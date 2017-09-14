Мороз казав що в середині 90х спілкувався з американськими делегаціями з приводу будапештського меморандума, пропонував їм співробітництво у галузі ракетобудування. Вони йому - хлопче, ти чого припух, які ракети, ваша життєва місія як держави торгувати хлібом а краще землею
РИМ, 15 марта (Reuters) - Питер Тиль, американский миллиардер, венчурный капиталист и один из первых сторонников президента Дональда Трампа, в воскресенье начал серию закрытых лекций в Риме, посвященных концепции Антихриста, что вызвало пристальное внимание католических комментаторов. Конференция, на которую приглашаются только избранные гости и которая продлится до среды, не открыта для прессы, а место ее проведения не разглашается. Организаторы, которых цитируют СМИ, заявляют, что среди участников есть представители академических кругов, технологических и религиозных организаций. .......В частности, Тиль заявил, что опасается появления Антихриста, который создаст единое мировое правительство, обещая, например, остановить ядерные катастрофы, катастрофы, связанные с искусственным интеллектом или изменением климата. .......Отец Паоло Бенанти, советник Папы Римского по вопросам искусственного интеллекта, написал в опубликованном в субботу эссе, что Тиль действовал как «политический теолог» в Кремниевой долине. «Все действия Тиля можно… рассматривать как затянувшийся акт ереси против либерального консенсуса: вызов самим основам гражданского сосуществования, которые он теперь считает устаревшими», — написал Бенанти на сайте Le Grand Continent. Статья вышла под заголовком: «Американская ересь: следует ли сжечь Питера Тиля на костре?» Газета L'Avvenire, принадлежащая итальянской епископской конференции, также опубликовала на прошлой неделе серию статей, в которых резко критиковала Тиля. В одной из статей содержалось предупреждение о том, что лидерам технологической отрасли не следует позволять самостоятельно определять свои этические границы, и утверждалось, что правительства должны защищать демократический контроль над цифровыми платформами и противостоять распространению дезинформации. Тил поддерживает тесные связи с влиятельными фигурами в Вашингтоне, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, который сам является католиком, принявшим католичество. Визит Тила в Рим последовал за чередой визитов в Италию видных деятелей, связанных с американским консервативным движением, включая Стива Бэннона, Илона Маска и самого Вэнса.
15 марта (Reuters) - Пакистан нанес удары по объектам талибов и «убежищам террористов» в афганской провинции Кандагар в ходе ночных атак, заявил министр информации Пакистана в сообщении на X в воскресенье. Забихулла Муджахид, пресс-секретарь афганского правительства, подтвердил нападения, но заявил, что жертв нет.
Дюрі-бачі написав:Дуже сильно залежить від посади. Якщо ти викладач, медик чи військовий, то зарплати справді взлітають суттєво на аналогічній посаді. Якщо ІТ чи моряк, то нічого хорошого переїзд не дає...
а скільки часу потрібно, щоб працювати лікарем в Німеччині чи США на відповідній посаді? а скільки грошей витратити? щось мені підказує, що як мінімум треба отримати відповідну місцеву освіту.
в фінансистів теж зп в'юх - але спробуй стати тим фінансистом
Не знаю, кто это, но "щось" вам подсказывает неверно. Поменяйте источник знаний. Для того, чтобы преподавать в вузе тоже надо "як мінімум отримати відповідну місцеву освіту"?
якщо у вас інша інфо, то так й напишіть - щоб працювати лікарем місцева освіта не потрібна. ви оцю манеру псевдонімецького брехунця не переймайте я не знаю, які вимоги, щоб викладати в університеті. якщо знаєте - напишіть. моя знайома, яка поїхала в Німеччину давно - ще раз вчилися в Німеччині на вчителя в школі, хоча мала відповідну освіту.
ще раз - оця манера - випишіть, а я покритикую - ви її залиште, якщо хочете, щоб з вами нормально спілкувалися. маєте відповідну інфо - пишіть
ЛАД написав:А у нас рассказывают о Ермаке, который верит в гадания.
концепція Антихриста канонічна в основних аврамічних релігіях, які мали і мають величезний вплив на становлення, культуру та етику більшості держав світу а Ваш Єрмак дотрахався до віруваннь часів кам'яного віку
Бетон написав:Основна і головна проблема це витягнути ухилянтів Шаманів і силовиків. Оце задача з зіронькою. Черга до них звісно дійде. Нам, цивільним громадянам треба витримати і чекати, поки вони один одного викурять з нір
ні Бетон, спочатку витягнемо тих, чиє головне досягнення - вижати штангу потяжеліше - в армії саме такі потрібні