Здобули! Програма “1000 годин українського контенту”, яку ініціював Зеленський, скоро почне працювати!
Кабмін затвердив порядок проведення конкурсів.
Давайте так. Український культурний продукт, український контент, його розповсюдження – дуже важливо. Ми маємо зберігати мову та культуру.
Але є нюанс.
Коли держава стоїть перед екзистенційною проблемою виживання, а на створення “1000 годин контенту” виділяється 4 млрд грн, то може все таки треба віддати ці гроші на військо, на дрони, інші витрати, які допоможуть армії?
Навіщо купувати ППО для Одеси чи Харкова, якщо можна зняти 1000 годин відео про те, як ми захищаємо Дубай?
Hotab написав:ЛАД Дивіться, одна з основних тез, по яким поділилась тут спільнота, це підтримка / не підтримка мобілізації. Зрадунці радісно вищать , коли чергова тітка, чи дядька «відбили» бусифікованого у ТЦК. Очевидно вважаючи, що якщо припинити мобілізацію, то війна раптом закінчиться «Потужники (турбопатріоти)» обвинувачуються в тому, що «хочуть воювати вічно» , бо вважають мобілізацією необхідною вимушеною мірою. І підтримують її. Ви з ким? Я знаю з ким. Але чомусь ви офіційно вважаєтесь «зрадунцем», а не «потужником».
Надеюсь, вы знаете правильно. Сто раз писал, пока идёт война, мобилизация необходима. И, "если бы президентом был я", то она проводилась бы давно намного жёстче. Но при этом писал, что если народ не хочет воевать (а, похоже, это так), то надо как можно быстрее заканчивать войну. Нельзя держать 1-2% населения 4 года в окопах в то время, как остальные 98% живут так же, как до войны. Ну а "зрадунцем", "парторгом" это всё не от большого ума.
И по "потужникам". Никто из них не спешит подменить Banderlog"а и Sashsqbl, не торопится посылать мужей и сыновей на фронт. Донаты это хорошо и даже прекрасно. Но они не снимают с себя всё до последних трусов, на неплохую жизнь им вполне хватает. И упрёки к тем, кто не донатит... У многих людей на это просто не хватает денег. А люди на фронте рискуют не трусами, а здоровьем и самой жизнью. Я написал об однокласснице, у которой сын погиб ещё в марте 2022 и она осталась одна на старости лет. Так хватило ума обвинить меня в том, что я "хвастаюсь". Чем уж тут можно хвастаться. У большинства фронтовиков есть дети и часто ешё маленькие. Каково будет им остаться без отцов. И никакие выплаты отца не заменят. Да ещё и будут ли эти выплаты... Не то, чтобы я не дверял государству, но просто может не хватить денег. Когда я пишу о финском варианте - тут уж вообше проблем нет, явно "капитуляция" и "зрадунець". Но что делать, потужники не предлагают. Единственный вариант - продолжать воевать. Я не Главком, не нач. Генштаба и даже не Буданов. У меня нет "течки" со всеми данными. Я не обладаю сколько-нибудь объективной и достоверной информацией о состоянии дел у нас и в РФ. Возможно, я ошибаюсь и вот-вот "через пару недель" (ну ладно, пусть месяцев) у РФ закончатся ресурсы и они будут вынуждены пойти на мир. Но пока я предпосылок к этому не вижу. Поэтому с точки зрения обычного человека, обладающего только обшедоступной информацией, я не вижу у нас "карт на руках" и считаю, что мы больше заинтересованы в мире, чем Путин и должны идти на уступки. Не мы стоим под Орлом и Тамбовом, а, к сожалению, росс. армия под Запорожьем и Днепром, не у них разрушена энергосистема и вообще экономика, не они живут только благодаря помощи Запада, с которой ситуация не улучшается. Возможно, я ошиьаюсь. Но доказательств этого от "потужникив" не вижу. Вот поэтому мне присваивают звание "зрадунець". За реальный взгляд на ситуацию. Без громких и красивых слов, которые по сути просто сотрясания воздуха. И я сегодня объяснял разницу между нашим положением и Ирана. У них таки есть "карты на руках". И очень серьёзные карты. Поэтому они могут сопротивляться и не спешить с заключением мира. Время пока работает на них. США с Израилем сделали уже почти всё, что могли, а Иран ещё не всё. Но достаточно, чтобы они продолжали блокировать Ормузский пролив.
Закона, запрещающего выезд - нет (это два). Ну и вишенка: закона "повертатись" - тоже нет
А постанови КМУ, діючі і ніким ніде не оскаржені «юрист» хантер вважає добровільними для виконання 😅😅
Ти про постанову окупаційної адміністрації СС, яку КМУ "перепостановив" просто замінивши в тексті уресере на Україна? Вона навіть з точки Конституції 1996 була сумнівною та вимагала розгляду КС. А діючій зараз Конституції - протирічить більше ніж повністю, і саме тому у попередньої влади вистачало розуму її не застосовувати ні в 2014-му, ні навіть коли об"явили воєнний стан в кінці 2018-го.
Тому саме так. Жодного ЗАКОНУ який забороняє виїзд під час дії воєнного стану - точно не існує. Є лише застаріла хотілка КМУ, правомірність та конституційність якої досі не підтверджена. На жаль КС України її законність розглядати точно не збирається, а перших рішень ЄСПЛ чекати ще років 5, як мінімум.
vt313 написав:............ до того, що виробництво на СЕС і ВЕС зрівнялась (по екстраполяції на 2025) з АЕС. Ви ж це просили показати.
Є чисто фундументальні речі. АЕС потрібні як потужне джерело енергії. Але для потужного джерела потрібен потужний приймач. А цього немає. Плюси АЕС вже не так і цікаві, а мінуси нікуди не ділись.
Похоже, мой пост viewtopic.php?p=5943274#p5943274 вы не прочитали. А я старался. "потужний приймач" - не обязательно. Достаточно много не очень потужних. Плюсы АЭС - стабильность, мощность и дешевизна ээ при очень большом сроке эксплуатации. И мало отходов (хотя и вредных и требующих особых услоаий хранения). И слабый "углеродный след". Минус - большие начальные затраты. Но для Украины, если ориентироваться на перспективы "великой с/х державы", которой промышленность не нужна, новые АЭС, конечно, ни к чему.
Є лише застаріла хотілка КМУ, правомірність та конституційність якої досі не підтверджена.
1. Який який дії постанов, що вона стала «застаріла»? 2. А повинна доводитись конституційність постанови щоб ти вважав її правомірною, чи все ж повинна доводитись неконституційність, тими хто її такою вважає?
І, підсумовуючи, якщо постанова не визнана неконституційною і є діючою по терміну, то…?? 😅
candle645 написав:...... Вона навіть з точки Конституції 1996 була сумнівною та вимагала розгляду КС. А діючій зараз Конституції - протирічить більше ніж повністю, і саме тому у попередньої влади вистачало розуму її не застосовувати ні в 2014-му, ні навіть коли об"явили воєнний стан в кінці 2018-го. ......
Ни в 2014, ни, тем более, в 2018 не было необходимости в серьёзной (массовой) мобилизации. И она не проводилась. Тем более, не было необходиости запрещать выезд из страны. Попытки рассказывать, что у нас "война идёт уже 12 лет" ни к чему хорошему не приводят.