Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:20

FYI stm: елькремній

FYI stm: отвєтка краснова елькремнію за герані на базах заліва
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:31

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?

Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели.
Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.

А я вважаю досягнуті.
уничтожение режима - досягнуто. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
полное устранение иранской угрозы - досягнуто. Супротиву вже майже немає. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
США не всесильны - вірно. А хтось всесильний?
не могут решить поставленные задачи - можуть. Може проблема у вас і ви не правильно розумієте їх "поставленные задачи"
не могут защитить союзников от ударов врага - а це що за така "ціль"? Самі придумали? США брали якісь зобов'язання захищати союзників?
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:35

  Shaman написав:ти хочеш заперечити, що церква в Києві виникла раніше ніж в Москві?

Это где такой бред написан? :shock:
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:47

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?

Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели.
Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.

А я вважаю досягнуті.
уничтожение режима - досягнуто. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
полное устранение иранской угрозы - досягнуто. Супротиву вже майже немає. Наприклад путін такої(аналогічної) цілі не досягнув.
США не всесильны - вірно. А хтось всесильний?
не могут решить поставленные задачи - можуть. Може проблема у вас і ви не правильно розумієте їх "поставленные задачи"
не могут защитить союзников от ударов врага - а це що за така "ціль"? Самі придумали? США брали якісь зобов'язання захищати союзників?

Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 00:34

Banderlog, поздравляю!
На сайте Офиса президента Украины уже появился указ Зеленского о Дне румынского языка.

"В целях развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, поощряя межкультурный диалог по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины, постановляю установить в Украине День румынского языка, который ежегодно отмечать 31 августа", - сказано в документе.
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-z-yavilosya-nove-svyato-koli-vidznachatimut-1773325940.html?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=rbc.ua&utm_term=1301187&utm_content=12048735#goog_rewarded
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 00:40

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:в Харкові мало церков УПЦ МП? а церкви ПЦУ ще пошукати треба...
а шо так? Чому віруючі не підтримують церкву яку підтримує держава?

То є так, "не підтримують" ...

А коли громади переходят в ПЦУ, то чомусь священники УПЦ РПЦ чомусь, то ключі не віддають, то все вивозять, що їм не належить

Це ти називаєшь "церкви відбирають" ))

Церковна громада це не= громада місцевого самоврядуванння.
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 00:56

БЕЙРУТ/БАГДАД/ИЕРУСАЛИМ, 12 марта (Reuters) - Вооруженные шиитские мусульманские группировки в Ливане и Ираке усиливают свое участие в войне с США и Израилем, демонстрируя, что поддерживаемая Ираном «ось сопротивления» по-прежнему способна вести атаки, несмотря на ущерб, нанесенный альянсу во время конфликта в Газе.
Как показывают удары, нанесенные в последние дни, группировки, которые долгое время были вооружены и финансировались Ираном и лояльны его шиитским исламистским правителям, теперь помогают Тегерану активизировать войну в регионе.
........По данным трех иракских источников в службах безопасности и двух источников, близких к этим группировкам, иракские шиитские боевики также активизировали атаки беспилотников и ракет по американским интересам в Ираке за последние 3-4 дня.
Одна из группировок, еще не вступивших в конфликт, — это союзники Тегерана, хуситы, в Йемене, хорошо вооруженные и способные нарушить морское судоходство вокруг Аравийского полуострова, как это было продемонстрировано во время войны в Газе, когда они обстреливали суда в Красном море и Израиль. Атаки хуситов могут еще больше подорвать нефтяные рынки, поскольку Саудовская Аравия перенаправила экспорт в Красное море после того, как Иран закрыл Ормузский пролив.
На прошлой неделе лидер хуситов Абдель Малик аль-Хути заявил, что группировка «держит пальцы на спусковом крючке» и готова к военным действиям, когда того потребуют обстоятельства.
https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-shiite-allies-step-up-strikes-despite-weakened-hand-2026-03-12/
Там ещё много.
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 01:37

Джереми Боуэн
Место работы,Редактор Би-би-си по международной политике

Я знаю, что может произойти, когда американский президент призывает к восстанию, а затем не вмешивается, когда оно начинается. Я знаю это, потому что уже видел подобное раньше.

15 февраля 1991 года президент Джордж Буш-старший произнес речь, о которой, вероятно, сожалел до конца своей жизни.
.....Тогда я не обратил внимания на речь Буша.

Но 35 лет спустя я вспоминаю ее каждый раз, когда слышу, как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху говорят народу Ирана, что ему предоставлен «уникальный шанс поколения» свергнуть Исламскую Республику — при этом не обещая прямой военной поддержки.
.......После того как иракская армия была вытеснена из Кувейта, было заключено перемирие, и Саддам Хусейн остался у власти.

Шииты на юге Ирака и курды на севере страны подняли вооруженное восстание против его режима.

Американцы, британцы и другие страны коалиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались.

Режим в Ираке был сильно ослаблен войной, однако ему позволили сохранить вертолеты. Именно они сыграли ключевую роль в контрнаступлении, в ходе которого были убиты тысячи курдов и иракских шиитов. Многие из них считали, что их восстание имеет поддержку президента США. Но они ошиблись, полагая, что он вмешается и поможет довести дело до победы.
......Последствия той первой войны в Персидском заливе ощущались еще долгие годы: обязательство проводить воздушные патрули для обеспечения бесполетной зоны, появление постоянных американских военных баз, а в Саудовской Аравии молодой Усама бин Ладен, возмущенный тем, что иностранные войска, по его мнению, осквернили землю священных святынь ислама, начал создавать организацию, которая позже стала известна как «Аль-Каида» (группировка запрещена в России).

Каждая война в Персидском заливе сеяла семена следующей.
.........США, Израиль и их сторонники считают, что устранение иранского режима сделает мир безопаснее.

Возможно, они правы. Это жестокий и репрессивный режим, который в январе убил тысячи собственных граждан на улицах за участие в протестах против репрессий, коррупции и экономического коллапса. Он также обогащал уран до уровней, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

Но они ошибутся, если последствия войны приведут к катастрофе масштаба той, что началась после вторжения в Ирак в 2003 году.
.......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.
https://www.bbc.com/russian/articles/cjrqvw0q7wno
Довольно интересная статья.
2
2
6
