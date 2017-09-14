|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 бер, 2026 20:53
Прохожий написав: Banderlog написав:
Ізраель, під прикриттям сша посеред переговорів, вдарив ракетами по ірану. В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків.
Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?
тю
так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"
так а что там с убиенными иранскими школьницами? разобрался? опять евреи???
най з вбитими школярками іран розбирається мені до того діла нема.
Трамп нормальний пацан, він презедент сша а не україни чи ізраелю які до нього питання?
До нього не дотянуться, тому він покриває євреїв, бере все на себе. Ізраель теж хвастався скількох політичних діячів ірану він вбив. Понятно що він думав договоритись про мир з шахом ірану, но не повезло не підфартило.
І давай домовимось не приплітати в цю тему церкву. Тобі виділили окрему тему про релігію? Отам і пиши. Я відповідати не буду.)
Мені на твої мислі щодо церкви пофіг. Якшо ти на рахунок гоніннь проти церкви то я вважаю що всяку підтримку цієї безбожної влади віруючим треба максимально обмежити, хай безбожники потонуть в своєму лайні.
Щодо євреїв то я їх ні в чом не звинувачую, вони просто прорахувались цей раз. Нам їх війна з іраном вигідна, хай воюють подовше. До справедливого миру
Все як ніяк підтримка, а до того щось з іраелю не чутно було ні про поставки зброї ні про санкції проти росії ... щодо поставки їм протишахідних дронів з екіпажами безпілотників то хотілось б знати чим вони розплатились? Скільки петріотів приїхало взамін.
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:01
pesikot написав:
Тут диви, ти встав в позу - ніяких переговорів
То чому Україна має вести перемовини, "коли демобілізація ?" і все таке інше ?
А КВІР має продовжувати війну ?
ти взагалі допився? До чого тут моя позиція? Там є позиція лідерів ірану ізраелю і сша. Хай собі узгоджують. Сподіваюсь війна буде не менше 4х років.
Попередні мирні переговори показали свою беззмістовність і що домовлятись ірану нема з ким.
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:04
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Схоже, що у зрадунців з фламінго сталось обломінго, бо стільки написали про фламінго-фуфломінго
Що зараз згадають фламінго кожного разу ))
Навіть, коли це навіть не доречно
Ну а як можна забути: "211 вже виготовлено, плюс 1 щодня, з жовтня плюс 7 щодня"
?. "Я ж нє лох", щоб таке забувати, бо якщо хоч трохи користуватись головою
Ну так і роби "трохи користуватись головою", навчись читати, потім навчись розуміти прочитане
Нужбо, зможеш скористатись головою, підрахувати кількість виготовлених фламінгів станом на сьогодні згідно заявлених марахвоном 22.08.2025 темпів виробництва і співставити той неймовірний об'єм з інтенсивністю ударів саме цими ракетами по РФії?
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:27
Banderlog написав: pesikot написав:
Тут диви, ти встав в позу - ніяких переговорів
То чому Україна має вести перемовини, "коли демобілізація ?" і все таке інше ?
А КВІР має продовжувати війну ?
ти взагалі допився? До чого тут моя позиція? Там є позиція лідерів ірану ізраелю і сша. Хай собі узгоджують. Сподіваюсь війна буде не менше 4х років.
Попередні мирні переговори показали свою беззмістовність і що домовлятись ірану нема з ким.
так Україні теж немає з ким домовлятись, то чому Україна повинна з кимось "домовлятись", а КВІР не повинен ?
Просте питання, чого ти нервуєш ? )
Не крути дупою, просто надай відповідь, без переходу на мою особистість )
Я все це написав, згідно твоїх дописів, про "перемовини", про "коли демобілізація ?" ...
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:35
Schmit написав:
Нужбо, зможеш скористатись головою, підрахувати кількість виготовлених фламінгів станом на сьогодні згідно заявлених марахвоном 22.08.2025 темпів виробництва і співставити той неймовірний об'єм з інтенсивністю ударів саме цими ракетами по РФії?
Так ти не підрізай мої дописи, повну версію залишай
Я попав точно в ціль, ти набрехунькав про фламінго і ти отримав обломінго, але ж ти не такий ))
Замість визнання, що фламінго існують, продовжив писати по методичці )
Навіть той факт, що тобі написали про використання кожної ракети, згідно їх призначення, не відмінило той факт, що ти продовжив згадувати фламінго
Тобто, писати ти вмієш, читати та розуміти прочитане не вмієш ))
Таке часто буває з недалекими людьми ))
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:38
pesikot написав: Schmit написав:
Нужбо, зможеш скористатись головою, підрахувати кількість виготовлених фламінгів станом на сьогодні згідно заявлених марахвоном 22.08.2025 темпів виробництва і співставити той неймовірний об'єм з інтенсивністю ударів саме цими ракетами по РФії?
Так ти не підрізай мої дописи, повну версію залишай
Я попав точно в ціль, ти набрехунькав про фламінго і ти отримав обломінго, але ж ти не такий ))
Замість визнання, що фламінго існують, продовжив писати по методичці )
Навіть той факт, що тобі написали про використання кожної ракети, згідно їх призначення, не відмінило той факт, що ти продовжив згадувати фламінго
Тобто, писати ти вмієш, читати та розуміти прочитане не вмієш ))
Таке часто буває з недалекими людьми ))
Потужні розрахунки.
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:41
Schmit написав:
Потужні розрахунки.
Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))
Додано: Сер 11 бер, 2026 22:02
stm написав: Schmit написав:
Потужні розрахунки.
Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))
можете піти допомогати, рахувати кажете вмієте
Додано: Сер 11 бер, 2026 22:09
flyman написав: stm написав: Schmit написав:
Потужні розрахунки.
Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))
можете піти допомогати, рахувати кажете вмієте
З онлайн технологіями банківських переказів навіть з підвалу можна допомогти. Але ж... рівноправногендерний донат зазнав невдачі, з вами в 140$ теж надії немає... чи є?
Додано: Сер 11 бер, 2026 22:12
pesikot написав:
А КВІР має продо
так Україні теж немає з ким домовлятись, то чому Україна повинна з кимось "домовлятись", а КВІР не повинен ?
Просте питання, чого ти нервуєш ? )
Не крути дупою, просто надай відповідь, без переходу на мою особистість )
Я все це написав, згідно твоїх дописів, про "перемовини", про "коли демобілізація ?" ...
з чого ти взяв що твої нікчемні дописи когось нервують?
Де звязок між демобілізацією і переговорами?
Хіба на 5й рік війни не пора людей замінити? Питання не до України а до режиму зеленського і прочіх диванних армовірівців скільки ви думаєтеивідсиджуватись за нашими спинами?
Ще рік? 2? 3?
