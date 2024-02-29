Додано: Вів 24 бер, 2026 15:29

Ага. Очень хорошо защищенЫ АЭС. Захвачены были аж две атомные станции в Украине. И как только обострялись боевые действия около них, то МАГАТЭ аж до луны выпрыгивало, чтобы предупредить кремлевских террористов о ядерной небезопасности. Разочарован я МАГАТЭ. .........Ага.Очень хорошо защищенЫ АЭС. Захвачены были аж две атомные станции в Украине. И как только обострялись боевые действия около них, то МАГАТЭ аж до луны выпрыгивало, чтобы предупредить кремлевских террористов о ядерной небезопасности. Разочарован я МАГАТЭ. У вас в последнее время исключительно фантастические посты.

От захвата не защищено ничего.

Были бы ММР было бы захвачено не 2, а 20 (или 200) станций. Что бы изменилось?



Именно поэтому и стали развиваться ММР. Почему "поэтому"?

Вы не видите разницу между "выключением" и "регулированием"?

Что ни пост, то открытие. Все специалисты говорят об отсутствии регулирования мощности АЭС и неоюходимости иметь регулирующие мощности, а buratinyo вдруг ничтоже сумняшеся заявляет, что проблема давно решена.

И где вы увидели массовое развитие ММР? Много уже построено? Можете назвать?

Что-то на форуме стало много претендентов на Нобелевку.



Прости, ЛАД, но в данном вопросе "ничтоже сумняшеся" это ты сам.Возможно кому-то реально будет интересно, поэтому продолжу. Вопрос безопасности АЭС с разными типами реакторов уже раскрыт выше, остался вопрос ЛАДа о регулировании мощности АЭС для упрощения энергоснабжения экономики. Действительно для ядерных реакторов старого типа быстрое регулирование (в том числе включение-выключение) это проблема. Графитовыми стержнями много не нарегулируешь. Они громоздки, неуклюжи, их действие нелинейно и имеет задержки во времени существенные.Логично предположить, что регулировать мощность выработки можно лишь там, где существует возможность быстрого полного выключения станции без негативных последствий и быстрого включения с необходимой мощностью для выхода на рабочий режим. А систем управления такими малоинерциальными устройствами валом и они несложны. Следовательно реактор нужного типа должен быть малоинерциальным - быстро включаться/выключаться и выходить на рабочий режим, который задан условиями рынка электроэнергии в конкретный момент времени.В составе АЭС на реакторах подкритичного типа есть ускоритель, мощность которого можно сказать что регулируется плавно как ручкой громкости на радио ЛАДа. В результате процесс генерации нейтронов конкретно управляемый. И его можно планировать почасово. Условно днем давать большую мощность, вечером среднюю, ночью минимальную и утром среднюю. При каком-то шухере реактор глушится рубильником мгновенно. Нужно лишь небольшое время на практически полное остывание ТВЭЛов. Время это зависит от величины реактора и не является критичным вообще. Разве что для электрика, который получил задание дождаться охлаждения рабочей зоны и идти домой.А зачем нужно глушить реактор? Для замены ТВЭЛов. Частота замены зависит от размера реактора на подкритичных сборках и интенсивности работы АЭС. Конкретно не знаю.