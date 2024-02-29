Додано: П'ят 27 бер, 2026 21:17

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ...........

я на ці закиди неодноразово писав свої пропозиції. для зручності - підтримую останні пропозиції України на 20 пунтів. навіть американські 28 теж можна обговорювати. що конкретно вас цікавить?

............. ...........я на ці закиди неодноразово писав свої пропозиції. для зручності - підтримую останні пропозиції України на 20 пунтів. навіть американські 28 теж можна обговорювати. що конкретно вас цікавить?.............

Хорошо, что появились официальные пункты.

Но это наши пункты. Сейчас уже точно не помню, но там, вроде, единственная наша уступка это согласие на ЛБЗ.

Хорощо, что вы уже на это согласны.

Но сомневаюсь, что этого достаточно Путину.

На политические уступки вы категорически не согласны.

Поэтому расписывать вам сегодняшний "финский вариант" не буду. При желании вы легко поняли бы по аналогии. Совсем не сложно и доступно, по-моему, даже 10-класснику.

Но вы всё это называете капитуляцией и категорически отвергаете. Хорошо, что появилисьпункты.Но этопункты. Сейчас уже точно не помню, но там, вроде, единственная наша уступка это согласие на ЛБЗ.Хорощо, что вына это согласны.Но сомневаюсь, что этого достаточно Путину.На политические уступки вы категорически не согласны.Поэтому расписывать вам сегодняшний "финский вариант" не буду. При желании вы легко поняли бы по аналогии. Совсем не сложно и доступно, по-моему, даже 10-класснику.Но вы всё это называете капитуляцией и категорически отвергаете.

по-перше, ЛАД - залиште оцей поблажливий тон. мені ваше схвалення не потрібне, давайте по суті.



які політичні поступки? сформулюйте.



по-перше, ЛАД - залиште оцей поблажливий тон. мені ваше схвалення не потрібне, давайте по суті.які політичні поступки? сформулюйте.й фірмове від ЛАДу - не буду. що я й казав - ти напиши, а я покритикую, а своїх пропозицій давати не буде. тому резюме - в мене є пропозиції, у вас немає - тому я за перемовини, а ви лише за капітуляцію (від якої особисто не дуже постраждаєте - це факт). а коли здасте Шамана, Песікота та Будівельника - то отримаєте свою порцію "варенья" - це припущення

мои

Не знаю, где вы увидели моё одобрение.В том, что я признал ваше согласие на уступку территории по ЛБЗ?Так это не одобрение, а признание того, что вы наконец осознали, что о границах 91, к сожалению, можно уже забыть. И, к ещё большему сожалению, можно забыть о границах 22. Хотя в апреле 22 вопрос об этом ещё не стоял.Повторю, во всех этих "пунктах" единственная наша уступка (и большая) это согласие на ЛБЗ.Всё.Вряд ли Путина это устроит. Уже писал - это не было, на мой взгляд, целью войны. От нас явно требуют политических уступок - отказ от НАТО (и, скорее всего, от любых других военных союзов - постоянный нейтралитет, как и было записано в Конституции до Порошенко), от любых западных войск и баз на нашей территории. Это практически точно. Не знаю, насколько для него важны права русского языка, РПЦ. Может, да, а, может, и не очень. Сложный вопрос будет с ЗАЭС. Точно потребует запрет всяких лозунгов и наказания за них типа: "Москаляку на гілляку" и, соответственно, поддерживающих такой лозунг групп и организаций. И вообще антироссийской пропаганды.Всё это, безусловно, вопрос переговоров.Обо всём этом вы не пишете, а только о "пунктах", на которые РФ явно не соглашается."Пункты" хороши, но явно не устраивают РФ.Поэтому я и спрашиваю о ваших пропозиціях.На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе?Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное.И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете.Добавлю.Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина.Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление.P.s. Есть ещё вариант.Возможно, требования и цели Путина совсем не ограничиваются Украиной, а положение и роль РФ в мире. Поэтому он и хочет вести переговоры исключительно с США.В этом случае, к несчастью, не важны любые наши варианты и пропозиції. Было бы хорошо понять хотя бы это. Но тогда наша политика и поведение с Западом должны быть совершенно иными.P.p.s. На"припущення" вы очень сильно обижаетесь.И насчёт "метания бисера" в предыдущем вашем посте вы правы - метать его перед вами, действительно, нет никакого смысла.