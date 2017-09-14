ЛАД написав:Shaman, вы знаете, раньше меня ваши посты возмущали, а теперь приводят в настоящий восторг. Просто поразительная твердолобость и зашоренность. Такое не может вызывать ничего, кроме искреннего восхищения. Полный набор штампов. И, похоже, абсолютная вера в них. Жаль, вы родились не в то время - был бы просто идеальный инструктор райкома партии по идеологии.
це все замість аргументів, як завжди ЛАД.
а ви продовжуйте далі вихваляти різні режими, єдине що їх об'єднує - це боротьба з США, та й з власним народом теж. за Рашу зрозуміло, тепер на черзі Іран, а до цього Венесуела. попереду Куба. ще за КНДР нічого здається не писали.
а так режимі реакційні, але жити якось можна - "інша культура, інша релігія" - чим ще можна виправдати зубожіння населення. от Хаменії майже 40 років керував, вкрав мільярди доларів, а водопровід так й не відремонтував. а тепер звісно лише посуха винна, що води немає й так всюди - що там у Венесуелі заважає нафту добувати?
але це звісно штампи. а правда життя - це дірка в полу, лопух в руці, й щастя, що можемо напасти на сусідів - я так розумію оце мрія вашої молодості?
Shaman написав:одне з проміжних рішень - підвищувати рівень оплати військовим. він всі ці роки не змінювався - а ціни й навіть зарплати зростали.
Я, конечно, не против, но в эффективности такого решения сомневаюсь. Те, кто был готов воевать за деньги, мобилизовались ещё тогда, когда уровень оплаты выглядел вполне приличным. Оставшиеся вряд ли поведутся. Ну и по моим наблюдениям, наемники - худшие солдаты.
Это даже не вспоминая о том, что повышение выплат приведет к новому витку роста цен.
але все одно виплати підвищувати треба. за логікою цін - й зп не треба підвищувати, але це роблять...
Banderlog написав:підвищення оплати може ослабити потік в сзч старослужащих, нових грошима ти сюди не заманиш.
Це Ви так думаєте. Знаю з десяток бажаючих повоювати за 500+k в місяць. Звісно, коли платять менше, ніж на заробітках в Європі то воювати за гроші навряд чи хтось захоче.
Запросы у вас скромные. По сегодняшнему курсу это примерно 12 тыс. долл. в месяц. Сомневаюсь, что даже американским морпехам платят столько. Но бог с ними, с американцвми. Пусть такую оплату установят не всей миллионной (или сколько там?) армии, а только тем, кто на фронте. Допустим их 200 тыс. (тоже, понятно, не знаю, но вряд ли меньше). Это 2,4 млрд. в месяц или 29 млрд. долл. в год. Где деньги, Зин?
Banderlog написав:це смотря з ким рівняти найомників, якщо з забитими батогами то я б поспорив) Рівень оплати впав. Через посилення контролю за виплатами. Скільки Вам зараз платять і скільки ви тратите на поточні витрати в армії?
"Забитые батогами", хоть и неохотно, но выполняют свою работу, а наемники норовят хитрожопить.
От разглашения личной информации Я, пожалуй, воздержусь. Скажу только, что зарплата никак не влияет на покрытие моих потребностей, поэтому мои наблюдения на эту тему можно считать непредвзятыми.
то пропонуєте владі більше батогів давати а пряник зоставити собі? в чому така лічность тієї інформації? ви ж не в чвк де до кожного індивідуальний підхід? хіба ухилянти не мають право знати скільки їм будуть платити якщо бусифікують?
Banderlog написав:це смотря з ким рівняти найомників, якщо з забитими батогами то я б поспорив) Рівень оплати впав. Через посилення контролю за виплатами. Скільки Вам зараз платять і скільки ви тратите на поточні витрати в армії?
"Забитые батогами", хоть и неохотно, но выполняют свою работу, а наемники норовят хитрожопить.
И не пытаются хитрожопить? - что-то "не верю" (с) Ну или придётся признавать, что отмена рабства - и переход к капитализму, были зря. Ибо классическая школа утверждает, что производительность наемников - выросла...
Banderlog написав:підвищення оплати може ослабити потік в сзч старослужащих, нових грошима ти сюди не заманиш.
Це Ви так думаєте. Знаю з десяток бажаючих повоювати за 500+k в місяць. Звісно, коли платять менше, ніж на заробітках в Європі то воювати за гроші навряд чи хтось захоче.
Запросы у вас скромные. По сегодняшнему курсу это примерно 12 тыс. долл. в месяц. Сомневаюсь, что даже американским морпехам платят столько. Но бог с ними, с американцвми. Пусть такую оплату установят не всей миллионной (или сколько там?) армии, а только тем, кто на фронте. Допустим их 200 тыс. (тоже, понятно, не знаю, но вряд ли меньше). Это 2,4 млрд. в месяц или 29 млрд. долл. в год. Где деньги, Зин?
Це не його запроси йому казали люди які согласні. Але не сказали на який час.
ЛАД написав:Запросы у вас скромные. По сегодняшнему курсу это примерно 12 тыс. долл. в месяц. Сомневаюсь, что даже американским морпехам платят столько.
Ну це сума, за яку точно б пішли. Думаю і за меншу готові, але з меншим бажанням. А от десь 4 тис. $ це той мінімум, без якого будуть думати як втекти з війська, бо це вже рівень звичайних заробітків без загрози для життя.
Мобілізація як покарання - чи може бути бездумнішою і безвідповідальнішою позиція влади в нинішніх умовах затяжної війни?!, - Геращенко
"Більш глобальним ризиком є те, що Верховний Головнокомандувач мобілізацією лякає. Не створює мотивації. Не подає законопроєкт про терміни служби чи збільшення грошового забезпечення. А посилює в суспільстві сприйняття мобілізації як кари. Хто не буде слухатися і тицьнути кнопку - марш у військо", - заявила співголова фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко.
Євросолідарность, похоже, действительно понимают, что нынешним мобилизованным нужно.