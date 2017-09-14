Додано: Нед 22 бер, 2026 11:33

ЛАД написав:

а головне, а хто винен в цій війні? якось так легко порівнюється путін та Зе. ..........а головне, а хто винен в цій війні? якось так легко порівнюється путін та Зе. хто винен понятно даже дураку.

Хотя, точнее, - кто начал.



нагадаю, що в 20 сторіччі вже була ситуацію в Європі, коли теж хтось почав війну, й перспективи у населення всіх країн Європи стали не дуже, а в декого взагалі погані. але всі розуміють, хто розпочав ту війну, й в нікого немає питань до влади інших країн. Это какую вы имеете ввиду? хто винен понятно даже дураку.Хотя, точнее, - кто начал.Это какую вы имеете ввиду?



а ЛАД взагалі підтримував дії влади, яка замість домовлятися, поклала мільйони своїх громадян чомусь. але в ЛАДа це не викликає ніяких питань - так було треба Я и сегодня "підтримувю дії влади" по обороне страны.

Но при этом выступаю за более активные переговоры для заключения мира. К сожалению, мы потеряли слишком много времени и Трамп сегодня занят другими проблемами. Более важными для него и для всего мира. Проблемы нефти для мира гораздо важнее судьбы Украины. В результате наши переговоры на паузе.



Но вообще этот пассаж интересен.

У вас это "викликало питання"? Вы с 2022 выступали за переговоры и против того, чтобы "покласти мільйони своїх громадян"? Првда, не пойму, откуда "мільйони".

Это вы уже "переобуваетесь"?

Я уже давно предлагал финский вариант. Но такие "горячие патриоты" называют это капитуляцией и требуют "продолжения банкета". Опять же, чужими руками. И жизнями. Сидя где-нибудь подальше от линии фронта. Я и сегодня "підтримувю дії влади" по обороне страны.Но при этом выступаю за более активные переговоры для заключения мира. К сожалению, мы потеряли слишком много времени и Трамп сегодня занят другими проблемами. Более важными для него и для всего мира. Проблемы нефти для мира гораздо важнее судьбы Украины. В результате наши переговоры на паузе.Но вообще этот пассаж интересен.У вас это "викликало питання"? Вы с 2022 выступали за переговоры и против того, чтобы "покласти мільйони своїх громадян"? Првда, не пойму, откуда "мільйони".Это вы уже "переобуваетесь"?Я уже давно предлагал финский вариант. Но такие "горячие патриоты" называют это капитуляцией и требуют "продолжения банкета". Опять же, чужими руками. И жизнями. Сидя где-нибудь подальше от линии фронта.

та другу світову... яку розпочав гітлер... й срср теж почав 2СВ як агресор - нічого не змінюється...ні, з 2022 року я не виступав за перемовини. бо їх не було, от не треба в черговий раз розповідати ці вигадки. як й зараз, в путіна зовсім інше мета - це ви вже теж визнали. але тоді міцність Раші була набагато більша - навіщо їм тоді перемовини були...а от з 2024 року, коли війна перейшла на виснаження - так, треба домовлятися. й так, за цих перемовин ми втрачаємо значну частину держави, нагадаю... й на нас накладаються купа обмежень - на відміну від агресора...в черговий раз - чому сталін був такий бевзь, треба було віддати Україну гітлеру, й скоротити війська - й всеа оці розповіді, що він на щось розраховував - дурня. просто він не рахувався з втратами - а ресурсів були чимало, та й допомога Заходу...щодо фінського варіанту - ви ЖОДНОГО разу не сформулювали, що це таке. все щось переводити стрілки... а чому? бо коли сформулюєте, то побачите, що його не існує. призначена влада на чолі з Медведчуком й тотальна русифікація? такий собі варіант. зовсім інші вимоги Раші до України, ніж в срср до Фінляндії. там не розповідали про неіснуючу націю, й не вимагали змінити ідентичність. й знову - Раша нападає на країни Балтії - ми маємо це ігнорувати? ні, світ вже розколовся - й ми на іншому боці. фінський варіант можливий ЛИШЕ за умови військової поразки..."требуют "продолжения банкета"" - це чиста брехня зрадофілів. ми кажемо саме про перемовини - які ігнорує саме Раша - коли ви визнаєте цей очевидний факт. тому влада немає іншого варіанту, ніж воювати далі - це ви вже колись визнали...а Раша ігнорує перемовини, бо поки ще вважає, що може підпорядкувати Україну. а цього вже не станеться - не лише Західна Україна, але й Центральна. можливо Харків - найслабша ланка - він зможе жити в окупації, половина населення так точно. як й в Одесі - але в Одесі проти вся еліта. як й в Дніпрі. про Запоріжжя - точно не скажу...