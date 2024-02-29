"Вони (Іран - УНІАН) хочуть укласти угоду - а хто б не хотів? Практично все, що в них було, зникло. Якщо читати газети, можна подумати, що це нічия. Ми вільно розгулюємо Тегераном і можемо робити все, що забажаємо. Вони випустили 100 ракет по авіаносцю "Авраам Лінкольн", і кожна з них була збита над морем. Ми перебуваємо, як вони б сказали, у стані війни. Вони називають це війною; я називаю це військовою операцією, дуже успішною", - наголосив американський лідер.
За його словами, США справді домоглися зміни режиму, адже теперішні лідери "сильно відрізняються від тих, з ким ми починали".
"Вони (Іран - УНІАН) погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї; вони погодилися на це. Вони зробили нам величезний подарунок, який коштує величезних грошей; він прибув сьогодні. Це було пов'язано з нафтою та газом. Ми виграли цю війну. Думаю, ми це закінчимо; точно сказати не можу", - додав Трамп.
buratinyo написав:Хочу донести, напомнить, предложить проанализировать все варианты энергообеспечения в новых военных условиях. спасибо путину за дорожающую жизнь при ухудшении ее качества.
Итак, кратко для тех, кто подвержен кремлевской пропаганде, призывающей к мировой войне. 1. Новые технологии непрерывно рвутся в нашу жизнь. Не нужно давать разрешение старикам и любителям путина мешать нам жить лучше под видом нездорового их скепсиса, которые в большинстве случаев разрушается нашим жизненным опытом. А их скепсис заключается в этом конкретном случае в том, что, по их мнению, АЭС может быть лишь советской или российской разработки (проверенной временем, так сказать) . 2. Нужно разрушать кремлевские вредные для Украины нарративы. 3. Поражение в войне это разновидность смерти для каждого украинца. Единство - необходимое условие для выживания.
Це тут ні до чого. Нові технології це СЕС і ВЕС. В АЕС, от сьогодні, немає економіки. Можете подивитись список АЕС збудованих за останні роки і знайти там щось комерційне. Буде цікаво.
Не нужно уподобляться меркель, которая под воздействием европейских врагов поспособствовала отказу ЕС от атомных станций, которые имеют самую высокую маржинальную прибыль с каждого сгенерированного мегаватта.
Также интересно как вы объясните упорство, с которым кремль пытается захватить и удерживать чемодан без ручки - это я про оккупированную ЗАЭС. По вашему у АЭС "нет экономики"? Или все же это самый дорогостоящий и перспективный актив, ценность которого в связи с массовым переходом на электротранспорт только только растет с каждым годом, чтобы вам не рассказывали иксперты, продающие солнечные панели. кремль даже чернобыльскую АЭС захватывал чтобы украсть из нее ценное оборудование.
СЭС и ВЭС это новые технологии? Их предназначение - лишь стабилизация, балансирование, резервирование энергосистемы, а не мощная генерация для серьезных потребителей электроэнергии. В качестве резерва сойдут, конечно, но это больше дань экологии, ибо ТЭСы справляются с этой задачей лучше. В идеале в системе страны должны быть станции всех типов и размеров.