Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:19

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Хоч це ти визнав ))

ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі.

Без ярликів ти ніяк ? ))

Наприклад, це ти )
Ти мовчиш про росію, ти навіть не зміг сказати, хто ж сьогодні мопедами масованно гатить.
Щось почав про обидві сторони та іншу демагогію )

  Banderlog написав:Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.

Знову ярлики ... може це ти обдовбався вже ...

Росія не хоче ніяких перемовин, вони їх не прагнуть
Сьогодні вони це показали, вони хочуть лише воювати

Все інше, твої фантазії )
Які дуууже далекі від реальності
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:23

  fox767676 написав:Магнитофон выводил в электроточку и на соседние квартиры вещал на нее всякий террор.

В электроточку ? в 220 шо ли ? ))

Какой же ты убогий в своем невежестве ))

Или ты про радиоточку, то где ты этот анахронизм успел застать в своем детстве ?
Особенно, в Киеве )))
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:26

Щось сьогодні промовчали як в Криму полохматили Циркони. Щоб не «потужнічать»? :lol:
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:32

на e-b

  ЛАД написав:По энергетической дискуссии.
Очень много рекламных статей от сторонников какого-то вида генерации (солнечной, ветровой, сторонников крупных атомных блоков и т.д.).
Вот относительно объёктивная статья - https://e-b.com.ua/na-perepute-3-2091.

buratinyo
"Вопрос безопасности АЭС с разными типами реакторов уже раскрыт выше" - где?
И интересно было бы увидеть ссылки на возможность плавного регулирования мощности атомного реактора и наличия ускорителч (кстати, ускорителя чего, каких частиц?).

Для себя, наверное, дискуссию закрываю, если только не появится какая-то новая убедительная информация на форуме.

вже саме розміщення на e-b ресурсі якби натякає
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:34

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Враховуючи скільки залітає і скільки кудись долітає, то робота ППО непогана

Скільки кудись долітає — ми не знаємо

Якщо ти не знаеш, то це твої проблеми ...

було 541 БПЛА і лише 15 влучань ... все інше збито


Абсолютний рекорд.948 ударних та імітаційних БпЛА за одну добу! Попередній рекорд - 810
Не 541, а 948 БПЛА за добу. Про влучання, звісно ж, ніхто правди не скаже, але по картинках з павутинкою траекторій можна приблизно здогадатись.
нічна атака
денна атака
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:36

  prodigy написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі.
Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.

так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..


проблема в самих переговорах, коли кажуть (вітьков, трамп) -ми за 10 кроків до угоди, ми на 90% вирішили всі питання (окрім теріторіальних)-це дає(Балндерлогу та іншим на фронті і в тилу, і навіть тим хто за Тисою) хибні надіє, що скоро все закінчиться

а по факт НІ ХУ...чего, навіщо Зеленський вторить трампу (мабуть боїться накликати біду...саме на себе)

цунгцванг

цугцванг не лише в нас - на Раші теж. точніше в російської влади, бо самій Раші на користь закінчувати все як й, й домовлятися про зняття санкцій. Трамп давав путіну фантастичну можливість яку той просто відкинув. а тепер Трамп показує приклади Мадуро та Хаменеї. тут вже не цугцванг, тут вже відверта паранойя...

маємо звичайну війну на виснаження. де поки що ресурсів в Раші більше, точніше більше лише м'яса та ракет, але й втрати через війну в них значно більші. хто перший кліпне...
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пэршый клипнэ мы...
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:41

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Магнитофон выводил в электроточку и на соседние квартиры вещал на нее всякий террор.

В электроточку ? в 220 шо ли ? ))

Какой же ты убогий в своем невежестве ))

Или ты про радиоточку, то где ты этот анахронизм успел застать в своем детстве ?
Особенно, в Киеве )))

В Ужгороді є.
Там «потужнічає» в радіоточку))
Щось зрадунці сьогодні промовчали як в Криму полохматили Циркони. Щоб не «потужнічать»? :lol:

У меня радиоточки были в двух киевских квартирах, одна дотянула до 2023
может в ваших смт отключили сразу из-за нерентабельности хз.
Вы ребята какие-то подозрительные
про себя ничего не пишете, а если и пишете то зашквар полный как у Хотаба
Поэтому и нет доверия к вашей переможной трескотне
Что с того что в крыму что-то разбомбили, если в Украину прилетит втрое больше, но вам то что, вы учетки непонятно кто непонятно откуда
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 24 бер, 2026 19:45, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:42

Schmit


можна приблизно здогадатись.
нічна атака
денна атака


Про що пан «здогадався». Всі 950 знищили енергетику держави в хлам? Без світла здогадосний сидить?
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:45

  tumos написав:
  ЛАД написав:Цифра 37,3 млрд руб не моя. Я, вроде, привёл цитату.

Верю в существование цитаты. Но первоисточник не увидел, кроме ссылки на курс рубля.

Прошу прощения, но ссылка была простейшая - на Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2

  ЛАД написав:Какая цифра правильная/правдивая, понятия не имею. Может и 70 млрд. руб.

Выбор у вас между 37,3 и 70 при определении правильности ?
Можете предложить ещё. :)

Я ведь тоже не могу понять как в 2018 году спец Виноградов начинал с 70, а в 2023 рассказывал о 27.
:)
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 166
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 246621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 451484
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

