ДУБАЙ/ВАШИНГТОН, 6 апреля (Reuters) - В преддверии приближающегося крайнего срока, установленного США, Соединенные Штаты и Иран получили рамочный план по прекращению пятинедельного конфликта , хотя Тегеран отверг любые немедленные шаги по возобновлению работы Ормузского пролива.

Президент Дональд Трамп пригрозил обрушить на Тегеран «ад», если тот к концу вторника не заключит соглашение, которое позволит возобновить движение по этому жизненно важному маршруту для мировых поставок энергоносителей.

Как сообщил в понедельник источник, знакомый с предложениями, план, разработанный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных ночных контактов и предусматривает немедленное прекращение огня, за которым последуют переговоры о более широком урегулировании, которое должно быть завершено в течение 15-20 дней.

В понедельник министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран сформулировал позиции и требования, исходя из своих интересов, и передал их через посредников в ответ на предложения о прекращении огня.

Пресс-секретарь министерства Эсмаил Багаи заявил, что подробности ответа будут объявлены в надлежащее время, но добавил, что переговоры «несовместимы с ультиматумами и угрозами совершения военных преступлений».

«Иран без колебаний четко выражает то, что считает своими законными требованиями, и это не следует интерпретировать как признак компромисса, а скорее как отражение его уверенности в защите своих позиций», — заявил Багаи на пресс-конференции. Он сказал, что ранее требования США, такие как план из 15 пунктов, были отклонены как чрезмерные.

Ранее в понедельник высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня и не примет никаких сроков или давления с целью достижения соглашения. Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня, сказал чиновник.

В воскресенье на своей платформе Truth Social Трамп опубликовал пост, полный нецензурных выражений, и пригрозил новыми ударами по иранской энергетической и транспортной инфраструктуре, если Иран не заключит сделку и не откроет пролив к вторнику. Позже в воскресенье президент в последующем посте указал более точный срок: «Вторник, 20:00 по восточному времени! (Среда, 00:00 по Гринвичу)».