що створили
а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.
Тому
якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік
А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму
То по ВВП вони однакові
А по життю?
А по життю Польша сейчас сидит и трусится, чтобы мы подольше воевали, чтобы РФ на них не напала.
И "те що створили" будут продавать, чтобы купить истребители и Патриоты и прочие "игрушки", которые они не створили.
Є така приказкаНе лякай-і ляканим не будеш....
Давай глянемо як Поляки бояться педерації... і як педераційники бояться США
Ключові дані опитувань (2025-2026 роки):
Страх війни: 47% поляків бояться війни з РФ
(16% — «однозначно так», 31% — «скоріше так»).
Оборонна готовність: Близько 70% громадян залишилися б у Польщі в разі нападу, а 30% розглядали б можливість евакуації.
Дії РФ: Більшість опитаних очікує подальших російських диверсій (47%) або незначних інцидентів (22%).
Віра в НАТО: 73% поляків розраховують на допомогу союзників по НАТО, а понад 60% вірять у підтримку США.
Гендерний аспект: Жінки побоюються війни більше (56%), ніж чоловіки (37%).
Отже висновок
16% бояться, 31 % скажімо так - переживають...
Але ми ж можимо вивчити це питання і в аспекті США-педерація
США не бояться Росії у прямому військовому зіткненні, але побоюються ескалації, яка може призвести до ядерного конфлікту, а також хаосу, пов'язаного з потенційним розпадом РФ
А також можемо розглянути в аспекті педерація-США
Опитування в Росії стабільно демонструють високий рівень ворожості до США, які роками очолювали список «головних ворогів» (близько 68% росіян у 2017-2018 роках)
. Хоча у 2025 році акценти змістилися, і 40% росіян вважають США "найворожішими", антиамериканські настрої залишаються інструментом пропаганди, що базується на недовірі та побоюванні впливу Заходу
То як
Ти вважаєш що жити в Державі мешканці якої всіх бояться в три рази більше ніж мешканці інших Держав бояться педерацію - це приєжмно..
Тепер розумієш як впливає пропоганда на населення?
своїм плющить в рази сильніше....
.
budivelnik
Повідомлень: 28117
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
Профіль
