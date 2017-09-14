Додано: Чет 12 бер, 2026 12:59

Banderlog написав: ЛАД написав:

P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана? P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?

увльокся ? Чому?

Да, я хочу щоб при владі були віруючі люди а не атеїсти і ворожбити.

Ви вважаєте що церква повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів тих що прийшло на вибори?

Так я нагадаю що виборча програма тоді була протилежна до дій зараз.

Я не считаю (и не раз писал об этом), что государство должно было заниматься гонениями на УПЦ и проталкиванием томоса. Государство не должно вмешиваться в это. У нас церковь отделена от государства и этот принцип верен. Но не соблюдается. И начал это активно Порошенко. Хотя попытки были и до него, но не очень активные."церква""повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів", но поражение в войне приведёт к худшим, а не к лучшим последствиям для паствы."віруючі люди при владі" часто ничем не лучше атеистов. У нас полно "віруючих", которые ничем не лучше ворожбитів - они, вроде, верят в бога, но фактически только соблюдают ритуалы так же, как и ворожбити.Я просто хочу, чтобы принцип разделения церкви и государства строго соблюдался обеими сторонами. А выбор и назначение на должности осуществлялся по деловым и личным качествам человека, а не по принципу веры или неверия в бога или каким-то другим "принципам". Верующий жулик ничем не лучше неверующено.