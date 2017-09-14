andrijk777 написав:....... А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії? Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема? Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?
Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели. Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.
А я вважаю досягнуті. уничтожение режима - досягнуто. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув. полное устранение иранской угрозы - досягнуто. Супротиву вже майже немає. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув. США не всесильны - вірно. А хтось всесильний? не могут решить поставленные задачи - можуть. Може проблема у вас і ви не правильно розумієте їх "поставленные задачи" не могут защитить союзников от ударов врага - а це що за така "ціль"? Самі придумали? США брали якісь зобов'язання захищати союзників?
Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима. Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе. И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?
БЕЙРУТ/БАГДАД/ИЕРУСАЛИМ, 12 марта (Reuters) - Вооруженные шиитские мусульманские группировки в Ливане и Ираке усиливают свое участие в войне с США и Израилем, демонстрируя, что поддерживаемая Ираном «ось сопротивления» по-прежнему способна вести атаки, несмотря на ущерб, нанесенный альянсу во время конфликта в Газе. Как показывают удары, нанесенные в последние дни, группировки, которые долгое время были вооружены и финансировались Ираном и лояльны его шиитским исламистским правителям, теперь помогают Тегерану активизировать войну в регионе. ........По данным трех иракских источников в службах безопасности и двух источников, близких к этим группировкам, иракские шиитские боевики также активизировали атаки беспилотников и ракет по американским интересам в Ираке за последние 3-4 дня. Одна из группировок, еще не вступивших в конфликт, — это союзники Тегерана, хуситы, в Йемене, хорошо вооруженные и способные нарушить морское судоходство вокруг Аравийского полуострова, как это было продемонстрировано во время войны в Газе, когда они обстреливали суда в Красном море и Израиль. Атаки хуситов могут еще больше подорвать нефтяные рынки, поскольку Саудовская Аравия перенаправила экспорт в Красное море после того, как Иран закрыл Ормузский пролив. На прошлой неделе лидер хуситов Абдель Малик аль-Хути заявил, что группировка «держит пальцы на спусковом крючке» и готова к военным действиям, когда того потребуют обстоятельства.
Джереми Боуэн Место работы,Редактор Би-би-си по международной политике
Я знаю, что может произойти, когда американский президент призывает к восстанию, а затем не вмешивается, когда оно начинается. Я знаю это, потому что уже видел подобное раньше.
15 февраля 1991 года президент Джордж Буш-старший произнес речь, о которой, вероятно, сожалел до конца своей жизни. .....Тогда я не обратил внимания на речь Буша.
Но 35 лет спустя я вспоминаю ее каждый раз, когда слышу, как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху говорят народу Ирана, что ему предоставлен «уникальный шанс поколения» свергнуть Исламскую Республику — при этом не обещая прямой военной поддержки. .......После того как иракская армия была вытеснена из Кувейта, было заключено перемирие, и Саддам Хусейн остался у власти.
Шииты на юге Ирака и курды на севере страны подняли вооруженное восстание против его режима.
Американцы, британцы и другие страны коалиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались.
Режим в Ираке был сильно ослаблен войной, однако ему позволили сохранить вертолеты. Именно они сыграли ключевую роль в контрнаступлении, в ходе которого были убиты тысячи курдов и иракских шиитов. Многие из них считали, что их восстание имеет поддержку президента США. Но они ошиблись, полагая, что он вмешается и поможет довести дело до победы. ......Последствия той первой войны в Персидском заливе ощущались еще долгие годы: обязательство проводить воздушные патрули для обеспечения бесполетной зоны, появление постоянных американских военных баз, а в Саудовской Аравии молодой Усама бин Ладен, возмущенный тем, что иностранные войска, по его мнению, осквернили землю священных святынь ислама, начал создавать организацию, которая позже стала известна как «Аль-Каида» (группировка запрещена в России).
Каждая война в Персидском заливе сеяла семена следующей. .........США, Израиль и их сторонники считают, что устранение иранского режима сделает мир безопаснее.
Возможно, они правы. Это жестокий и репрессивный режим, который в январе убил тысячи собственных граждан на улицах за участие в протестах против репрессий, коррупции и экономического коллапса. Он также обогащал уран до уровней, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.
Но они ошибутся, если последствия войны приведут к катастрофе масштаба той, что началась после вторжения в Ирак в 2003 году. .......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.