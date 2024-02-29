Hotab написав:Давно у вас повноваження визначати дійсність і конституційність?
На жаль, ми живемо у неправовій державі. У чоловіків немає часу чекати поки судова система України стане на їхній бік. Цього, просто, ніколи не станеться, тому позови пішли до ЄСПЛ - надії на українські суди немає. Коли від тих чи інших рішень і дій залежить твоє життя і здоровʼя, чекати на "справедливий" український суд безглуздо. Люди борються з дискримінацією та порушенням їхніх прав як можуть.
Hotab написав:У вас також «постанови КМУ» не є обовʼязковими для виконання, якщо вони вам не подобаються. Це зрозуміло. Але чому і прикордонник має так вважати?
Тому що прикордонник зобов'язаний керуватися законами України. Якщо в законі написано, що для виїзду необхідний лише паспорт, то посадова особа лише його і має право вимагати. Прикордонник не може не знати пріоритет нормативних актів в Україні. Прикордонник не може не розуміти, що в законі написано одне, а в Постанові - щось інше; як і не може він чи вона не розуміти яким саме актом він чи вона мають керуватись. Вони свідомо йдуть на порушення закону.
Hotab написав:І, підсумовуючи, якщо постанова не визнана неконституційною і є діючою по терміну, то…?? 😅
то усе залежить від конкретних обставин. Постанови, які у неконституційний спосіб обмежують права та дискримінують чоловіків у питанні виїзду закордон, є недійсними. В будь-якому випадку ці Постанови регулюють діяльність прикордонників, а не громадян. Громадяни керуються відповідним законом України і зобов'язані надати прикордоннику лише свій паспорт. Прикордонник теж повинен керуватись Конституцією і профільним законом України, а не Постановою Кабміну чи якимось листом від свого начальника, але ми в Україні, тому...
Якщо громадянин намагається виїхати лише із паспортом, а прикордонник йому відмовляє, то порушення тут вчиняє лише прикордонник.
Та суть даже не в этом. А в том, что если пэрэсичный выезжает показав не только паспорт - зрада ломается вот прямо на ровном месте
В якому ЗУ сказано «лише паспорт» , виключаючи все інше, що може бути потрібно в тій чи іншій ситуації??
Прикордоннику не треба визначати «пріоритет» законодавчих актів. Хоча він може його і не знати. Бо ніяких протиріч і нема.
fler написав:Wizz Air готується відновити польоти в Україні 25 березня авіакомпанія запустила рекламу в соцмережі Instagram із фразою "Україно, ми повертаємось додому" та із посиланням на форму подачі заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів Wizz Air Malta щодо України. "Шановний учаснику, дізнайтеся про майбутні можливості для пілотів в Україні на нашій віртуальній інформаційній сесії. Компанія Wizz готується до відновлення польотів в Україні", — йдеться у формі. https://transport.novyny.live/wizz-air- ... 18544.html
Н Украина не вступит в ЕС, не вступит в НАТО, а аэропорты работать не будут
Соскін давно каже, що можна запустити ужгородський аеропорт, тільки він фактично буде в концесії/оренді Словаччини чи кого там ще, там до кордону з ЄС пара км.
Hotab написав: може надто солодкуватий пост, проте хто зна. (мішуру типу «папа так глянув, що мама замовкла» можна пропускати))
Сумбур у него по тексту. Хотя бы здесь:
Без наличия агентуры не могут срабатывать даже самые точные разведданные. Кстати большинство аналитиков управления это выходцы из гуманитарных факультетов КГУ. Кстати из КПИ изначально не вербуют. Правда мне на 4-м курсе предлагали. Как сейчас помню, вызвали в ресторан «Киев». Пришли двое. Мужчина лет пятидесяти и довольно красивая женщина лет на 10 меня старше. Вербовали очень нежно. Не предлагали ни на кого стучать. Даже намекали, что могу фарцевать и они мне еще помогут. Но к счастью, я то знал цену этих предложений и, чем они могут закончится, если вдруг передумаешь. Да они запутали многих. Сначала улыбаясь , проталкивали, поддерживали, раскручивали. Иным словом консервировали на будущее.
О каком управлении он говорит ? Территориальном или функциональном ? Скорее всего о функциональном. В управлении служит агентура на аналитических должностях ? Рассказ о КПИ и КГУ во времена КГБ или СБУ ? Мама называла его Рудик. А почему не Вилли ?
В ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Там немає жодного слова про дозвільну систему, коли громадянин повинен мати підставу для виїзду (троє дітей, інвалідність і т.д.).
Так, Ви праві - прикордоннику не треба визначати пріоритет нормативно-правових актів. Він чи вона просто повинні виконувати закон, і у разі відмови у перепуску через державний кордон зазначати у постанові про відмову відповідну статтю закону. Вони цього не роблять. Вони свідомо закон ігнорують.