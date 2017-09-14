От ще: Європа попросила Україну повоювати ще півтора - два роки, а вони дадуть гроші Нібито думають, що росія виснажиться, а вони підготуються. Такого цинізму ще не було - то ми мусимо гинути ще 2 роки по проханню Європи, аби вони підготувались? Коли нас навіть туди не беруть! При тому що путлер вимагає відкату НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми.
hxbbgaf написав:Європа попросила Україну повоювати ще півтора - два роки, а вони дадуть гроші Нібито думають, що росія виснажиться, а вони підготуються. Такого цинізму ще не було - то ми мусимо гинути ще 2 роки по проханню Європи, аби вони підготувались?
Хто на кому стояв? І шо там з Іраном, він законна ціль за допомогу москалям, чи етодругоє?
hxbbgaf написав:От ще: Європа попросила Україну повоювати ще півтора - два роки, а вони дадуть гроші Нібито думають, що росія виснажиться, а вони підготуються. Такого цинізму ще не було - то ми мусимо гинути ще 2 роки по проханню Європи, аби вони підготувались? Коли нас навіть туди не беруть! При тому що путлер вимагає відкату НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми.
Україна втягнулася у війну і перетворила свою територію на законну ціль для Ірану, - голова комітету нацбезпеки Азізі "Надаючи дронову підтримку ізраїльському режиму, Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до Статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3605252
Banderlog написав:він має на увазі що закінчаться не заброньовані і не обілечені.) Крім поліції не повірите, но вони ще бронь роздають "громадським організаціям", "волонтьорам", дфтг і тп
Чим більше Закон відірваний від економіки -тим важче примусти його виконувати. Якраз в цьому і полягала ідея ЕКОНОМІЧНОГО бронювання ( як ЄДИНОГО критерію) 1 Виставлєте ЕКОНОМІЧНИЙ критерій ( величина якого буде нижчою від того що потям як виявилось беруть рішали ) і по ньому НАДАЄТЕ БРОНЮВАННЯ 2 Отримавши в розпорядження Держави як МАТЕРІАЛЬНИЙ ресурс для заохочення контрактної служби , так і людський ресурс - маєте можливість БЕЗ надмірного використання ПРИМУСУ-закрити всі необхідні питання 3 Крім всього іншого , можна було ДОЗВОЛИТИ підприємствам ВИКУПЛЯТИ необхідних для себе працівників по сумам визначеним в пункті1 (тоді не тільки гроші впливають . а й необхідність/навики, і не булоб хаю що мають служити тільки бідні..)
Україна втягнулася у війну і перетворила свою територію на законну ціль для Ірану, - голова комітету нацбезпеки Азізі "Надаючи дронову підтримку ізраїльському режиму, Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до Статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3605252
Тепер хвортеця ще й для Ізраїлю - ну ми ж щит. А можна ж було допомагати тихенько, не патякати про це на всіх ресурсах та не підставляти країну під удари, яких нам більш ніж достатньо і від північного сусіда. Вже нема числа тій шкоді, яку з 2019 року завдав державі Зеленський своїми некомпетентними, а часто просто тупими діями.